Игра за сборную Канады, превосходство над Ягром. Последний хоккеист, который бежал из Чехословакии в Северную Америку

Последний хоккеист, который бежал из Чехословакии в Северную Америку.

Петр Недвед впервые оказался в Северной Америке в 17 лет, когда молодежная команда «Литвинов», в которой он был лидером, получила приглашение на престижный выставочный турнир в Калгари — Mac's Midget tournament.

Этот турнир считался весьма значимым, ведь в разные годы его лучшими игроками становились такие будущие звезды, как Майк Модано, Билл Рэнфорд, Майк Вернон и Клод Лемье.

В 1989 году в этом списке появилось новое имя — Петр Недвед, который стал лучшим бомбардиром турнира в том году. Однако для самого чешского хоккеиста тот турнир в Калгари запомнился не только результативной игрой и повышенным вниманием скаутов.

Дело в том, что в канадской провинции Квебек осели многие выходцы из Чехословакии. И некоторые из них пришли посмотреть на молодую звезду из своей бывшей страны. А после матчей они с радостью забирали ребят и показывали им окрестности. Недвед даже смог попасть на матч любимого в те годы «Эдмонтона». И пусть «Ойлерз» к тому времени уже обменяли великого Уэйна Гретцки в «Лос-Анджелес», но это никак не испортило впечатления юноши от самой игры.

Именно после того матча 17-летний Петр Недвед поделился с одним из своих новых знакомых планом остаться в Северной Америке.

Петр Недвед. Фото Global Look Press

История побега

Так как Недведу было только 17 лет, он еще не мог быть задрафтован клубом НХЛ. Это означало, что в случае побега он оказывался в очень сложном финансовом положении.

«Я знал, что до меня несколько хоккеистов бежали в Северную Америку из Чехословакии. Понимаю, что им тоже пришлось очень непросто. Но они хотя бы отправились в Америку, уже имея представление о будущем контракте. У меня же не было ничего. Когда я принял свое решение, то у меня в кармане были 20 баксов. Вот и все», — вспоминал сам Недвед.

«Литвинов» должен был вылетать в Европу на следующий же день после завершения турнира. Представьте удивление других игроков команды, когда вечером перед отлетом их лидер объявил, что не вернется на родину. Честно говоря, никто не воспринял его слова всерьез. Недвед навестил нескольких приятелей, с которыми попрощался и пожал руки. «Слушайте. Я остаюсь. Если завтра не увидите меня в самолете, то не удивляйтесь», — предупредил он.

Затем он вернулся к себе в комнату и позвонил своему новому другу из Калгари, имя которого до сих пор отказывается раскрывать. Только тогда этот мужчина понял, что 17-летний хоккеист настроен серьезно и все его слова о побеге не являются пустой бравадой. Уже через пару часов его машина припарковалась у дома, где разместился Недвед с еще несколькими игроками из Чехословакии. Петр уже ждал на улице.

Он сел в машину и попросил: «Увези меня из Калгари». Они добрались до города Банф, где сразу направились в полицейский участок и рассказали подробности истории. Конечно, в полиции тоже были шокированы таким развитием событий, но все же решили взять Недведа под охрану.

Он был отправлен в ближайшую гостиницу, где ему дали четкую инструкцию: не открывать никому дверь и вообще сидеть молча, пока он не услышит заранее оговоренный сигнал. «Так я просидел около часа. Затем меня начало что-то смущать. Мне это не нравилось», — вспоминает Недвед.

И тогда он решился на новую авантюру. Петр знал, что его новый друг живет неподалеку, так как был несколько раз в гостях у этого человека. Он представлял, что путь от отеля до его дома занимает около 10 минут езды на машине. Как выяснилось, 10 минут поездки на машине превратились в 45-минутную прогулку.

Когда мужчина на стук открыл дверь, то был не сильно удивлен, увидев на пороге успевшего хорошенько замерзнуть на январских улицах Альберты 17-летнего юношу. Тогда он связался с адвокатом Любошем Пештой, который сам был выходцем из Чехословакии. Тот стал представлять интересы молодого человека и добился статуса беженца для Петра Недведа.

Петр Недвед. Фото Global Look Press

Первые шаги в НХЛ

Когда вся эта история облетела хоккейный мир, то в Недведа вцепились представители команд юниорской Западной хоккейной лиги. Их не пугали возможные международные санкции, поэтому талантливый нападающий получил предложения от 9 команд лиги (из 14).

В итоге борьбу за игрока выиграл «Сиэтл Тандербердс». Дебютировать в составе команды он смог только в сезоне-1989/90, но точно не разочаровал. В 71 матче он набрал 145 (65+80) очков и занял шестое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Еще важнее, что он помог «Сиэтлу» установить клубный рекорд и одержать 52 победы в регулярке.

