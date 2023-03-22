«После обмена русских ребят совсем не то, что было раньше». Бучневич — о сезоне и перестройке «Сент-Луиса»

Один из лидеров «Блюз», проводящий свой лучший сезон в карьере, — о смене амплуа, обмене Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, а также об уходе Андрея Разина с поста главного тренера его родной «Северстали».

«Сент-Луис»

— Вы сейчас играете за команду, которая уже фактически потеряла спортивную мотивацию. И хотя до конца регулярного чемпионата еще есть несколько матчей, вряд ли «Блюз» попадет в плей-офф. Каково это — выступать за клуб, который находится в стадии перестройки?

— Очень тяжело. Перед сезоном были совсем другие ожидания. А мы не выполнили задачу, которую перед нами ставили. Когда стало ясно, что плей-офф все дальше, начались обмены. Менеджеры поняли, что побороться за кубок не получится, и стали устраивать сделки.

— Уходили ведь те, с кем вы дружили.

— Это очень непросто, когда команду покидают друзья. Со многими русскими ребятами мы всегда тесно общались, а потом надо было привыкать к тому, что они в других клубах.

— Это можно понять. А каково со спортивной точки зрения? Есть ли желание идти в раздевалку, на стадион или там уже другая мотивация?

— Это тоже непросто. Умом ты понимаешь, что чемпионат уже завершен. Но нельзя же просто не приходить. Ты играешь для болельщиков, надеваешь майку великого клуба, и должна быть ответственность за результат, даже если уже основная задача не выполнена. Но скажу откровенно — до старта турнира я ожидал совершенно другого результата.

— Был момент, когда вы поняли, что сейчас «Сент-Луис» будет сильно меняться?

— Да, был такой момент. Я был в списке травмированных, смотрел матч против «Аризоны», в котором мы уступили — 0:5. И тогда у меня мелькнула мысль, что теперь что-то произойдет, что-то будет меняться. Мне всегда хочется играть в плей-офф, в прошлом сезоне был первый опыт выступления, ощутил, каково это — участвовать в матчах на вылет, все очень понравилось.

— А ведь команда-то несильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном.

— И я не мог найти ответ на вопрос, что пошло не так. Вероятно, можно найти много факторов, которые объяснят ситуацию. Думаю, что нас сильно подкосил слабый старт, мы тогда очень часто проигрывали. Но это одна из причин, а их было много.

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Смена амплуа

— Судя по вашей статистике в последних матчах, вы если и переживаете из-за неудачного сезона команды, то где-то внутри. Стали четвертым игроком в истории «Блюз» с результативной серией из 11 матчей. Дважды делали хет-трик, да и вообще теперь выглядите главной звездой «Сент-Луиса».

— Но это не так. Стараюсь показывать то, что умею, не очень сильно поменялся. Но вы же знаете, что в последних матчах я выхожу на позиции центрального форварда.

— Конечно. И кажется, что очень хорошо адаптировались.

— У нас очень мало центральных, вот меня и перевели.

— Насколько я помню, вы играли на позиции центрального в «Алмазе».

— Да, десять лет уже прошло. После этого был исключительно крайним. Но вы не путайте игру в МХЛ и игру в НХЛ.

— На вбрасываниях проблема?

— По-разному. В недавнем матче выиграл только два из тринадцати, но были игры, когда я брал 70 процентов на «точке». Игра на игру не приходится, так как есть слишком много факторов, о которых вы даже не подозреваете.

— Да никто от вас наверняка и не требует гроссмейстерского показателя в 55 процентов вбрасываний.

— Но работаю над этим. Со мной много занимается помощник главного тренера, много времени уделяем этому элементу. Обидно проигрывать на «точке». Если что-то не пошло, проигрываешь в своей зоне, то потом еще сорок секунд проходит, прежде чем шайбу отберешь. Злиться начинаешь, ведь становишься не столь полезным на льду.

— Свои фишки на вбрасываниях уже появились?

