Помогите Овечкину! Иначе Гретцки не догнать

Во вторник Александр Великий набрал 4 (2+2) очка в матче с «Ванкувером», обеспечив важную победу (6:4). Но для успешного продолжения погони за снайперским рекордом НХЛ всех времен капитану «Вашингтона» очень нужна поддержка команды.

Русская суперзвезда в прямом смысле тащит «Вашингтон» за уши. Это не просто красивая фраза, а пугающая столицу США жестокая реальность.

В нынешнее межсезонье впервые за много лет эксперты стали осторожно, но настойчиво подводить хоккейное сообщество к еще недавно казавшейся крамольной мысли: «Кэпиталз» не попадут в плей-офф впервые с 2014 года. Костяк постарел, а достойной смены клубный менеджмент подготовить не сумел.

Понятно, что вырастить новых Овечкина, Кузнецова, Бэкстрема — задача практически невозможная, но окружить звездных ветеранов перспективными талантами вполне реально. Для примера можно взять «Питтсбург», где рядом с Кросби, Малкиным и Летангом раскрылись более молодые Гюнцель с Растом.

Объективно замахиваться на титул, имея в числе лидеров только игроков, которые входят в возрастную категорию 30+, почти невозможно. По этой причине казалось, что ближайшая цель всего «Вашингтона» — помочь Овечкину в течение двух-трех сезонов превзойти великий рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам.

Однако в начале нынешнего чемпионата складывается почти парадоксальная картина. Не остальная команда пытается работать на лидера, а он сам делает все, чтобы «Кэпиталз» оставались на плаву. Не случайно, что после двух стартовых поражений, в которых Овечкину не удалось набрать ни единого очка, все начали говорить о спаде лидера. Стоило ему приручить удачу, как дела пошли на поправку. Проснулся и Кузнецов.

Отрезок в четыре встречи слишком короток, чтобы в деталях прикинуть перспективы «Вашингтона» в этом сезоне. Не стоит забывать, что пока «Столичные» выступают без двух ведущих форвардов ударных звеньев — Бэкстрема и Уилсона. Оба должны вернуться в состав ближе к середине регулярки. Однако и сейчас очевидно, что без хорошей формы Овечкина «Кэпс» обречены на падение — при всем уважении к другим игрокам.

Рано или поздно жизнь заставит менеджмент «Кэпиталз» с головой нырять в перестройку, рисковать и пытаться активнее подтягивать молодежь. Но пока остается только молиться на здоровье и тонус своего лидера.