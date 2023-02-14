0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:20

10-летний глухой хоккеист стал звездой сериала The Last of Us. «Вашингтон» выделил деньги на развитие мальчика

Сергей Ревенко
Корреспондент
Кейвонн Вудард.
Команда Кейвонна Вударда.
Кейвонн Вудард.
Фото Кадр из сериала The Last of Us
1/3
Telegram Дзен
История, достойная экранизации.

В субботу вышла пятая серия популярного сериала от HBO The Last of Us. Главным героем нового эпизода стал 10-летний глухой мальчик Сэм, который вместе с братом пытается покинуть город, полный вооруженных бандитов и зараженных.

Однако реальная история этого мальчика не менее интересна. Кейвонн Вудард действительно глухой, причем член семьи глухих в шести поколениях. Но, несмотря на недуг, он с большим интересом играет в хоккей.

The Last of&nbsp;Us. Почему The Last of Us от HBO — это идеальный пример киноадаптации видеоигры

Юный бомбардир и грант от «Вашингтона»

Кейвонн начал играть в хоккей с четырех лет, но заинтересовался этим видом спорта почти случайно. Родители устроили мальчику вечеринку на катке в честь дня рождения, и там он увидел ребят, бросающих шайбу. Видимо, зрелище так его впечатлило, что он попросил родителей отправить его на занятия.

Само собой, они сомневались. Потому что сами за хоккеем не следили и не были уверены, что темнокожие хоккеисты существуют. Отец Дуэйн очень хотел, чтобы сын играл в баскетбол. Сам он выступал за баскетбольные клубы спортивной ассоциации глухих. Однако мама Эйприл, сама игравшая в волейбол, настояла, чтобы мальчик хотя бы попробовал.

Дуэйн по итогу стал хоккейным фанатом и посещал все матчи сына. К сожалению, недолго. В феврале 2021 года он умер от рака.

Кейвонн выступает за команду «Боуи», в штате Мэриленд. Сейчас он там настоящая звезда по прозвищу Голливуд, которое получил за яркие празднования голов. Но поначалу играть было непросто из-за языкового барьера. Мальчик глухой и не может коммуницировать с окружающими обычным образом. Поэтому мама взяла проблему в свои руки и разрешила ее, обратившись к президенту команды Лори Джонсу. Эприл попросила предоставить команде переводчика с языка жестов, знакомого со спортом, чтобы он присутствовал во время матчей и тренировок.

Кейвон Вудард. Фото Кадр из сериала The Last of Us
Кейвонн Вудард. Фото Кадр из сериала The Last of Us
Фото Кадр из сериала The Last of Us

И такой переводчик появился. Семье помог фонд Capital Impact Fund, который основал «Вашингтон Кэпиталз». Организация помогает детям с различными проблемами играть в хоккей. На Кейвонна в общей сложности было выделено 10 тысяч долларов. Из этих денег оплачивается переводчик, а также была переоборудована арена, на которой выступает «Боуи». Было установлено специальное освещение, чтобы юный Вудард знал об остановке игры, окончании смены, периода и прочем.

Раньше, чтобы сообщить что-то Кейвонну во время матча, требовалось бегать за ним и хлопать по плечу. Именно хлопать, не хватать, чтобы мальчик понимал разницу между нарушением правил и предупреждением от окружающих.

Тренер команды Крис Позерски называет Кейвонна своим лучшим бомбардиром и очень умным игроком. А сам мальчик не хочет бросать хоккей из-за съемок в сериалах и популярности и намерен стать первым глухим темнокожим игроком в НХЛ.

«Некоторые дети изучают язык жестов, чтобы помочь ему, или просто хотят больше общаться. Это вдохновляет», — рассказал Крис.

Команда Кейвона Вударда.
Команда Кейвонна Вударда.

Как попал в популярный сериал

Кейвонн — обычный мальчик, совсем не актер. Ни на какие курсы он не ходил и попал в популярный сериал почти случайно. Продюсеры искали темнокожего актера от 7 до 12 лет, который свободно владел бы американским языком жестов. Но под такие критерии найти кандидата очень сложно, поэтому представители сериала дали клич в социальных сетях.

Там это объявление заметили друзья семьи Вудардов.

«Многие присылали мне это сообщение, и потом я просила его: «Кейвонн, не хочешь попробовать?» И он сказал: «Да». Он прошел прослушивание и через пару дней получил роль», — рассказала Эйприл.

Несколько месяцев мальчик провел на съемках сериала в Калгари. И даже там организаторы предоставили Кейвонну и его матери список ближайших катков, если тот захочет покататься или поиграть в хоккей между съемками. Правда, времени на это совсем не было.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Сериалы
1
Обсудить
Читайте также
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дерби Новокузнецка в НХЛ: Капризов забил, но все-таки проиграл Бобровскому