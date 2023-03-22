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Сегодня, 16:50

Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще

Кирилл Бурдаков
Статистик
Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий забил «Коламбусу».

Александр Овечкин открыл счет в матче против «Коламбуса» (6:7 ОТ) и обогнал Кирилла Капризова в списке лучших российских снайперов нынешнего сезона. Форвард «Вашингтона» записал на свой счет 40-й гол. Больше 30 раз отличались Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко, больше 20 — Никита Кучеров, Евгений Малкин, Павел Бучневич, Андрей Свечников и Артемий Панарин.

Лучшие российские снайперы в сезоне-2022/23

Капитан «Вашингтона» в 13-й раз за 18 сезонов в НХЛ добрался до отметки в 40 голов за один чемпионат. Это новый рекорд лиги. Ранее Овечкин делил достижение с Уэйном Гретцки, который за 20 сезонов выбил 12 раз по 40. По 10 сезонов с 40 шайбами есть в активе Марио Лемье и Марселя Дионна.

Все игроки, забивавшие 40 голов в восьми и более сезонах

Заодно Овечкин сделал новый к другому — гораздо более весомому — достижению Гретцки. По общему количеству голов в регулярных чемпионатах. Теперь российский форвард, забросивший 820 шайб, отстает от великого канадца на 74 точных броска.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

За всю историю только 12 российским игрокам удавалось забить 40 голов за сезон. Помимо Овечкина более одного раза этот рубеж покорялся Илье Ковальчуку (шесть раз), Павлу Буре (пять), Александру Могильному, Евгению Малкину (по три), Никите Кучерову и Алексею Яшину (по два).

Все российские игроки, забивавшие 40 голов за сезон в НХЛ

Заодно Овечкин в 140-й раз в истории открыл счет в матче НХЛ, в очередной раз обновив собственный рекорд лиги. Чеха Яромира Ягра Александр опережает на пять первых голов, американца Бретта Халла — на девять.

Хоккеисты, которые чаще всех открывали счет матчей НХЛ

Овечкин — третий в истории хоккеист старше 36 лет, сумевший отличиться 40 раз за чемпионат. Александр повторил рекорд для 37-летних хоккеистов, сравнявшись с результатом Джонни Бьюсика 50-летней давности. Больше из ветеранов забрасывал только Горди Хоу, который в 40 лет огорчил соперников «Детройта» 44 раза.

Лучшие снайперские результаты игроков старше 36 лет
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
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