— Пока нет, но я еще учусь. Думаю, что дело в практике. Рано или поздно начинаешь понимать, что делает противник, как этому стоит противодействовать. Так-то все на «точке» действуют более или менее одинаково, и в ход идут какие-то хитрости. Где-то на опережение играешь, например, или блокируешь клюшку. Я еще пытаюсь разобраться во всех премудростях.

— Вы ведь теперь выходите на «точку» против лучших центральных мира.

— И они быстро разбираются, что перед ними новичок. Мы тут играли с «Вашингтоном», я вставал на вбрасывание против Бэкстрема, и он удивлял меня какими-то штуками, которые я до этого не видел. Все, что мне остается, — учиться, и как можно быстрей.

— В КХЛ частенько возникают претензии к арбитрам на «точке». То слишком долго, то начинают придираться к игрокам. Как в НХЛ с этим?

— За правилами расстановки следят. Но они не всех касаются. Например, элитные центральные могут и ногу неправильно поставить. А что сделаешь? К ним меньше претензий — проявление уважения игрокам. Говоришь об этом лайнсменам, а они: «Хорошо, в следующий раз проследим внимательней». Да ничего они следить не будут. А если про КХЛ говорить, то я слышал, что с этого сезона у вас совершенно дурацкое правило, когда атакующая команда выбирает сторону, где происходит розыгрыш шайбы.

— Нормальное правило. Атакующая команда получает преимущество, все для увеличения результативности.

— По мне, так это «шляпа».

— Почему?

— Представьте, что в НХЛ ты стоишь против Патриса Бержерона. И он выбирает сильную сторону. Да плюс арбитр, который уважает форварда «Бостона», и у тебя нет никакого рычага, чтобы выиграть вбрасывания. 75 процентов на то, что ты проиграешь вбрасывание!

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— Конечно.

— И в чем смысл? Пусть судьи назначают сторону, а так получается, что у одной команды более серьезное преимущество. Он выпустит соответствующего форварда, тот выиграет. У хоккеистов, которые идут под бросок, выше риск получить травму.

— Напомню, что у нас тут нет Бержерона.

— И все равно мне это не очень нравится. Наверное, потому у Корбэна Найта и 70 процентов, раз он берет только с удобной стороны.

— Когда вас переводили на позицию центрального, вы могли отказаться? Все-таки совершенно другие функции. А если что-то бы не пошло, а если бы статистика упала?

— Наверное, возможность отказаться была, но зачем? Мне самому было интересно попробовать. Кроме того, мне кажется, что в команде это воспринимают как пранк. Я вдруг стал центральным.

— Так и до защитника недалеко.

— Пока в оборону не опускают.

— Все хоккеисты говорят, что у центрального форварда очень большой объем работы. Вы справляетесь?

— Надо больше кататься, это понятно. Но в России все равно по-другому. В КХЛ центральный должен быть обязательно третьим в защите, но за океаном немного не так. В оборону может первым вернуться и крайний, а когда все остальные спускаются, то можно с ним и поменяться. Главная проблема не в этом.

— А в чем?

— Тяжело понять, когда подкатываться, надо выбирать другие углы, иначе надо смотреть на момент, когда можно убежать вперед. Это очень важные тонкости, на изучение которых требуется время. Пока тяжело. Вроде бы должен больше с шайбой находиться, но вместо этого кажется, что бегу совсем не туда, куда надо, в каких-то моментах не успеваю. Из-за этого голевых моментов меньше стало.

— Так у вас рекорды по статистике!

— Это не показатель. Очки набираю в большинстве, когда-то не пересменке с краю выхожу. На позиции центра у меня не так много моментов.

— Партнеры подсказывают?

— Я постоянно обращаюсь к Шенну, к Томасу. Говорю: если вы видите, что делаю что-то не то, то подскажите. Народ у нас нормальный, обязательно подскажут, помогут. Понятно, что чем чаще я играю на позиции, тем будет лучше, но пока идет период изучения.

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Перестройка команды

— Вы пользуетесь планшетом во время игры, чтобы быстро изучить какой-то момент?

— Смотрю только большинство. Можно быстро проанализировать, посмотреть, что надо изменить. А игру «пять на пять» не смотрю, если только какие-то ошибки.

