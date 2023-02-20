В Америке назвали 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Как оценили Овечкина, Малкина и других русских звезд?

Анализируем выбор The Athletic.

Любой рейтинг — штука крайне субъективная, даже если он определяется с помощью коллективного разума. Популярностью распределение лучших игроков по ранжиру пользуется стабильно. Недавно авторитетное североамериканское издание The Athletic замахнулось на глобальную тему, определив свою сотню самых-самых игроков в новейшей истории НХЛ. За точку отсчета взят 1967 год. Самое интересное, что к россиянам рейтинг оказался достаточно лоялен. Этот момент говорит об адекватности проголосовавших.

Например, Евгений Малкин удостоился 26-й строчки. Шесть лет назад, когда сама НХЛ путем опроса 58 заслуженных экспертов определяла сто лучших игроков за время своего существования, форварду «Питтсбурга» не нашлось среди них места. Это был удар для всех, включая самого хоккеиста. Даже с учетом того, что только 67 звезд из 100 представляли новейшее время (остальные 33 человека выступали в эпоху до 1967 года), получился огромный скандал. Однако уязвленное самолюбие всегда становится дикой мотивацией для истинного спортсмена. Летом того же года Малкин с «Питтсбургом» выиграл третий Кубок Стэнли, и с тех пор величие уральца под сомнение больше не ставится.

Крайне интересно, на какую позицию переставят Александра Овечкина, когда он превзойдет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Можно не сомневаться — на этом голосовании в Северной Америке не успокоятся и в будущем переделают его по-новому. Выбрать Овечкина выше Сидни Кросби — это будет вызовом. Сейчас канадец взлетел на четвертое место. Выше него только величайшие Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орр.

Капитан «Питтсбурга» давно стал знаменем, с которым в Канаде и США носятся уже полтора десятка лет. Поставить его выше, тем не менее, невозможно ни сейчас, ни в будущем. Глубоко сомневаюсь, что участники опроса много видели в деле всех героев прошлого. Но есть моменты, которые нельзя игнорировать — «священных коров» обижать нельзя. Великие хоккеисты, которые считаются не просто легендами, а людьми, радикально повлиявшими на развитие и популярность игры, а также умы обычных болельщиков.

Павел Дацюк — это Волшебник. И никак иначе. Предельно скромный и совсем не медийный виртуоз оставил неизгладимый след в памяти. В этой связи сложно удивляться, что его с одноклубником по «Детройту» Хенриком Зеттербергом разделяют целых 54 места — соответственно 43-е и 97-е. Эффект от хитрых приемчиков Дацюка нельзя переоценить. Уралец был явлением в НХЛ, и его статус менее зависим от выигранных Кубков Стэнли.

То же самое можно сказать и про Павла Буре. Русская Ракета кроме финала-1993 с «Ванкувером» никогда больше к титулу не приближалась. Голы, эмоции и зрелище всегда хорошо продаются, а у форварда с этим проблем никогда не было, несмотря на травмы. Буре стал 36-м. Тогда как Александр Могильный и Сергей Зубов оказались в конце сотни, имея за спиной кучу классных сезонов и по одному титулу. Несправедливо? Нет, все по делу.

Понятно, что звезды, которых застали современники, получили больше признания. Например, братья Седины, которые провели всю карьеру в «Ванкувере» и установили кучу клубных рекордов. Однако титулов, за исключением индивидуальных призов, шведским близнецам выиграть не удалось. Но они выступали за команду одного из самых больших канадских городов, поэтому получили свою долю славы.

Коннор Макдэвид уже сейчас стоит выше одного из самых великих капитанов в истории хоккея Марка Мессье, увешанного кубками и наградами, как новогодняя елка игрушками. Недавно завершивший карьеру Джо Торнтон был восхитительно прекрасен своими долголетием и стабильностью. Но любой вменяемый менеджер предпочел бы ему Сергея Федорова, расположившегося строчкой ниже. Эти странные расклады типичны для любого рейтинга, где найдется место вкусовщине.

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Никита Кучеров и Андрей Василевский заняли места только в восьмом десятке. Это можно было бы посчитать издевательством над здравым смыслом. Но одну причину нахождения обоих так низко можно определить — их карьера в НХЛ далека от завершения. Даже пик еще не пройден. Если отталкиваться от чисто спортивных достижений на данный момент, оба должны находиться на подступах к тридцатке лучших.

Выступление за клуб из совсем не хоккейного региона и слабое присутствие в информационном поле имеют значение. Играй русские лидеры «Тампы», допустим, в «Торонто», то с россыпью своих титулов и призов точно находились бы гораздо выше. При взгляде на 64-ю строчку рейтинга хочется только воскликнуть всеми легкими: «Какого черта?!» Все потому, что там находится Остон Мэттьюс. Ему даже в нынешней НХЛ сложно отдать предпочтение перед, например, Леоном Драйзайтлем. Немца нет в списке лучших, что прямо сейчас выглядит абсолютно нормально. А вот преклонение перед Мэттьюсом тянет на нездоровую тенденцию.