Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:30

Эффектная блондинка и романтичная натура: кто вдохновляет финалиста Кубка Стэнли Ивана Барбашева

Отдел фото «СЭ»
Жена Ивана Барбашева Ксения
Ксения Барбашева.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Красавица жена российского форварда «Вегаса».

Во вторник определился второй участник решающей серии Кубка Стэнли: им стал клуб Ивана Барбашева, разгромивший в шестом матче финала Западной конференции «Даллас». Предлагаем познакомиться с очаровательной супругой нападающего, вдохновляющей его на хоккейные подвиги.

История любви Ивана и Ксении началась в 2013 году, когда они встретились в одном из московских ресторанов. В то время хоккеист приехал на неделю в столицу России из США, чтобы проведать своих родителей, а девушка училась на втором курсе Московского педагогического университета.

Жена Ивана Барбашева Ксения

Отношения развивались стремительно, и, несмотря на юный возраст (Ивану было 19 лет, а Ксении 18), уже на следующий год пара расписалась. Первое время молодоженам пришлось жить на расстоянии: девушка долго не могла переехать в США из-за проблем с получением визы и поддерживала своего мужа из Москвы.

После переезда за океан Ксения несколько лет жила с Иваном в Сент-Луисе и разделила с мужем радость от завоевания Кубка Стэнли в сезоне-2018/19. Год спустя у пары родился первый ребенок — мальчика назвали Даниилом.

В начале текущего сезона Барбашев был обменян из «Сент-Луиса» в «Вегас», что вызвало бурную реакцию у его второй половинки. По словам Ивана, жена буквально закричала от радости, узнав эту новость. Сейчас семья уже обустроилась на новом месте, Ксения успевает заниматься бытовыми делами, воспитывать сына, а также болеть за мужа на всех домашних матчах команды. У нее сложились отличные отношения с другими избранницами хоккеистов «Вегаса», и они вместе с удовольствием ходят смотреть матчи на стадион. В своих соцсетях девушка активно делится фотографиями из своей повседневной жизни и снимками ярких фотосессий.

Жены и подруги хоккеистов «Вегаса»
Жена Ивана Барбашева Ксения
Жена Ивана Барбашева Ксения
Жена Ивана Барбашева Ксения

Источник фото: соцсети

Иван Барбашев
фото
5
Обсудить
Читайте также
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону
В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сын эмигранта из Астрахани ведет «Вегас» к Кубку Стэнли! Кто такой Миша Донсков?