— Джон Торторелла из «Филадельфии» убрал все планшеты со скамейки, говорит, что они не приносят пользы.

— Ну, не знаю. Мне кажется, что сейчас все равно времена поменялись, все команды этим пользуются. И будут дальше использовать. Это помогает. Например, у тебя не сыграло большинство, а впереди еще одно. Очень полезно глянуть со стороны на то, что именно не получается, и исправить.

— Как вы умудрились, Павел, получить такой показатель полезности в команде? «Плюс 12», когда вообще положительные цифры всего у пяти хоккеистов.

— Не знаю, как ответить на этот вопрос. Но я очень стараюсь. Много тружусь в обороне, ведь, как я говорил, сейчас мне приходится выходить на лед против ведущих звеньев соперника. Замечу, что мне больше стали доверять тренеры.

— Помню, в «Рейнджерс» вы расстраивались, что не дают играть в меньшинстве.

— Но с меньшинством у меня все наладилось в последние три года. В свой последний сезон в «Рейнджерс» я постоянно играл в меньшинстве, первым выхожу и оба сезона в «Сент-Луисе».

— После обменов игрового времени очень много.

— С краю-то у меня все равно времени было побольше. В каком-то матче провел на льду 26 минут. Но я хочу не просто играть, а выигрывать.

— Все говорят, что в «Сент-Луисе» идет перестройка, но если изучить ваш состав, вашу зарплатную ведомость, то очень трудно разобраться, что именно вы делаете. У многих хоккеистов достаточно длинные контракты.

— Это вопрос к менеджерам, что они делают и собираются делать. Я в это не лезу, совершенно не мое дело. Не думаю, что хоть у одного хоккеиста в лиге, даже самого звездного, есть возможность влиять на менеджмент.

— Да, раньше считались с игроками, а теперь не слушают даже звезд первого уровня.

— А потому что ты, влияя на трансферную политику, берешь на себя дополнительную ответственность за результат. Кому из хоккеистов это нужно? Если возвращаться к «Сент-Луису», то я уверен, что у руководства есть какой-то план. У команды много пиков на драфте, вероятно, последуют какие-то обмены. Это не мое дело, но я верю, что наша команда будет бороться за кубок.

— Русская речь теперь реже звучит в раздевалке?

— Конечно, сейчас совсем не то, что было раньше. Да, у нас есть Алексей Торопченко, поднимают Никиту Александрова, но все-таки это молодые ребята. С Владимиром и Иваном общались гораздо чаще. Не скажу, что у меня проблема, но раньше мог выговориться.

Фото USA Today Sports

— Вы сами в свое время были обменяны, видели, как меняют других хоккеистов. Успели с кем-то попрощаться из друзей или все было очень быстро? Я слышал, кто-то даже успевал вечеринки устраивать, пусть и небольшие.

— Вечеринки?

— Без фанатизма.

— Какие уж тут вечеринки-то? Все же быстро происходит. Например, Райана О'Райли обменяли в выходной. Единственное, что он сделал, так это написал в общий чат. Владимира обменяли после паузы на Матч звезд. Нас только собрали, я прихожу в раздевалку, а там Тарасенко с новостью об обмене. Он обошел ребят, всех поблагодарил за работу. Вечером мы, русские ребята, съездили в аэропорт, проводили. До отлета было всего пять часов, не так много времени. К Барбашеву успел заехать, когда пришла новость об обмене. Но это не вечеринка была, там тоже до самолета несколько часов оставалось, а нужно было решить много вопросов.

— Как смотрится Алексей Торопченко? В КХЛ он играл в «Куньлуне» и не производил впечатления человека, который может заиграть в НХЛ.

— Алексей был в КХЛ незаметен? С чего вы взяли?

— Так казалось.

— Мне вот удивительно, как у вас происходит. Приезжают в КХЛ хоккеисты, которые за океаном не играли, а в России они становятся звездами. Хотя местные гораздо выше уровнем.

— Да нет у нас таких уже. Может быть, пара человек и считается звездами, но далеко не все.

