Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин

История Горди Хоу.

Александр Овечкин продолжает покорять новые горизонты, которые в свое время почти всем казались недостижимыми. В среду российский форвард забросил 800-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и приблизился ко второму месту в списке снайперов за всю историю лиги, которое пока принадлежит Горди Хоу (801). Великий канадец покинул этот мир шесть лет назад, но оставил после себя богатое наследие. Наследие, которое послужило вдохновением в том числе и для Овечкина. Хоу стал настоящим примером самоотдачи и настолько любил хоккей, что даже успел поиграть в одной команде со своими сыновьями.

«Многие думают, что классический хоккеист — это простой парень с фермы в Саскачеване. У него бычья шея, руки, как у моряка, а в хоккей он научился играть на замерзших прудах. Ну, таким и был Горди Хоу. Он вырос во времена Великой депрессии и не был избалован роскошью. Это и привело его к хоккею, который стал для него страстью», — рассказывает в своей книге Уэйн Гретцки. До сих пор форвард считает Горди одним из самых важных людей в своей жизни, а их знакомство произошло, когда Гретцки было всего десять лет. Уэйн уже тогда вытворял на льду чудеса, и его с родителями пригласили на праздничный ужин, где было много известных спортсменов.

«Меня попросили туда приехать, и мой отец согласился, причем я ничего не знал про это мероприятие. Тем утром папа с мамой купили мне мой первый в жизни костюм! Я должен был встретиться с Горди ранним утром в отеле, и туда уже приехали журналисты, которые брали у него интервью. Так я там и оказался, и именно тогда была сделана моя знаменитая фотография с Хоу. Композицией снимка руководил Горди. Мы просто стояли рядом, и потом он попросил клюшку, после чего положил ее мне на шею. Это был невероятный день. Так я впервые повстречал своего кумира, чей свитер мне подарили, когда я был еще совсем ребенком», — вспоминал Гретцки.

Горди Хоу. Фото Global Look Press

Преданность

Горди можно по праву называть символом преданности. Это еще одна черта, которая связывает их с Овечкиным. Большую часть своей карьеры Хоу отыграл за одну команду и стал настоящей легендой «Детройта». В составе «Ред Уингз» он провел 25 сезонов и сыграл за них в регулярных чемпионатах 1687 матчей. На втором месте по этому показателю в истории клуба Стив Айзерман (1514), и пока непохоже, что в обозримом будущем кто-то сможет потеснить Хоу. 16 октября 1946 года он впервые вышел на лед в матче НХЛ и сыграл против «Торонто». Первый сезон понадобился Горди для раскачки и оказался самым нерезультативным в его карьере (22 очка).

Однако постепенно форвард стал набирать внушительные обороты. Их тройка с Сидом Абелем и Тедом Линдсеем получила название «продакшн лайн» и наводила на соперников ужас. Они прекрасно дополняли друг друга, а Хоу мужал на глазах. Он был очень сильным парнем. С детства он трудился в строительной компании своего отца и таскал сорокакилограммовые мешки с цементом. Это помогло ему стать на площадке жестким бойцом. Линдсей рассказывал, что на тренировках Хоу был беспощаден даже к партнерам. Перед каждым сезоном он беспокоился, что не попадет в состав и говорил: «Этот парень сможет занять мое место в команде только через мой труп».

Горди никогда не боялся помахать кулаками и был в этом деле хорош. Неудивительно, что его именем назвали универсальный хет-трик, когда за один матч игрок успевает забить гол, отдать передачу и подраться. Первый такой хет-трик был сделан 22 декабря 1920 года, когда отличился Гарри Кэмерон из «Торонто». Быть уверенным в этом на все сто процентов трудно, весь статистика в те годы велась крайне посредственно, а информация везде разнится. Например, согласно Society for International Hockey Research, лидер НХЛ за всю историю по хет-трикам Горди Хоу вовсе не сам Хоу, а Брендан Шэнахен (17). По другим данным, на первом месте идет Рик Токкет (18).

Познал грубую силу Горди даже Фил Эспозито, который в своей книге рассказывал забавный случай: «Помню, как Хоу со всего размаху въехал мне локтем в лицо! Да так сильно, что у меня пошла изо рта кровь. Я в ответ ударил его клюшкой, и нас удалили. В то время скамейка штрафников была одна, а между игроками сидел полицейский. Я повернулся к Горди, вытирая полотенцем кровь, и крикнул: «А ведь ты был моим кумиром, сукин сын!» Он повернулся ко мне и переспросил: «Что ты сказал?» Я посмотрел на него: «Ничего, мистер Хоу. Все нормально». С годами и растущим статусом Горди получил прозвище Мистер Хоккей, но для многих он так и остался Мистером Локти.

