Российский вратарь возвращается после 15-летней карьеры в Америке. Где он будет играть?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вратарь Антон Худобин завершает свою карьеру в НХЛ в «Чикаго». Ночью он был обменян из «Далласа», но позже российский агент игрока сообщил, что вратарь вернется в Россию ближайшим летом. Куда же поедет хоккеист?

Нынешний сезон для Антона получился безобразным. Правда, проблемы начались еще в прошлом. Серьезная операция на бедре выбила голкипера из строя на шесть месяцев, а когда он вернулся, стало заметно, что восстановиться и выйти на хороший уровень не получается.

Обменять Антона пытались летом, но с зарплатой в три миллиона долларов после операции и нестабильной игры желающих не нашлось. Хотя были неплохие варианты. Например, бэкапа искал «Вегас», но тогда клуб не сошелся по условиям с командой из Техаса. «Звездам» сразу предлагали удерживать большую часть зарплаты Худобина, но они почему-то на это не пошли.

Видимо, серьезно пожалели. Антон в матчах НХЛ выглядел очень плохо, пришлось отправлять голкипера на драфт отказов, а после того как никто не заинтересовался россиянином, Худобина перевели в АХЛ. Там он и сидел с октября. Причем не было никаких шансов, что вратаря вызовут в первую команду. И в «Техасе» Антон показывал себя не с лучшей стороны. Статистика (хотя все цифры в АХЛ весьма условны из-за того, что не все участники бьются за победу, а решают разные задачи) неважная. Главное, что Антон отражал менее 90 процентов бросков, а это при любом раскладе плохие цифры. Ни разу за 24 игры он не уходил с «сухарем», да и вообще не было заметно, что Худобин тащил команду.

Будущего в «Чикаго» нет, да еще и агент признался, что Худобин вернется в Россию. Но куда? После окончания предыдущего контракта с «Далласом» Антона бы оторвали с руками. Но «Звезды» сделали Худобину отличное предложение, три года с зарплатой в три миллиона, это был жест благодарности вратарю за то, что он сделал для команды. Благотворительность для ветерана. Можно было бы покритиковать контракт, но Худобин своей карьерой заслужил последнее выгодное предложение.

Однако прошло три года, позади операция, неудачные сезоны и сейчас приглашать вратаря 1986 года рождения — огромный риск. Денег он будет просить много, но при этом никто не знает, отработает ли он их. Даже при таком дефиците вратарей, какой сейчас в КХЛ, а за плечами Антона финал Кубка Стэнли и великая карьера, он не производит впечатление человека, способного стать первым номером ни в одном из клубов.

Точнее в каких-то (например, в условном «Сочи») его бы и рады были видеть, но финансовые параметры будущего соглашения южане не потянут. Одно время Худобиным интересовался «Ак Барс». И это было нормально два года назад, тогда Антон был на пике. Но сейчас даже пара Билялов — Мифтахов выглядит сильней, а сзади подпирают Ахтямов, Арефьев и Пекса.

Антон Худобин. Фото Global Look Press

Есть подозрение, что будущий контракт Антона будет не совсем рыночным. Не секрет, что какие-то агенты имеют очень серьезное влияние на формирование состава клубов. Можно предположить, что основным претендентом на Худобина будет «Спартак». И пусть это не отразится на результатах, турнирное положение, интересы болельщиков никогда не являлись важным фактором при таких сделках.

Впрочем, есть надежда, что рынок КХЛ решит проблему с будущей зарплатой игрока. Если он получит 20-30 миллионов и не будет первым номером в клубе, то на таких условиях можно договориться. Тут, наверное, и Уфа заинтересуется, и «Магнитка», а уж команды среднего уровня оторвут кандидата с руками. Но захочет ли сам вратарь проводить сезон за такие деньги?