Легенда НХЛ продолжает позориться. Гашек потребует от Европарламента отстранить всех российских спортсменов

Чешский чиновник не унимается.

Один из лучших вратарей в истории мирового хоккея Доминик Гашек построил шикарную игровую карьеру. По ее окончании чех решил уйти в политику и после начала спецоперации на Украине прославился как один из самых русофобских европейских чиновников.

Ранее прославленный хоккеист уже предпринимал ряд действий и заявлений:

— Призывал НХЛ расторгнуть контракты со всеми российскими игроками.

— Писал открытое письмо в НХЛ, теннисные ассоциации ATP и WTA.

— Раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину. «Овечкин (как и другие российские хоккеисты) несет ответственность за происходящее. Позволяя этому человеку играть, НХЛ поддерживает происходящее. Лига несет ответственность», — писал Гашек.

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

— Выступил против участия сына Александра Овечкина в Матче звезд НХЛ. «НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина принять участие в Матче звезд НХЛ! Лига и Гэри Беттмэн должны заплатить за этот гнусный поступок», — написал тогда Гашек.

— Пытался не допустить участия россиян в вынесенном матче НХЛ в Праге между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».

Сейчас он собирается выступить перед Европарламентом с требованием исключить всех российских спортсменов из международных соревнований. «Пока русские и белорусы не дистанцируются от СВО, мы не должны допускать их к нашим соревнованиям. Я предполагаю, что в основном речь пойдет об их участии в Олимпиаде в Париже», — заявил Гашек.

В НХЛ уже не раз отвечали на слова бывшего вратаря и поясняли, что призывы Гашека ни к чему не приведут. Российские хоккеисты — важная часть структуры НХЛ, которая старается максимально отдалиться от политических дел. Но чешский вратарь не унимается. Интересно, чего бы он смог добиться после игровой карьеры, если бы занимался этим с таким же рвением?