Горди Хоу. Фото Global Look Press

Уникальный бросок

Тем не менее о главном Хоу никогда не забывал. Он был очень умным игроком, и отобрать у него шайбу было целым испытанием. Горди спокойно прикрывал ее своим могучим корпусом и прекрасно чувствовал голевые позиции. Над броском он работал с раннего детства, о чем не раз говорил: «Помню, как прочитал свое имя в газете — «будущая звезда НХЛ», это очень приятно вспоминать. Иногда я думал, что не смогу пробиться. Как обычно, маленькие случаи в жизни помогают тебе настроиться. Маленькая заметка... Вот что пресса может сделать. Это заставило меня думать. Я выходил на улицу и тренировался. Работал над броском все лето и зиму. Думаю, эта мотивирующая заметка стала одной из тех вещей, которые дали мне понять, что я могу играть. Жаль, что она не сохранилась».

Горди был поистине уникальным хоккеистом еще и потому, что появился на свет с врожденной амбидекстрией — способностью одинаково хорошо действовать обеими руками, без выделения ведущей. По этой причине он всю жизнь играл клюшками с распрямленными крюками даже тогда, когда хоккеисты научились загибать их под удобную руку. «Когда Горди начинал свою карьеру, у клюшек был совершенно прямой крюк, поэтому он всегда обрабатывал его напильником, чтобы закруглить. Он считал, что это поможет придать его броску максимальную силу. При этом Горди любил короткие клюшки. Он всегда держал тело в более вертикальном положении, что помогало ему вести шайбу ближе к себе», — рассказывал Гретцки.

Хоу уверенно переписывал историю НХЛ и стал первым, кому покорилась планка 800 голов в лиге. 23 раза он принимал участие в Матчах звезд. Четыре сезона подряд становился лучшим бомбардиром лиги, шесть раз выигрывал «Арт Росс», шесть раз становился обладателем «Харт Трофи» и установил множество рекордов, которые казались вечными, пока в 1980-е в лиге не появился Гретцки. Кроме того, Горди четыре раза выигрывал с «Детройтом» Кубок Стэнли, и даже страшно представить, сколько бы еще он мог покорить высот, если бы не ушел на шесть лет в ВХА. В 1972 году Хоу был включен в Зал хоккейной славы и стал героем не только в своей родной стране. До сих пор многие жители Детройта считают его самым великим спортсменом в истории города. С сезона-1949/50 и почти до окончания карьеры в «Ред Уингз» Хоу не набирал меньше 60 очков в регулярных чемпионатах.

Спортивное долголетие

Свой последний матч в НХЛ Хоу провел в составе «Хартфорда» в возрасте 52 лет. Несмотря на годы, форвард никогда не требовал к себе особого отношения. Бывший тренер команды Гарри Нил подчеркивал это в своем интервью: «Во время первого тренинг-кемпа в составе «Хартфорда» Хоу уже был суперветераном. В начале августа я разослал всем игрокам письма, в которых объяснял, когда именно открывается тренировочный лагерь и что они должны не забыть беговую форму. Я сразу предупредил, что каждый день их будет ждать пробежка на две мили, при этом освободил Горди от нагрузки. Он удивился: «Что это значит? Я не должен бежать? У тебя не может быть особых правил. Я — часть команды!» Он никогда не ставил себя выше партнеров».

У Горди была большая семья, и он стал первым хоккеистом, поигравшим со своими сыновьями в одной команде. Причем ему это удалось не только в ВХА, но и в НХЛ. «Величайший спортивный момент для меня? Вне всякого сомнения, игра вместе с моими сыновьями Марти и Марком за «Хьюстон Аэрос» в 1973 году. Я об этом мечтал со времен игры за «Детройт», когда ушел из хоккея в 1971 году. Я надеялся на это, потому что был уверен, что у сыновей достаточно таланта. И мог ли я не воспользоваться таким шансом? Да еще после пары лет отдыха. Всегда можно сказать, что победа в Кубке Стэнли — главный момент, но я вас уверю, что игра со своими сыновьями — это нечто особенное», — с гордостью рассказывал Горди.

В своем последнем сезоне в НХЛ за «Хартфорд» (1979/80) ветеран набрал 41 (15+26) очко в 80 матчах. Вряд ли в наше время кто-то еще сможет приносить пользу команде в таком возрасте, при этом играя не в пивной лиге. 3 октября 1997 года Хоу провел одну полную смену в составе «Детройт Вайперс» в ИХЛ, став единственным спортсменом, участвовавшим в профессиональных соревнованиях в 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годах. Горди сыграл первый матч в НХЛ, когда ему было 18, а последний — в 52. Между этими событиями он забросил 801 шайбу в НХЛ, набрав 1850 очков, плюс 174 гола и 508 очков во Всемирной хоккейной ассоциации. В возрасте Овечкина он выбивал за «Детройт» 75 (29+46) баллов, и тогда мало кто мог подумать, что в профессиональном хоккее он проведет еще 15 лет. Уже совсем скоро Александр обойдет великого канадца по количеству голов, и это, безусловно, большой повод для гордости.