Правда, плей-офф сложился не так удачно. В полуфинале Недвед получил травму руки. И, хоть команда и пробилась в финал, в решающих матчах Петр не мог помочь ей. Поэтому «Сиэтл» ничего не смог противопоставить «Камплупс», где особенно выделялся молодой Скотт Нидермайер.

Драфт 1990 года проходил в Ванкувере. Удачная игра в Западной хоккейной лиге сделала Недведа одним из фаворитов драфта, так что никто не удивился, когда форварда под общим вторым номером выбрал «Ванкувер». Выше ушел только нападающий Оуэн Нолан, который был выбран под первым номером «Квебеком».

Многие скауты в то время также отмечали еще одного представителя Чехословакии — Яромира Ягра из «Кладно». Однако, так как, в отличие от Недведа, Яромир находился еще в Европе, не все клубы были готовы сделать ставку на этого игрока. В итоге будущая легенда мирового хоккея оказалась в «Питтсбурге» под общим пятым номером.

Первый сезон Петра в «Кэнакс» получился не слишком удачным. Ветераны команды не очень воспринимали дерзкого новичка, поэтому адаптация Недведа ко взрослому хоккею проходила непросто. Но все сложности на льду не могли сравниться с той трагедией, невольным свидетелем которой стали Недвед и все остальные игроки команды.

1 февраля 1991 года «Ванкувер» прилетел в Лос-Анджелес на матч с местными «Кингз». Когда самолет уже зашел на посадку, то по громкой связи объявили, чтобы все держались как можно крепче, так как предстоит экстренное торможение.

Как выяснилось позже, из-за ошибки диспетчера на взлетной полосе столкнулись два других самолета. После столкновения оба самолета выкатились со взлетной полосы и врезались в пожарную станцию. В той катастрофе погибли 34 человека.

Олимпиада-1994

К третьему сезону в составе «Кэнакс» Недвед окреп физически и установил личный рекорд по голам (38), передачам (33), очкам (71), штрафным минутам (96) и показателю полезности («+20»).

Однако в плей-офф он выступил не так ярко. Форвард набрал 5 (2+3) очков в 12 матчах и подвергся жесткой критике. Негодование болельщиков лишь усилилось, когда в прессу просочилась новость о том, что после поражения в шестом матче серии плей-офф против «Лос-Анджелеса», которое подвело черту под сезоном «Кэнакс», Недвед попросил клюшку с автографом у лидера соперников и своего кумира Уэйна Гретцки.

Все понимали, что предстоят сложные переговоры по новому контракту. Так как Недвед на тот момент был 21-летним хоккеистом, который провел менее пяти сезонов в НХЛ, он получил статус свободного агента первой степени. Это означало, что если другой клуб договорится о контракте с нападающим, то все равно должен выплатить компенсацию в виде игроков или драфт-пиков. К тому же «Ванкувер» имел право повторить это предложение и сохранить права на игрока за собой.

В 1991 году в подобной ситуации оказался «Нью-Джерси», когда «Сент-Луис» заключил контракт с нападающим «Дэвилз» Бренданом Шэнахэном. В качестве компенсации «Блюз» были готовы отдать голкипера Кертиса Джозефа и нападающего Рода Бриндамора. Но независимые арбитражные слушания постановили, что «Блюзмены» должны отдать «Дьяволам» защитника Скотта Стивенса.

Так что другие клубы НХЛ, хорошо помня, чем закончилась прошлая история, не горели желанием ввязываться в борьбу за молодого нападающего. «Ванкувер» также не был готов идти на условия агента игрока и другого выходца из Чехословакии Тони Кондела. В итоге Недвед объявил забастовку и отказывался подписывать новый контракт с клубом.

Тем временем Петр получил канадское гражданство. Поэтому он сразу проинформировал Федерацию хоккея Канады о том, что готов выступать за национальную команду. В Канаде сразу ухватились за эту идею, так как формировали сборную под Олимпийские игры 1994 года в норвежском Лиллехаммере. В итоге именно Недвед вместе с нападающим Полом Карией, который также бастовал из-за контракта с «Анахаймом», стал лидером сборной, которая дошла до финала турнира, в котором уступила Швеции в серии буллитов.

Недвед и Кария реализовали свои первые попытки, но после серии из пяти буллитов счет остался равным — 2:2. Недвед вышел на шестую попытку, но не смог реализовать выход один на один и упустил шанс подарить команде победу. Затем на лед вышел шведский форвард Петер Форсберг, который переиграл вратаря своим коронным приемом. А вот Пол Кария не смог вновь переиграть шведского голкипера Томми Сало.

