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НХЛ

Сегодня, 15:30

Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
По дублям Александр — уже второй.

Александр Овечкин, набравший в трех стартовых матчах сезона всего одно очко, существенно поправил личную статистику в игре с «Ванкувером».

37-летний форвард забил два гола, сделал две результативные передачи и поднялся на 19-е место в историческом списке бомбардиров НХЛ.

Капитан «Вашингтона», на счету которого теперь 1415 очков, обогнал давно завершившего карьеру Дуга Гилмора и своего вечного конкурента Сидни Кросби.

В пределах скорой досягаемости для Овечкина находятся Адам Оутс и Брайан Троттье, а вот результаты Теему Селянне и Стэна Микиты как минимум до весны находятся в безопасности.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Фото «СЭ»

В главной для себя — снайперской — гонке НХЛ Овечкин сделал очередные важные два шага. Теперь его отставание от легендарного Горди Хоу составляет всего 19 голов.

Выше Хоу только цель карьеры Овечкина — результат Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Фото «СЭ»

Ови оформил 159-й дубль в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в истории по этому показателю, обогнав Бретта Халла. Чаще две и более шайбы за игру забрасывал лишь Гретцки — 189 раз.

Лидеры по матчам с двумя и более голами в НХЛ. Фото "СЭ"
Лидеры по матчам с двумя и более голами в НХЛ.
Фото «СЭ»

Неплохое продвижение получилось у Овечкина и в списке домашних снайперов.

Благодаря дублю в ворота «Ванкувера» чаще забивающий на чужих площадках форвард вышел на шестое место, оставив за спиной Марселя Дионна и Фила Эспозито.

До результата Бретта Халла остается два гола, а вот Гретцки, Хоу, Яромир Ягр и Майк Гартнер преодолели отметку в 400 домашних голов.

Лидеры НХЛ по домашним голам. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по домашним голам.
Фото «СЭ»

Отличный матч провел против «Ванкувера» и партнер Овечкина по команде Евгений Кузнецов. Челябинец сделал три голевые передачи и стал 23-м российским игроком, добравшимся до отметки в 500 очков.

Для достижения полутысячного рубежа Кузнецову понадобилось 603 матча, в которых он отметился 153 голами и 347 передачами.

Россияне, набравшие 500 очков в НХЛ. Фото "СЭ"
Россияне, набравшие 500 очков в НХЛ.
Фото «СЭ»

Кузнецов — десятый игрок в истории «Вашингтона», набравший 500 очков в форме «Столичных». При удачном раскладе в нынешнем сезоне Евгений может побороться за седьмое место, которое сейчас занимает Дэйл Хантер.

Любопытно, что выше Кузнецова располагаются сразу три действующих игрока столичной команды — Овечкин, Никлас Бэкстрем и Джон Карлсон.

Игроки «Вашингтона», набравшие 500 очков в НХЛ. Фото "СЭ"
Игроки «Вашингтона», набравшие 500 очков в НХЛ.
Фото «СЭ»

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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