Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:15

Помогите Овечкину! Иначе Гретцки не догнать

Михаил Зислис
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ.
1/2
Во вторник Александр Великий набрал 4 (2+2) очка в матче с «Ванкувером», обеспечив важную победу (6:4). Но для успешного продолжения погони за снайперским рекордом НХЛ всех времен капитану «Вашингтона» очень нужна поддержка команды.

Русская суперзвезда в прямом смысле тащит «Вашингтон» за уши. Это не просто красивая фраза, а пугающая столицу США жестокая реальность.

В нынешнее межсезонье впервые за много лет эксперты стали осторожно, но настойчиво подводить хоккейное сообщество к еще недавно казавшейся крамольной мысли: «Кэпиталз» не попадут в плей-офф впервые с 2014 года. Костяк постарел, а достойной смены клубный менеджмент подготовить не сумел.

Александр Овечкин. Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ

Понятно, что вырастить новых Овечкина, Кузнецова, Бэкстрема — задача практически невозможная, но окружить звездных ветеранов перспективными талантами вполне реально. Для примера можно взять «Питтсбург», где рядом с Кросби, Малкиным и Летангом раскрылись более молодые Гюнцель с Растом.

Объективно замахиваться на титул, имея в числе лидеров только игроков, которые входят в возрастную категорию 30+, почти невозможно. По этой причине казалось, что ближайшая цель всего «Вашингтона» — помочь Овечкину в течение двух-трех сезонов превзойти великий рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам.

Однако в начале нынешнего чемпионата складывается почти парадоксальная картина. Не остальная команда пытается работать на лидера, а он сам делает все, чтобы «Кэпиталз» оставались на плаву. Не случайно, что после двух стартовых поражений, в которых Овечкину не удалось набрать ни единого очка, все начали говорить о спаде лидера. Стоило ему приручить удачу, как дела пошли на поправку. Проснулся и Кузнецов.

Отрезок в четыре встречи слишком короток, чтобы в деталях прикинуть перспективы «Вашингтона» в этом сезоне. Не стоит забывать, что пока «Столичные» выступают без двух ведущих форвардов ударных звеньев — Бэкстрема и Уилсона. Оба должны вернуться в состав ближе к середине регулярки. Однако и сейчас очевидно, что без хорошей формы Овечкина «Кэпс» обречены на падение — при всем уважении к другим игрокам.

Рано или поздно жизнь заставит менеджмент «Кэпиталз» с головой нырять в перестройку, рисковать и пытаться активнее подтягивать молодежь. Но пока остается только молиться на здоровье и тонус своего лидера.

Топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ.
Топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ.
Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
5
16
Читайте также
Овечкин единолично занял второе место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами
«Вся моя жизнь — боль». Наш лыжник уехал из России и, похоже, получил украинское гражданство
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Рогов заявил об армадах беспилотников ВСУ в Запорожской области
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ
Каменский: «Овечкин нормально начал сезон. Он же не обязан забивать в каждом матче»
Плющев — об Овечкине на старте сезона НХЛ: «Даже не сомневался, что он найдет свою игру»
Овечкин провел 31-ю игру в карьере с 4+ очками и занял второе место среди действующих игроков
Овечкин единолично занял второе место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами
Овечкин обошел Гилмора в списке лучших бомбардиров НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Мы сделаем все, чтобы он не уезжал в Россию». В «Миннесоте» носят Капризова на руках