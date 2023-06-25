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Скандалы

Сегодня, 13:30

Легенда НХЛ продолжает позориться. Гашек потребует от Европарламента отстранить всех российских спортсменов

Гашек предложит Европарламенту исключить россиян из всех турниров
Отдел хоккея «СЭ»
Доминик Гашек.
Фото Getty Images
Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Чешский чиновник не унимается.

Один из лучших вратарей в истории мирового хоккея Доминик Гашек построил шикарную игровую карьеру. По ее окончании чех решил уйти в политику и после начала спецоперации на Украине прославился как один из самых русофобских европейских чиновников.

Ранее прославленный хоккеист уже предпринимал ряд действий и заявлений:

— Призывал НХЛ расторгнуть контракты со всеми российскими игроками.

— Писал открытое письмо в НХЛ, теннисные ассоциации ATP и WTA.

— Раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину. «Овечкин (как и другие российские хоккеисты) несет ответственность за происходящее. Позволяя этому человеку играть, НХЛ поддерживает происходящее. Лига несет ответственность», — писал Гашек.

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

— Выступил против участия сына Александра Овечкина в Матче звезд НХЛ. «НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина принять участие в Матче звезд НХЛ! Лига и Гэри Беттмэн должны заплатить за этот гнусный поступок», — написал тогда Гашек.

— Пытался не допустить участия россиян в вынесенном матче НХЛ в Праге между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».

Сейчас он собирается выступить перед Европарламентом с требованием исключить всех российских спортсменов из международных соревнований. «Пока русские и белорусы не дистанцируются от СВО, мы не должны допускать их к нашим соревнованиям. Я предполагаю, что в основном речь пойдет об их участии в Олимпиаде в Париже», — заявил Гашек.

Доминик Гашек, Александр Овечкин и&nbsp;Даниил Медведев. Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание

В НХЛ уже не раз отвечали на слова бывшего вратаря и поясняли, что призывы Гашека ни к чему не приведут. Российские хоккеисты — важная часть структуры НХЛ, которая старается максимально отдалиться от политических дел. Но чешский вратарь не унимается. Интересно, чего бы он смог добиться после игровой карьеры, если бы занимался этим с таким же рвением?

Александр Овечкин
Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
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