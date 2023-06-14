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Сегодня, 20:00

Трагедия русского вратаря в финале НХЛ. Бобровский не выиграл Кубок Стэнли, но выдал лучший плей-офф в карьере

Михаил Скрыль
Корреспондент
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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В последнем матче серии «Вегас» натуральным образом издевался над голкипером «Флориды».

Финальная серия с «Вегасом» завершилась для «Флориды» кошмаром, который игроки будут с дрожью вспоминать еще долго. «Голден Найтс» устроили избиение «Пантерз», забросив девять шайб. Интрига держалась до середины второго периода, пока гости странным образом не рассыпались. На Сергея Бобровского, достающего шайбы из ворот, было больно смотреть. Вратарь вывел команду в финал Кубка Стэнли, но решающая серия плей-офф закончилась трагично — поражением в пяти матчах.

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Адин Хилл из «Голден Найтс» полностью переиграл российского коллегу. Это подтверждают и личная статистика, и визуальное впечатление от действий вратарей. Бобровский неудачно провел два первых матча серии, но собрался дома и добыл для «Флориды» единственный победный овертайм, когда зарешал Картер Верхэги. Сильной для Сергея выдалась игра номер четыре, вот только партнеров хватило лишь на два гола, а этого оказалось мало, чтобы обыграть «Вегас». «Рыцари» подтолкнули «Пантерз» к краю пропасти, а на родной арене наглым образом закончили мучения команды Пола Мориса.

Бобровский остался без Кубка Стэнли, но провел лучший плей-офф в энхаэловской карьере. Так далеко голкипер не забирался ни с «Коламбусом», ни с «Филадельфией», ни с «Флоридой». По ходу сезона только самые преданные поклонники «Пантерз» предполагали, что команда дойдет до финала. Что остановит в плей-офф победителей регулярки — «Бостон», что разберется с закалившимся «Торонто», что отправит в отпуск претендента на кубок от «Востока» — «Каролину». «Флорида» устроила настоящую сказку, главным творцом которой стал Бобровский. Хотя плей-офф Сергей начинал на скамейке, а появился только по ходу серии с «Брюинз», заменив Алекса Лиона.

До финала россиянин считался абсолютно лучшим вратарем Кубка Стэнли и главным претендентом на «Конн Смайт Трофи». Серия с «Вегасом» понизила акции Бобровского. Приз забрал Джонатан Маршессо. Тем не менее подвиги Сергея заслуживают уважения. Голкипер преобразился в плей-офф после скомканной регулярки, когда вратарь совершенно не впечатлял, а в прессе обсуждался вероятный обмен дорогого хоккеиста. Морис продолжил верить в Бобровского, и во втором этапе чемпионата Сергей перевернул представление о себе. Вернулся тот самый голкипер, который дважды выигрывал «Везину Трофи», а разговоры об уходе из клуба утихли.

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Контракт с «Флоридой» действует еще три года. 10-миллионный кэпхит вратарь оправдал только в нынешнем плей-офф. «Пантерз» не выиграли кубок, но впервые с 1996 года вышли в финал, как бы нелогично для команды ни складывался сезон. Сергеем восхищались партнеры и тренеры, а винить голкипера за поражение в финале не повернется язык. «Вегас» натуральным образом издевался над Бобровским. Защитники не спешили помогать вратарю, а только усложняли жизнь необязательными ошибками и привозами. Если Сергей и справлялся с первым броском, то отскоки постоянно оставались за «Рыцарями», которые беспощадно расстреливали голкипера.

Фото USA Today Sports

Хеппи-энда в истории Боброского не получилось. Пятый матч финала вовсе закончился личным антирекордом: впервые в плей-офф НХЛ Сергей пропустил за игру восемь шайб. Ранее останавливался на отметке в пять голов. Печальная концовка не испортит впечатления от игры россиянина в Кубке Стэнли. Бобровский ярко заявил, что его рано списывать со счетов. Не уверен, что в ближайшие сезоны «Флорида» сможет хотя бы повторить нынешний успех, но впечатляющая игра Сергея и чудесный поход «Пантерз» за кубком запомнятся надолго. Это был плей-офф Бобровского, но в финале «Вегас» выключил соперника и феноменального вратаря.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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