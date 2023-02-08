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Сегодня, 16:15

Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам

Кирилл Бурдаков
Статистик
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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Шикарная статистика вратаря «Айлендерс».

Илья Сорокин отразил 31 бросок хоккеистов «Сиэтла» и в пятый раз в сезоне-2022/23 сыграл на «ноль». Российский голкипер «Айлендерс» сравнялся по числу «сухих» матчей с канадцем Дарси Кемпером из «Вашингтона».

Тройку самых надежных вратарей нынешнего чемпионата замыкает американец Джек Оттинджер из «Далласа», в числе близких преследователей значится еще один наш голкипер — Петр Кочетков из «Каролины», который не пропустил в трех из 19 своих матчей.

Лидеры по сухим матчам в сезоне-2022/23. Фото "СЭ"

Российская бригада вратарей «островитян» вышла на первое место по числу «сухарей» в сезоне-2022/23.

Помимо Сорокина сохранить ворота в неприкосновенности (правда, однажды) получилось у Семена Варламова. По пять «сухих» игр в активе «Каролины», «Далласа» и «Вашингтона».

Количество «сухих» матчей команд НХЛ в сезоне-2022/23. Фото "СЭ"

Свою первую игру в НХЛ Сорокин провел чуть больше двух лет назад — 16 января 2021 года. С тех пор он 15 раз «засушил» соперников «Айлендерс».

Отметку в 10 шатаутов на этом отрезке преодолели еще четыре голкипера, но отставание главных преследователей — Дарси Кемпера и Якоба Маркстрема — составляет три «сухих» матча.

Лидеры НХЛ по сухим матчам с момента дебюта Ильи Сорокина. Фото "СЭ"
Илья Сорокин. «В «Айлендерс» смеются над моим английским». Илья Сорокин — о сезоне и возможности выиграть «Везину»
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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