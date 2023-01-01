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Сегодня, 17:10

Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?

Кирилл Бурдаков
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Александр Овечкин забивает гол.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» оформил хет-трик в новогоднюю ночь.

В новогоднюю ночь по московскому времени Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Монреалем» (9:2) и довел результативный счет в регулярных чемпионатах НХЛ до 806 голов.

Российский форвард укрепился на второй позиции в истории лиги. Отставание от главной карьерной цели — рекорда Уэйна Гретцки — составляет теперь 88 голов.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

В 2022-м капитан «Вашингтона» забросил 52 шайбы. Чаще него в календарном году отличались только шесть хоккеистов, в том числе и другой российский форвард — Кирилл Капризов из «Миннесоты». Лучшим снайпером года оказался американец Остон Мэттьюс из «Торонто», поразивший ворота соперников 58 раз.

Лучшие снайперы 2022 года в НХЛ.

В игре с «Монреалем» Овечкин оформил 30-й хет-трик в карьере. Чаще него по три шайбы забрасывали Фил Эспозито (32), Бретт Халл (33), Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и владеющий вечным рекордом (50) Уэйн Гретцки.

Лидеры НХЛ по хет-трикам.

По числу игр с двумя и более голами Овечкин занимает второе место после Гретцки. Правда, разделяют лидеров аж 25 дублей. Тройку и здесь замыкает Бретт Халл, который за свою долгую карьеру оформил 158 дублей.

Лидеры по матчам с двумя и более голами в НХЛ.

В историческом рейтинге бомбардиров Александр в очередной раз обогнал своего вечного конкурента Сидни Кросби. На счету российского форварда, вышедшего на 17-е место, 1455 очков. В активе у Кросби 1452 балла, у занимающего второе место среди европейцев Теему Селянне — 1457.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Александр Овечкин празднует один из&nbsp;трех голов в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монреаль&raquo; (9:2) 31&nbsp;декабря. «Я просто наслаждаюсь игрой». Овечкин оформил новогодний хет-трик
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
Уэйн Гретцки
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«Я просто наслаждаюсь игрой». Овечкин оформил новогодний хет-трик