«Это было немного странная ситуация. У меня были контрактные споры с «Ванкувером», а мне уже хотелось играть. Когда Федерация хоккея Канады предложила выступить в составе сборной на Олимпиаде, то я почти сразу же согласился. Это был шикарный опыт. Правда, в одной из игр мне пришлось сыграть против команды Чехии. Это было странное ощущение. Честно скажу, если бы перед турниром меня позвали в сборную Чехии, то я, без сомнения, дал бы свое согласие. Но никто не позвонил. Поступило предложение только от Канады», — вспоминал ту ситуацию сам Недвед.

Постоянные обмены

После завершения Олимпиады в Лиллехаммере Недвед почти сразу нашел новую команду. «Сент-Луис» все же решился дать игроку контракт на три года и 4 миллиона долларов. Однако в качестве компенсации «Ванкувер» потребовал... Брендана Шэнахэна. Дело снова дошло до арбитража, но на этот раз независимая комиссия встала на сторону «Блюз», постановив, что «Ванкувер» получит в качестве компенсации права на нападающего Крэйга Дженни.

Недвед успел провести за «Сент-Луис» только 20 матчей, после чего был обменян в «Рейнджерс» по ходу укороченного из-за локаута сезона-1994/95. Так получилось, что этот обмен поставил точку еще в одном скандальном переходе.

В 1994 году тренер Майк Кинэн ушел в «Сент-Луис» спустя всего месяц после того, как привел «Рейнджерс» к первому Кубку Стэнли впервые за 54 года. Лига постановила, что команда из Нью-Йорка должна получить компенсацию за потерю главного тренера. Именно в качестве этой компенсации в «Рейнджерс» и оказался Недвед.

Однако чешский форвард не смог адаптироваться в новой команде, так что сезон-1995/96 он начинал уже в другом клубе — «Питтсбурге». В составе «Пингвинов» Недвед выдал лучший сезон в карьере, набрав 99 (45+54) очков в 80 матчах. Однако его статистические достижения отошли на второй план, когда поступила информация, что против Недведа были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии.

Женщина из пригорода Ванкувера — Кокиталама — утверждала, что в 1994 году подверглась нападению и сексуальному насилию со стороны Недведа. Однако вскоре все обвинения с хоккеиста были сняты, так как адвокатам удалось доказать, что в момент предполагаемого преступления Недвед даже не находился в Ванкувере.

Петр Недвед. Фото Global Look Press

Ссора с «Питтсбургом»

Из-за всех этих разбирательств Недвед подписал новый контракт с «Питтсбургом» перед самым началом нового сезона и только на год. В сезоне-1996/97 он набрал 71 (33+38) очко в 74 матчах.

Но когда пришла пора договариваться о новой сделке, то Недвед уже по традиции забастовал. На этот раз хоккеист получил статус свободного агента второй степени. Это означало, что у «Питтсбурга» было право повторить предложение любой команды. В случае же отказа «Пингвины» могли рассчитывать на солидную компенсацию, которая могла доходить до пяти (!) выборов в первом раунде драфта.

Когда Петр понял, что переговоры могут серьезно затянуться, он вернулся в Чехию, где решил поиграть за одну из местных команд. Однако Национальная хоккейная лига как раз ввела правило, что если клуб НХЛ подпишет игрока по ходу сезона, который выступал в Европе, то этот хоккеист сначала должен пройти процедуру драфта отказов, прежде чем сможет присоединиться к новой команде.

В январе 1998-го лига все же решила, что Недвед сможет без препятствий вернуться в НХЛ, так как не подписывал профессиональный контракт в Чехии. Однако эта ситуация не изменила ход переговоров с «Питтсбургом».

В конце концов не выдержал совладелец клуба Говард Болдуин, который через прессу обрушился на игрока и его агента: «У них всегда виноват кто-то другой. Если они такие честные и справедливые, то почему у них нет других предложений? Где очередь из клубов НХЛ? Что-то не вижу. Нам надоела уже эта ситуация. Мы прекращаем переговоры».

Хоккеист не полез за словом в карман: «Если другая команда предложит мне 20 миллионов, а «Питтсбург» — 25, то я теперь все равно откажу «Пингвинам». Теперь речь идет уже не о деньгах». После этого Недвед немного поиграл за чешскую «Спарту», но команда довольно быстро вылетела из плей-офф. Тогда форвард все же вернулся в Северную Америку, но подписал контракт с «Лас-Вегасом» из Международной хоккейной лиги.