— Взять опять же «Северсталь». Почему в ключевые моменты на льду появлялся Адам Лишка?

— Я тоже спрашивал у Андрея Разина. Говорит, что тот делает все, что надо.

— Ну не знаю, по-моему, Даниил Вовченко на порядок сильней. Там был момент, когда команда проигрывает, до конца 10 минут, а на льду Лишка на полборта. Непонятно почему. Ну да ладно, если говорить о Торопченко, то это большой парень — бежит, толкается. Алексей будет развиваться и выходить на новую роль. Всему свое время. Потенциал у него большой.

— А как Никита Александров?

— Очень мастеровитый парень. Мне кажется, чуть не хватает «физики», но это вопрос времени.

Фото USA Today Sports

Дела «Северстали»

— В «Северстали» завершилась эпоха Андрея Разина. Как прокомментируете эту новость?

— Я нормально к этому отнесся. Надеюсь, что сейчас в клубе найдут нового специалиста, с которым команда сможет пройти первый раунд плей-офф.

— У вас не возникало мысли, что Разин добивался максимума с этой командой?

— С Андреем Назаровым команда проходила первый раунд?

— Проходила.

— Вот и ответ на вопрос.

— Но без Разина кажется, что и в плей-офф бы не попали.

— На самом деле в Западной конференции не так сложно было занять место в первой восьмерке. Кто не попал в плей-офф? «Куньлунь» и «Сочи» практически заранее были обречены. Получается, что конкуренция была только между тремя командами.

— Так.

— Я просто хочу сказать, что само попадание в плей-офф не такое уж и большое достижение. Почему думаете, что с другим тренером клуб не смог бы выполнить эту задачу?

— Мог бы, наверное.

— И я про это. Не думаю, что команда теперь будет в аутсайдерах. Придет специалист, с которым команда будет играть в хоккей, и результат будет не хуже.

— Так денег все равно мало.

— А у «Адмирала» их больше, что ли? Или у «Торпедо»? Однако команды во втором раунде. Если придет хороший тренер, если найдут правильных игроков, например больших центров, то результат будет не хуже. Мне кажется, что череповецкий клуб был слишком маленьким.

— Считается, что при Андрее Разине команда играла в хоккей, на который было приятно смотреть.

— Тут у каждого свое мнение. Я смотрел третий период заключительного матча против ЦСКА и что-то не увидел того, о чем все говорят. Бросали по бортам, вот и вся игра.

Андрей Разин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Так и не понял, почему вратарям не дали подраться

— Безусловно, сейчас один из самых обсуждаемых игроков «Сент-Луиса» — Джордан Биннингтон. Постоянно в драку лезет.

— Да очень спокойный парень. Но в игре с «Миннесотой» его задели, и понеслось. Не забывайте, что у нас в том матче все пошло не по плану, много пропустили, Джордан расстроился. Я так и не понял, почему ему не дали подраться с Флери.

— Вратари же.

— Ну, вратари. Флери подъехал, он был не против. Игру транслировали по национальному телевидению, думаю, что это пошло бы на пользу хоккею. Непонятно, чего их растащили.

— Вы раза четыре оказывались в списке травмированных. Что с вами? Правда, знаю, что вы информацию о травмах тщательно храните и редко рассказываете.

— Сейчас могу рассказать. В одном из матчей мне попало шайбой в ногу, была рана, которую пришлось зашивать. Я тогда вернулся на лед, но попала инфекция, и появились очень серьезные проблемы. Нога вспухала, совсем недавно пришлось все чистить. Риск проблемы еще сохраняется, но, надеюсь, все худшее позади.

— Вы послушали блюз? Есть любимые исполнители?

— Вообще не знаю ни одного блюзмена. Наверняка музыку слышал, но не скажу, что делал это специально. Что такое блюз-то?

— Красивые истории под музыку, очень тягучие, тексты простые.

— Типа нашего шансона?

— Я не специалист, но вроде блатной романтики в блюзе нет. Скорее что-то типа «я смотрел на звезду, и мне казалось, что на небе ты».

— Ага, ну точно шансон. Там тоже про любовь поют.