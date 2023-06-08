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Сегодня, 13:20

«Флорида» Бобровского разваливается в финале. Но короновать «Вегас» рано

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист Сергей Бобровский
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Что поможет «Пантерз» перевернуть серию с «Голден Найтс»?

«Вегас» с запасом выиграл первые матчи финала Кубка Стэнли. «Флориде» рано паниковать, но положению «Пантерз» не позавидуешь. Главный тренер Пол Морис после первой игры успокоил журналистов на пресс-конференции: «Мы проиграли первый матч серии с «Бостоном» и стали немного лучше. Потом проиграли еще дважды — и снова стали лучше. Просто дышите ровно, черт побери. Я чувствую, что все как-то напряглись. Расслабьтесь». Серия с «Бостоном» — действительно фактор утешения для «Флориды». На «Пантерз» никто не ставил против победителей регулярки. Команда Мориса устроила невероятную сенсацию и прошла во второй раунд, уступая в серии 1-3. Теперь чудес от «Флориды» ждут в финале Кубка Стэнли.

Голкипер &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский пропускает четвертую шайбу в&nbsp;матче против &laquo;Вегаса&raquo;. Бобровский — не волшебник. «Вегас» уничтожает «Флориду» в финале

За два матча «Пантерз» пропустили 12 шайб. Больше, чем за серии с «Каролиной» и «Торонто». Уместно говорить, что Морис не подготовил команду к «Вегасу». Все, что работало начиная с середины серии с «Бостоном», перестало получаться против «Рыцарей». Искать причины развала обороны стоит не только в испарившейся магии Бобровского, который своей игрой добавлял уверенности партнерам в прошлых играх. Неприлично много позиционных ошибок допускают защитники. Показательно, что во втором матче «Голден Найтс» уступили по ожидаемым голам (2,77 на 3,93), но отгрузили «Пантерз» семь шайб. Гости же ответили только двумя голами в третьем периоде, когда Бобровский отсиживался на скамейке, а за россиянина отдувался Алекс Лион.

Хоккеист Сергей Бобровский
Фото USA Today Sports

«Вегас», напротив, с первой игры сделал все, чтобы «выключить» российского голкипера, который феноменально проводит плей-офф. Надежды «Флориды» перед финалом связывали главным образом с блестящим Бобровским. Брюс Кэссиди прекрасно понимал, против какого вратаря предстоит играть «Рыцарям». Тепловые карты двух матчей подтверждают визуальное впечатление от игры «Вегаса». Хозяева как могли усложняли жизнь Бобровского в рамке: шайбу доставляли на ворота из неочевидных позиций, а на пятаке постоянно экранировали рыцари в золотых доспехах. Защитники «Флориды» совершенно не мешали форвардам «Вегаса» бросать из опасных позиций — достаточно вспомнить, как во второй игре забивал Николя Руа.

Дисциплина — другой фактор, мешающий «Флориде». За два матча «Пантерз» умудрились заработать 130 штрафных минут. Среди них — и дисциплинарные «десятки», и ненужные малые удаления, которых лучше избегать. Бьющие через край эмоции игроков можно понять. Команда добралась до финала, уже сотворила чудо в плей-офф, но в решающей серии все буквально валится из рук. Если Пол Морис не достучится до хоккеистов и не направит их гнев в правильное русло, то положение «Флориды» не улучшится. «Вегас» не показывает фантастических цифр в большинстве — в плей-офф «Рыцари» реализуют каждую пятую попытку (21,5%). Но любое удаление отнимает силы у обороняющихся и только окрыляет атакующих. Незачем добровольно подливать топливо «Вегасу», который и так едет на повышенной передаче к Кубку Стэнли.

Фото аналитический портал Naturalstattrick.com

«Флорида» не дает скучать в воротах Адину Хиллу, но голкипер «Вегаса» ровно и без откровенных ляпов провел оба матча. Все, конечно, запомнят головокружительное спасение после броска Ника Казинса в пустые ворота, но и без этого канадский вратарь часто выручал команду. «Пантерз» явно наиграли больше чем на четыре шайбы за две игры. Все упиралось в надежность Хилла и отсутствие изобретательности в атаке. Не хватало хитринки, одного-двух нестандартных действий, которые заставили бы вратаря и защитников паниковать. А «Вегас» научился держать удар и отвечать так, как не умеет никто в лиге. Вспомните убойное большинство «Пантерз» в первом периоде второго матча. Гости не забивают, а в равных составах получают гол от Алекса Мартинеса, который не с первого раза попал по шайбе.

Мориса с помощниками ждут бессонные ночи перед третьей игрой. Тренерам нужно срочно придумать, что «Флорида» может предложить агрессивному, сбалансированному и безжалостному сопернику. А Бобровскому — начать выручать команду, как в прошлых раундах. Только при таком раскладе возможна интрига в финале. Нынешний «Вегас» дико хорош. Чтобы обыграть «Рыцарей», «Флорида» должна выдать идеальный матч по всем линиям. Иначе все закончится безумно быстро.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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