Однако, проведя всего три матча за команду, он столкнулся с новыми проблемами, так как лига на время дисквалифицировала хоккеиста, который еще имел на руках контракт со «Спартой». После всех этих скандалов Недвед принял решение расстаться с агентом и ушел от Кондела к Майку Барнетту, который вел дела таких звезд, как Уэйн Гретцки и Яромир Ягр.

Последний крупный обмен

Перед началом сезона-1998/99 «Питтсбург» официально объявил, что принял окончательное решение расстаться со своенравным игроком и готов обменять права на форварда. Однако целый год скандалов и забастовки негативно сказался на цене, которую другие клубы были готовы отдать за игрока. Генеральный менеджер «Вашингтона» Джордж Макфи заявил, что не подпустит подобного игрока к своей команде. Генменеджер «Филадельфии» Бобби Кларк в прессе назвал Недведа «идиотом». Генеральный менеджер «Бостона» Гарри Синден окрестил его «рвачом».

В итоге «Питтсбург» смог обменять права на Недведа в «Рейнджерс» только через два месяца после старта регулярного чемпионата. Клуб из Нью-Йорка дал игроку контракт на 3 года и 10,5 миллиона долларов. «Пингвины» же получили, в первую очередь, нападающего Алексея Ковалева, который также спорил по контракту с «Рейнджерс» в то время.

Так получилось, что второй приход Недведа в команду из Нью-Йорка оказался куда более успешным и стабильным. Он провел в «Рейнджерс» шесть сезонов и был одним из лидеров атаки, правда, команда так ни разу и не смогла попасть в плей-офф за это время.

Потом в его карьере были отрезки в «Эдмонтоне», «Финиксе», игра в локаут за «Спарту» и «Филадельфия». По ходу сезона-2006/07 Недвед после унизительного поражения от «Баффало» (1:9) был выставлен «Филадельфией» на драфт отказов и впервые в карьере оказался в АХЛ. Когда чешского форварда выставили на повторный драфт отказов, то права на него забрал «Эдмонтон», однако и в «Ойлерз» Недвед не смог проявить себя.

Следующий сезон он провел в «Спарте», потом предпринял последнюю попытку вернуться в НХЛ. Однако Недвед не прошел просмотр в «Рейнджерс» и был отчислен из тренировочного лагеря команды. После этого он окончательно вернулся в Чехию, где доигрывал карьеру в составе команде «Били Тигржи» из Либереца.

Возвращение в сборную на закате карьеры

Тем не менее в карьере легендарного хоккеиста случились еще два ярких эпизода. В возрасте 40 лет Недвед вернулся в сборную Чехии и сыграл на чемпионате мира 2012 года, который проходил в Финляндии и Швеции. Вместе с командой он завоевал серебряные медали, а также стал самым возрастным игроком в истории сборной Чехии, который забивал гол на чемпионатах мира. Он забросил победную шайбу в ворота сборной Латвии в возрасте 40 лет, 6 месяцев и 1 дня.

В 42 года Недвед даже попал в состав сборной Чехии на Олимпиаду в Сочи.

«Как я играю в 42 года? Сложно сказать. У каждого организм индивидуален. Играть после 40 — возможно, для этого нужно немного везения. Мне в определенной степени везло на протяжении всей карьеры. У меня были травмы, но, к счастью, не было серьезных повреждений, после которых требуется операция и много времени на восстановление. Поэтому я до сих пор играю и наслаждаюсь этим.

Я все еще люблю хоккей, люблю соревноваться.. Но так или иначе это — мой последний сезон. Выступление на Олимпиаде — эффектная точка в карьере. Вообще, я даже не думал, что так выйдет.

У меня очень странная судьба. Для меня было большой честью играть за Канаду. Я наслаждался этим. Думаю, тогда мы даже превзошли ожидания, ведь мы не были тогда фаворитами, но проиграли шведам в финале только в серии буллитов. Это было большим разочарованием. Не стану лгать, что наслаждался каждым моментом того турнира. Но сейчас то, что я могу сыграть за мою родную страну, имеет для меня особый смысл.

Ведь тогда, в Лиллехаммере, мы прошли сборную Чехии в четвертьфинале. Я помню празднования в раздевалке. У меня были смешанные чувства, но я профессионал, поэтому не мог жалеть о случившемся. Перед турниром я надеялся, что такого не произойдет, но хоккейный бог рассудил иначе", — говорил Недвед перед стартом Игр в Сочи.

Однако он не смог серьезно помочь команде, которая заняла шестое место на турнире. Через месяц после Олимпиады в Сочи чешский форвард объявил о завершении карьеры.

Недвед сделал это заявление сразу после того, как его клуб «Белые Тигры» из Либереца закончил выступление в плей-офф. «Я не смогу найти в жизни ничего более замечательного, чем игра в хоккей», — не скрывал эмоций Недвед.