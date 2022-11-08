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Сегодня, 14:00

«Это был бы гол года». Что пишут за океаном о фееричном матче Овечкина

Отдел хоккея «СЭ»
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Шикарный проход Александра покорил сердца болельщиков.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Эдмонтоном» (5:4) забросил свою 788-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание в списке лучших снайперов в истории лиги от Горди Хоу до 13 голов. До Уэйна Гретцки чуть больше — 106 голов.

Но куда больший восторг вызвали два других действия Овечкина. В третьем периоде капитану «Вашингтона» удался невероятный сольный проход, который лишь чудом не завершился голом.

«Думаю, что я выпрыгнул бы из окна, если бы он забил», — пишет один из пользователей.

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети

«Это был бы гол года, если бы он забил», — уверен один из болельщиков.

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети

Еще один невероятный момент с участием Овечкина — шикарная передача на Евгения Кузнецова, который набрал сегодня 4 (2+2) очка.

«Мне все равно, кто что говорит. Это точно войдет в топ-10 хайлайтов Овечкина за карьеру. И это о чем-то говорит, учитывая, что он даже не забил гол. Ему 37 лет, и он до сих пор заставляет людей открывать челюсти от удивления», — считает один из пользователей соцсети.

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети

«Один единственный», — пишет кто-то из верных поклонников Ови.

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети

«Я знал, что он отдаст пас», — говорил после матча Кузнецов, улыбаясь. «Вашингтон» прервал серию из четырех поражений благодаря шикарной игре своих лидеров, которую отметил после матча и главный тренер Питер Лавиолетт. Ждем новых рекордов и новых восторженных отзывов?

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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