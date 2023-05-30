Эффектная блондинка и романтичная натура: кто вдохновляет финалиста Кубка Стэнли Ивана Барбашева

Красавица жена российского форварда «Вегаса».

Во вторник определился второй участник решающей серии Кубка Стэнли: им стал клуб Ивана Барбашева, разгромивший в шестом матче финала Западной конференции «Даллас». Предлагаем познакомиться с очаровательной супругой нападающего, вдохновляющей его на хоккейные подвиги.

История любви Ивана и Ксении началась в 2013 году, когда они встретились в одном из московских ресторанов. В то время хоккеист приехал на неделю в столицу России из США, чтобы проведать своих родителей, а девушка училась на втором курсе Московского педагогического университета.

Отношения развивались стремительно, и, несмотря на юный возраст (Ивану было 19 лет, а Ксении 18), уже на следующий год пара расписалась. Первое время молодоженам пришлось жить на расстоянии: девушка долго не могла переехать в США из-за проблем с получением визы и поддерживала своего мужа из Москвы.

После переезда за океан Ксения несколько лет жила с Иваном в Сент-Луисе и разделила с мужем радость от завоевания Кубка Стэнли в сезоне-2018/19. Год спустя у пары родился первый ребенок — мальчика назвали Даниилом.

В начале текущего сезона Барбашев был обменян из «Сент-Луиса» в «Вегас», что вызвало бурную реакцию у его второй половинки. По словам Ивана, жена буквально закричала от радости, узнав эту новость. Сейчас семья уже обустроилась на новом месте, Ксения успевает заниматься бытовыми делами, воспитывать сына, а также болеть за мужа на всех домашних матчах команды. У нее сложились отличные отношения с другими избранницами хоккеистов «Вегаса», и они вместе с удовольствием ходят смотреть матчи на стадион. В своих соцсетях девушка активно делится фотографиями из своей повседневной жизни и снимками ярких фотосессий.

Источник фото: соцсети