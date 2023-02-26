Овечкин прервал ужасную серию без очков. Но его затмил невероятный Кузнецов!

«Вашингтон» выиграл после шести поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Голы: Оши — 13 (бол., Густафссон, Кузнецов), 4:25 — 1:0. Гудроу — 10 (Мотт), 8:00 — 1:1. Оши — 14 (Строум, Густафссон), 23:16 — 2:1. Уилсон — 5 (ван Римсдайк, Овечкин), 27:05 — 3:1. Милано — 9 (Кузнецов, Оши), 32:52 — 4:1. Кузнецов — 10 (Обе-Кубель, Фехервари), 38:19 — 5:1. Крайдер — 25 (бол., Фокс, Зибанежад), 46:49 — 5:2. Кузнецов — 11 (Овечкин, Уилсон), 53:22 — 6:2. Какко — 11 (Крайдер, Зибанежад), 59:32 — 6:3.

Вратари: Кемпер — Шестеркин (Галак, 40:00).

Штраф: 17 — 11.

Броски: 29 (8+14+7) — 26 (7+9+10).

Наши: Кузнецов (18.55/4/+4), Овечкин (17.43/3/+2) — Панарин (19.11/0/-1), Тарасенко (16.53/2/-3).

Вашингтон. Capital One Arena.

Шесть поражений подряд отодвинули «Вашингтон» от зоны плей-офф. Февральский кризис «Кэпиталз» наложился на отъезд Александр Овечкина в Россию по печальным семейным обстоятельствам. Лидер «Столичных» отсутствовал почти две недели и вернулся перед матчем с «Анахаймом». Обыграть «Дакс» возвращение лучшего бомбардира не помогло — Овечкин остался без очков и заработал «минус 2». Прервать неудачную серию удалось против прямого конкурента по Столичному дивизиону — «Рейнджерс». Впервые с пятого января «Кэпс» забросили шесть шайб — причем пять из них не кому-нибудь, а обладателю «Везины Трофи» — Игорю Шестеркину.

Матч начался с феноменального спасения российского вратаря. Голкипер исправил ошибку партнеров и вытащил убойный бросок Дилана Строума ловушкой. «Вашингтон» резво начал игру и быстро заработал большинство. Питер Лавиолетт доверил весь розыгрыш ведущей спецбригаде с Овечкиным и прилично измотал лидеров. В конце удаления игроки «Кэпиталз» двигали шайбу почти на прямых ногах. Но на счастье хозяев Ти Джей Оши удачно подставил клюшку под дальний бросок Эрика Густафссона и открыл счет.

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«Рейнджерс» ответили похожей шайбой от Барклая Гудроу, чье удаление и реализовал «Вашингтон». Канадский форвард перехитрил Дарси Кемпера подставлением на пятаке. Гудроу стал главным героем первого периода: удалился, забил, а затем подрался с Оши. Барклай ответил Ти Джею за грубый силовой прием против партнера. Драка не получилась развеселой — игроки сцепились и работали в клинче, пока их не разняли судьи. События первого периода этим не закончились. С негативной стороны отметился Евгений Кузнецов. Форвард «Кэпс» избежал большого штрафа за удар клюшкой Филипа Хытила и отделался двухминутным удалением. Хотя арбитры просматривали эпизод, но проявили лояльность к россиянину. Момент напоминал классический колющий удар.

Несмотря на скромную бросковую статистику, первый период получился событийным. «Вашингтон» был ближе ко второму голу, но бросок Тревора ван Римсдайка с пятака Шестеркин вытащил кончиком щитка. Защитник направлял шайбу в пустой угол, но вратарь «Рейнджерс» проявил чудеса реакции и спас партнеров.

«Кэпиталз» — одна из самых возрастных команд лиги. Далеко не всегда «Столичным» хватает запаса сил на три равных периода. Однако во второй 20-минутке против «Рейнджерс» «Вашингтон» умело ловил соперника на контратаках — резво бежал вперед с места отбора шайбы. Так «Кэпиталз» и забросили четыре шайбы. Они получились разными по исполнению, но похожими по задумке. Быстрая контратака с акцентом на ворота, с которой не справились Шестеркин и партнеры.

Игоря стало откровенно жаль, когда Сонни Милано забросил четвертую шайбу после рикошета от распластавшегося на пятаке Гудроу. Хет-трик Горди Хоу оформил Оши, поучаствовавший в голе. Американец забил, подрался и ассистировал партнеру. Разошелся сегодня не только Оши, но и Кузнецов. К двум голевым передачам Евгений добавил дубль, который окончательно деморализовал «Рейнджерс». Очередная контратака с превосходным пасом под синюю линию Николя Обе-Кубеля вывела Кузнецова один на один с Шестеркиным. Челябинец изящно разобрался с голкипером, и зрители Capital One Arena увидели фирменную птичку.

На третий период «Рейнджерс» вывел Ярослав Галак. Замена вратаря выглядела жестом отчаяния, но и обвинить Шестеркина во всех бедах рука не повернется. Ньюйоркцы отыграли одну шайбу — Крис Крайдер использовал двойное большинство. А в равных составах забить получилось только на 60-й минуте, когда Каапо Какко поставил точку в игре. Без очков завершила матч вторая тройка бродвейцев: Панарин — Трочек — Тарасенко. Жерар Галлан объединил российских вингеров, но результат связка золотого Баффало-2011 не принесла. Трочек вовсе закончил игру с чудовищным показателем полезности — «минус 4». Винс из лучших мест на льду наблюдал, как Кузнецов в конце третьего периода разобрался с Галаком и забросил шестую шайбу. Дубль Евгения, два ассиста Овечкина — лидеры «Вашингтона» разыгрались в важном матче и прервали затянувшуюся серию поражений.

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