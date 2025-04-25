Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:35

Почему «Каролина» так и не подписала контракт с Никишиным? Очень странная история с экс-звездой СКА

Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Михаил Зислис
Обозреватель
Александр Никишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Непонятное поведение менеджмента американского клуба.

В историю, которая всплыла несколько дней назад, сложно поверить. Защитник Александр Никишин до сих пор не заключил контракт с «Каролиной». Ему давно пожелала успехов в НХЛ вся хоккейная Россия во главе с Романом Ротенбергом.

Игрок с длинными приключениями добрался до расположения своей новой команды, зависнув в ожидании рабочей визы на несколько дней в Стамбуле. Наконец, защитник успел потренироваться со своими будущими партнерами и с улыбкой дать интервью через вратаря Петра Кочеткова местным журналистам.

Александр Никишин и&nbsp;Петр Кочетков.Никишин дал первое интервью в «Каролине». С переводом помог Кочетков — получилось смешно

Никишину оказалось сложно сразу залететь в основной состав — в отличие от своего бывшего партнера по СКА Ивана Демидова, перешедшего в «Монреаль», он не успел зацепить ни единого матча в регулярном чемпионате. «Каролина» — сыгранная команда, где каждый знает свою роль, что доказали две домашние победы на старте первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси».

В пятницу Александр Черных, представляющий интересы защитника в России, дал гневный комментарий коллегам из «РБ Спорт». «Мы не можем прокомментировать ситуацию, потому что здравому смыслу действия клуба не поддаются, — сказал агент. — Если так будет продолжаться, то Александр либо уедет обратно, либо будем просить обмен». Резкие слова тянут на ультиматум. Но те же самые фразы Черных использовал в беседе с автором этих строк несколькими днями раньше. Видимо, самого защитника эта ситуация, действительно, уже достала.

Александр Никишин.Никишин уезжает из СКА. Станет ли лучший защитник нашей лиги звездой НХЛ?

Никишин не первый день описывался и экспертами, и функционерами, и журналистами как лучший игрок за пределами НХЛ. На этом фоне слова того же Ротенберга, неоднократно заявлявшего о том, что защитнику на протяжении сезона названивал владелец «Каролины», вызывают диссонанс. Ставить игрока в максимально неудобное положение — выстрел себе в ногу. С будущими звездами так общаться в Северной Америке не принято. Оформить соглашение официально и тем самым сжечь из него год — естественная практика для молодых талантов, приезжающих из России.

По одной из версий, которая выглядит правдоподобно, перехватить Никишина и подписать его в «Каролину» хотел другой североамериканский агент, близкий к клубу. Из-за этой подковерной борьбы якобы и произошло промедление. Проверить и поверить в этот слух, не дождавшись официальной позиции «Харрикейнз» по ситуации, сложно. Но внятного объяснения происходящему до сих пор не появилось. Теория заговора, кажется, пока имеет право на существование.

Александр Никишин
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Индия и Пакистан оказались на грани войны. Разбор
Финансист спрогнозировал будущий курс доллара
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Нью-Джерси» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
«Монреаль» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
Кубок Стэнли, расписание и результаты 26 апреля: «Монреаль» — «Вашингтон», «Нью-Джерси» — «Каролина» и другие матчи
«Вот как его здесь любят». Бучневич: первый хет-трик в плей-офф против лучшего клуба лиги
Бучневич о крупной победе над «Виннипегом»: «Зрители завелись, а мы просто последовали за ними»
Форвард «Сент-Луиса» Томас: «Бучневич заслужил большой похвалы»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя