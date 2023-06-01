«Думаю, в «Вашингтоне» советовались с Овечкиным перед моим обменом». Интервью Дмитрия Орлова

Российский защитник НХЛ — о сезоне, переходе в «Бостон» и вероятности возвращения в Россию.

Контракт с клубом КХЛ не рассматриваю

— Вы же впервые на рынке свободных агентов, без контракта?

— Да, такого со мной не было. Не скажу, что страшно, но очень жду, когда откроется рынок, начнутся переговоры. Однако прямо сейчас ничего не происходит. До 1 июля принадлежу «Бостону», так что до этого времени только с ними и могу подписать новый контракт. Но уже через месяц все изменится.

— Как часто вы на связи со своим агентом?

— На связи, но не каждый день. В этот период клубы не имеют права вести переговоры со мной, так что затишье предсказуемое.

Дмитрий Орлов с одноклубниками Тэйлором Холлом и Брэндоном Карло. Фото USA Today Sports

— Если без подробностей, то какие у вас пожелания в 31 год?

— Конечно, хотелось бы длинный контракт, он дает стабильность и спокойствие. Но есть много нюансов, всего не учтешь.

— У игроков НХЛ есть не самые популярные места для работы. Никто не хочет особо ехать в Виннипег, Калгари или Эдмонтон.

— И у меня есть какие-то нежелательные варианты, но говорить о них, наверное, неправильно. Я сейчас назову место, куда бы не хотел ехать, а они предложат идеальные условия. Хотя бытовые нюансы тоже учитываются.

— Про деньги даже не спрашиваю.

— Потолок зарплат играет важнейшую роль. Многие клубы в сложной ситуации. Надо подписывать игроков, продлевать какие-то соглашения. Да сейчас об этом даже говорить бессмысленно, надо ждать 1 июля.

— Список хоккеистов, выходящих на рынок свободных агентов, есть в общем доступе. И если посмотреть на количество защитников, то дух захватывает. Не волнуетесь, что конкуренция очень велика?

— Не особо. Сам выступаю на определенном уровне, неплохо провел концовку регулярного сезона и плей-офф в «Бостоне», так что уверен в своих силах.

— У вас всегда есть возможность вернуться в Россию.

— Хотелось бы еще поиграть в НХЛ, чувствую, что и тут могу принести пользу.

— За последнее время только однажды главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал ваше имя, мол, помним, что у вас заканчивается контракт. Звонили из армейской команды?

— Нет, мне из России вообще никто не звонил. Но, повторюсь, контракт с клубом КХЛ я не рассматриваю. Давайте дождемся открытия трансферного рынка.

Дмитрий Орлов и Энтони Дюклер. Фото USA Today Sports

Почему вылетел «Бостон»

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Во Флориде, в отпуске. У меня сейчас период, когда вообще отдыхаю от спорта. Неделю не буду ничего делать, затем начну какие-то пробежки и походы в тренажерный зал.

— Вы ведь в Россию каждый год приезжаете. Вас ждать?

— Я-то готов приехать, но пока все под вопросом. Опять же все будет зависеть от переговоров, от результатов. Вдруг придется куда-то переезжать из Вашингтона, решать множество бытовых вопросов. Хватит ли времени на все? Но так-то я планирую приехать.

— С баулом?

— Да, если приеду, то с баулом и буду заниматься на льду. В этом сезоне моя подготовка к сезону точно поменяется, поскольку нет контракта. И, конечно, хочется, чтобы все решилось максимально быстро. Так что я даже спрогнозировать не могу, когда приеду домой, на какой период.

— Тут кто-то вас упрекнул, что вы даете мало мастер-классов в России.

— Да я особо их и не давал никогда.

— Вы во Флориде. Команда из НХЛ вышла в финал, за главный титул поборется баскетбольный клуб. Говорили же, что на побережье трудно сосредоточиться на спорте. Постоянно солнце, океан, не до работы.

— Видимо, все изменилось. Теперь хорошая погода не является проблемой. Мне кажется, что все это надумано. Наоборот, хорошо же, когда постоянно хорошая погода, настроение отличное и работать гораздо комфортнее.

