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Сегодня, 19:30

Исторический сезон в НХЛ: оба победителя конференций не прошли первый раунд во второй раз в истории

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеисты «Бостона».
Фото USA Today Sports
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«Бостон» и «Колорадо» завершили борьбу за Кубок Стэнли.

Обе команды, занявшие первые места в своих конференциях, не смогли преодолеть барьер первого раунда Кубка Стэнли. «Бостон» в семи матчах уступил «Флориде», а «Колорадо» со счетом 3-4 проиграл «Сиэтлу». Это всего второй случай в истории НХЛ, когда оба фаворита с ходу завершали выступление в плей-офф. В 2019 году «Тампа-Бэй» и «Калгари» вылетели от «Коламбуса» и «Колорадо».

«Бостон» — восьмой обладатель Президентского кубка, который вылетел в первом же раунде плей-офф. Трофей вручается с сезона-1985/86 команде, выигравшей регулярный чемпионат НХЛ. Ранее с ходу вылетали «Чикаго» — 1991, «Сент-Луис» — 2000, «Детройт» — 2006, «Сан-Хосе» — 2009, «Вашингтон» — 2010, «Ванкувер» — 2012 и «Тампа-Бэй» — 2019.

Любопытно, что из команд, которые одержали больше 56 побед в регулярке, до чемпионства добрались лишь четыре. Трижды после успешного сезона Кубок Стэнли брал «Монреаль» 1970-х, еще один раз — «Эдмонтон» — 1984.

А вот вылет действующего чемпиона — событие регулярное. В XXI веке девять обладателей Кубка Стэнли (в том числе и «Колорадо» — 2023) покинули розыгрыш после первого раунда, а «Каролина» — 2007, «Лос-Анджелес» — 2015 и «Сент-Луис» — 2020 завершили защиту титула еще до начала матчей на выбывание.

Игроки &laquo;Сиэтла&raquo; празднуют победу в&nbsp;матче и&nbsp;серии плей-офф против &laquo;Колорадо&raquo;. Еще одна суперсенсация в НХЛ: ноунеймы отправили в отпуск чемпиона!
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Колорадо Эвеланш
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«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
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Еще одна суперсенсация в НХЛ: ноунеймы отправили в отпуск чемпиона!