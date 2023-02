10-летний глухой хоккеист стал звездой сериала The Last of Us. «Вашингтон» выделил деньги на развитие мальчика

История, достойная экранизации.

В субботу вышла пятая серия популярного сериала от HBO The Last of Us. Главным героем нового эпизода стал 10-летний глухой мальчик Сэм, который вместе с братом пытается покинуть город, полный вооруженных бандитов и зараженных.

Однако реальная история этого мальчика не менее интересна. Кейвонн Вудард действительно глухой, причем член семьи глухих в шести поколениях. Но, несмотря на недуг, он с большим интересом играет в хоккей.

Юный бомбардир и грант от «Вашингтона»

Кейвонн начал играть в хоккей с четырех лет, но заинтересовался этим видом спорта почти случайно. Родители устроили мальчику вечеринку на катке в честь дня рождения, и там он увидел ребят, бросающих шайбу. Видимо, зрелище так его впечатлило, что он попросил родителей отправить его на занятия.

Само собой, они сомневались. Потому что сами за хоккеем не следили и не были уверены, что темнокожие хоккеисты существуют. Отец Дуэйн очень хотел, чтобы сын играл в баскетбол. Сам он выступал за баскетбольные клубы спортивной ассоциации глухих. Однако мама Эйприл, сама игравшая в волейбол, настояла, чтобы мальчик хотя бы попробовал.

Дуэйн по итогу стал хоккейным фанатом и посещал все матчи сына. К сожалению, недолго. В феврале 2021 года он умер от рака.

Кейвонн выступает за команду «Боуи», в штате Мэриленд. Сейчас он там настоящая звезда по прозвищу Голливуд, которое получил за яркие празднования голов. Но поначалу играть было непросто из-за языкового барьера. Мальчик глухой и не может коммуницировать с окружающими обычным образом. Поэтому мама взяла проблему в свои руки и разрешила ее, обратившись к президенту команды Лори Джонсу. Эприл попросила предоставить команде переводчика с языка жестов, знакомого со спортом, чтобы он присутствовал во время матчей и тренировок.

Кейвонн Вудард. Фото Кадр из сериала The Last of Us Фото Кадр из сериала The Last of Us

И такой переводчик появился. Семье помог фонд Capital Impact Fund, который основал «Вашингтон Кэпиталз». Организация помогает детям с различными проблемами играть в хоккей. На Кейвонна в общей сложности было выделено 10 тысяч долларов. Из этих денег оплачивается переводчик, а также была переоборудована арена, на которой выступает «Боуи». Было установлено специальное освещение, чтобы юный Вудард знал об остановке игры, окончании смены, периода и прочем.

Раньше, чтобы сообщить что-то Кейвонну во время матча, требовалось бегать за ним и хлопать по плечу. Именно хлопать, не хватать, чтобы мальчик понимал разницу между нарушением правил и предупреждением от окружающих.

Тренер команды Крис Позерски называет Кейвонна своим лучшим бомбардиром и очень умным игроком. А сам мальчик не хочет бросать хоккей из-за съемок в сериалах и популярности и намерен стать первым глухим темнокожим игроком в НХЛ.

«Некоторые дети изучают язык жестов, чтобы помочь ему, или просто хотят больше общаться. Это вдохновляет», — рассказал Крис.

Команда Кейвонна Вударда.

Как попал в популярный сериал

Кейвонн — обычный мальчик, совсем не актер. Ни на какие курсы он не ходил и попал в популярный сериал почти случайно. Продюсеры искали темнокожего актера от 7 до 12 лет, который свободно владел бы американским языком жестов. Но под такие критерии найти кандидата очень сложно, поэтому представители сериала дали клич в социальных сетях.

Там это объявление заметили друзья семьи Вудардов.

«Многие присылали мне это сообщение, и потом я просила его: «Кейвонн, не хочешь попробовать?» И он сказал: «Да». Он прошел прослушивание и через пару дней получил роль», — рассказала Эйприл.

Несколько месяцев мальчик провел на съемках сериала в Калгари. И даже там организаторы предоставили Кейвонну и его матери список ближайших катков, если тот захочет покататься или поиграть в хоккей между съемками. Правда, времени на это совсем не было.