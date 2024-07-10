Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:00

Сергачев продает шикарный особняк после обмена в «Юту». Почти за 11 миллионов долларов

Российский хоккеист продает особняк в США за 10,9 миллиона долларов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Михаил Сергачев
Михаил Сергачев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Этот дом хоккеист приобрел менее года назад.

Сенсационный обмен защитника Михаила Сергачева из «Тампы» в клуб — дебютант НХЛ «Юту» удивил экспертов, болельщиков и самого россиянина. Двукратный обладатель Кубка Стэнли говорил, что был в шоке, а переход стал для него неожиданностью. В связи с переездом в Солт-Лейк-Сити 26-летний хоккеист принял решение выставить на продажу свой дом на набережной в городе Тампа.

Михаил Сергачев. Шокирующий обмен самого дорогого русского защитника НХЛ! «Тампа» отправила Сергачева в «Юту»

По данным портала Mansion Global, новый особняк в штате Флорида продается за 10,9 миллиона долларов. Как утверждает источник, Сергачев приобрел его примерно за 9 миллионов долларов осенью 2023 года. Дом расположен в районе Бич-Парк.

Общая площадь недвижимости составляет 814 квадратных метров. В доме шесть спален и пять ванных комнат, включая главную спальню с террасой и спа с глубокой ванной. Здесь также есть кухня и столовая с мраморным камином, зона отдыха и гостиная, барные зоны и кинозал. Жилище оснащено домашним офисом и кинозалом. В доме оборудован винный погреб с контролем климата и гараж на десять машин со станцией для зарядки электромобилей.

Коттедж построен из прочных бетонных блоков и оснащен ударопрочными дверями и окнами. Данное сооружение способно выдерживать штормы, а жилые помещения приподняты по высоте, чтобы снизить риск затопления комнат.

На прилегающей местности у дома установлены бассейн с плавающим спа и огненными фонтанами, а также крытая гостиная и столовая, летняя кухня и две солнечные террасы. В особняке есть новый док с двумя лодочными подъемниками.

Михаил Сергачев. «Мечта всей жизни — сыграть за сборную на Олимпиаде». Большое интервью Сергачева

Сергачев переезжает в «Юту» с супругой Елизаветой и сыном Федором, которому чуть больше года. Михаил выступал за «Лайтнинг» с 2017-го. Вместе с «Тампой» защитник выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021). В составе «Молний» россиянин провел в общей сложности 471 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 257 (48+209) очков. В плей-офф у хоккеиста — 100 игр и 34 (9+25) очков.

Сергачев и его команда «Сектор 98» стали одними из организаторов благотворительного «Матча года» с участием звезд КХЛ и НХЛ. Игра пройдет 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены».

Михаил Сергачев
НХЛ
ХК Юта
2
0
Читайте также
Российский хоккеист продает особняк в США за 10,9 миллиона долларов
Капитан сборной Испании избежал травмы после стыка с охранником на Евро-2024
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Российский защитник подписал первый крупный контракт. Он долго шел к НХЛ