— А как Бостон по погоде?

— Ветра. Особенно это чувствуется, когда постоянно летаешь. При посадке ощущаются особые погодные условия. Мы же, кстати, во время серии с «Флоридой» несколько часов в самолете просидели, так как Бостон не принимал. Может быть, это и сказалось на результате. Не главная причина, конечно.

— А главная?

— Да так трудно сказать, хоть прошло уже достаточно много времени. Команда-то реально сильная, побила несколько старых рекордов по набранным очкам, выиграла Президентский кубок. Но, может быть, это и сказалось в плей-офф. На втором этапе турнира особые матчи — это всем известный факт. Видимо, не смогли перестроиться. Плюс все постоянно говорят о том, что у победителя регулярного чемпионата не складывается в плей-офф. В подсознании это тоже засело.

— Лично вы сыграли здорово, это все отмечали.

— Делал то, что умел. Легко вливаться в сильную команду, но в плей-офф мы выступили неудачно.

— Были ли моменты, за которые вы себя укоряете?

— В седьмом матче шайба после моего броска попала в перекладину. Забей, может быть, все и изменилось бы.

— Ну какая это ошибка, чего вы наговариваете?

— Не было такого, чтобы я где-то сыграл совсем плохо, не сделал каких-то элементарных вещей. Но у нас командный вид спорта. Странно говорить, что я в порядке, но команда при этом проиграла. Так что моя вина есть, раз мы не прошли «Флориду».

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Бобровский так хорошо играл всегда

— А что с Сергеем Бобровским случилось в плей-офф?

— Мне кажется, что ничего не случилось. Он всегда так играл.

— И начинал плей-офф в запасе?

— Там же, вроде бы у него какая-то травма была. Вам лучше с ним поговорить. Но я не удивлен тем, как он выступает.

— Хоккей вы не смотрите?

— Нет. Утром узнаю какие-то результаты. Но ходил в Бостоне на баскетбол, когда только начался плей-офф у них. А хоккея хватает в сезоне, поэтому стараюсь в отпуске не смотреть игры.

— А как вам Бостон как город?

— Отличный. Правда, центр у них с довольно плотной застройкой, цены на недвижимость высокие, ближе к Нью-Йорку. Но, конечно, красивое место. Мы жили недалеко от арены, где играет бейсбольный клуб, так что иногда и слышали шум трибун.

— Сходили на матч?

— Да. Я правила игры в общих чертах знаю, да еще и встреча получилась интересной, команды набирали много очков, были хоумраны, очень понравилось.

— Там же на трибуне невыносимо сидеть всю игру.

— Провели на игре часа три, кажется. Но опять же, когда матч интересный, то время летит быстро. Мои места были примерно за кэтчером, все было видно. Пару раз мяч пролетал мимо меня, правда, поймать не удалось, все-таки расстояние было приличное.

Дмитрий Орлов. Фото USA Today Sports

— Два года назад вы как-то сказали в Москве, что в НХЛ никогда не знаешь, что с тобой произойдет, и обменять могут каждого. Но все-таки для вас трейд с «Бостоном» стал потрясением?

— Да. Все-таки 11 лет провел в клубе, нигде кроме «Кэпиталз» не играл, был готов к тому, что проведу всю карьеру в этой команде. Но вышло совсем иначе.

— Вы злитесь на клуб?

— Не думаю, что это правильное чувство. Все-таки менеджеры работают в интересах клуба, они посчитали правильным меня обменять. Что же, у них своя жизнь, а у меня — своя.

— Вопрос, который меня беспокоит: Александр Овечкин может наложить вето на ваш обмен?

— Думаю, что в клубе советовались с ним перед обменом.

— А вот в Новокузнецке стадион обновили после реконструкции.

— Так.

— И тренер новый?

— Кто?

— Алексей Медведев.

— Ага, понял. Какие еще новости?

— Да много всего. Были бы рады видеть вас в «Металлурге».

— Вот вернется клуб в КХЛ, тогда и поговорим.