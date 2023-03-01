«Поначалу бросались друг в друга бутылками, постоянно цапались». Как Панарин начинал играть с Кейном

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — об одном из самых громких обменов XXI века в НХЛ, благодаря которому воссоединились два суперигрока.

Из КХЛ — в первое звено топ-клуба НХЛ

Жизнь точно лучший драматург. Обмен Патрика Кейна в «Нью-Йорк Рейнджерс» к Артемию Панарину закольцевал историю, которая началась восемь лет назад.

Свободного агента Панарина, никогда не игравшего в НХЛ, хотели многие. «Торонто» даже изготовил для него игровой свитер, фото которого отправил игроку. «Монреаль», «Калгари» — претендентов хватало.

Сказали ему и о том, что «Чикаго», тогда топ-топ-клуб, ищет партнера по звену суперзвезде Кейну и видит такового в его лице. Теме это понравилось, но он понимал, что в НХЛ ему надо будет начинать с нуля и, если он сразу не покажет товар лицом, никакого Кейна ему не видать.

Но «Чикаго» и как команда, атакующая и комбинационная (недаром и генменеджером был сын Скотти Боумэна Стэн, и тренером — Джоэль Кенневилль), ему подходила. И Панарин не побоялся прийти к действующим обладателям Кубка Стэнли на зарплату новичка, вчетверо (!) уступавшую той, что он получал в СКА. Жизнь его за эту хоккейную, а не денежную начинку отблагодарит...

Полгода спустя, в январе 2016-го, я в Торонто шел на Панарина. И на «Чикаго», которое живьем в его тогдашнем статусе мне посчастливилось увидеть единственный раз в жизни. Мне страшно хотелось изумиться. Воскликнуть по-русски любимое Панариным: «Блин!»

Через три часа я уходил из торонтского ледового дворца счастливым. Вечер удался уже после второй голевой передачи Панарина — на пустые ворота Кейну, да чтобы тот успел еще выкурить виртуальную сигару, бросить даже не с первого, а со второго касания... Это было — ах!

И я вспомнил, как часами ранее, во время беседы в отеле Four Seasons, где остановился «Чикаго», мы с Панариным говорили о Кейне.

— А он ведь твой должник, — заметил я Артемию.

Ведь без панаринского гола в пустые ворота «Виннипегу» Патрик не побил бы вечный клубный рекорд Бобби Халла — 22 матча подряд с набранными очками.

Гол тот вышел уникальным. Шли последние секунды, и тут Кейн рукой отдал пас Панарину внутри своей зоны. То, что именно внутри, было ключевым — в таком случае судейский свисток молчит. Артемий выпорхнул из зоны, ушел к борту и, не доходя до чужой синей линии, бросил. И попал. И рухнул рекорд.

— Должник-то должник, — хмыкнул Панарин, — но долг все никак не отдаст, е-мое!

— Не проставляется?

— Нет, пас пусть голевой отдаст!

А вечером на две его передачи Кейн все-таки ответил своей. Тема забил — и они вместе, 27-летний американец и 24-летний не говоривший по-английски русский, словно братья-близнецы (похожи и габариты, и катание, и стиль игры), по-мальчишески радовались очередному голу.

А закончилось все хет-триком Кейна, между прочим, первым в жизни в регулярных чемпионатах НХЛ. Панарин и тут был рядом, только шайбы во время этой атаки коснуться не успел, а то для полного счастья случился бы еще и ассистентский хет-трик. И хоть дело было на выезде, на лед торонтского 19-тысячника полетели десятки бейсболок — хоккейный знак празднования трех шайб, забитых одним игроком. Лететь-то от Чикаго до Торонто отнюдь не на край света.

Часы в знак благодарности

О взаимодействии Кейна и Панарина лучше всего сказал Игорь Ларионов. Мы беседовали с Профессором в 2016 году, и он сформулировал сочно:

— Будучи нестандартным мастером, ты не можешь играть с двумя сантехниками. Есть такое хоккейное выражение. С тобой должен играть артист, художник, Пикассо. Вот связка Панарин — Кейн — четкое подтверждение этому.

Три года спустя, когда Панарин уже играл в «Коламбус Блю Джекетс», я приехал на Матч звезд НХЛ-2019 в Сан-Хосе. С трудом продрался к Кейну сквозь толпу репортеров, которые обожают Патрика за подвешенный язык и гарантию, за то, что никакой банальщины он не произнесет. И спросил: мол, недавно стало известно, что Артемий Панарин подарил вам дорогие часы больше чем за десять тысяч долларов в благодарность за то, что в первые два сезона вы «кормили» его голевыми передачами и тем самым помогли получить серьезный бонус к контракту.

Американец широко улыбнулся и, даже не дослушав вопрос, среагировал моментально:

— Да, так и было! Мы приехали с «Чикаго» на матч в Коламбус и вечером за день до игры встретились с Артемием.

— Болтали с ним больше получаса, а в конце разговора Панарин вручил мне коробку, — продолжил Кейн. — Я даже не знал, что внутри, сразу открывать не стал. А когда уже спустя время сделал это, то обнаружил там прекрасные часы.

— Ваша реакция?

— Для меня это, конечно, особенный момент. Он очень хорошо характеризует Панарина как человека. Это не так часто встретишь — парень через полтора года после обмена в другую команду подумал обо мне! Хлебушек — мой большой друг. Он был одним из тех парней, с которым мы больше всего общались в «Чикаго» вне льда.

— Даже несмотря на его слабенький английский?

— Да, не идеальный — ну и что? Артемий очень открытый человек, к нему все в «Чикаго» относились здорово. И в «Коламбусе» он подтверждает свой уровень. Мне очень нравилось и проводить с ним время, и, конечно, играть с ним в одном звене. У нас с ним сложилась замечательная «химия». Вне площадки отлично общались и понимали друг друга, а на льду ему переводчик не нужен!

Патрик Кейн. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Интересно, о чем подумал Кейн, получив те часы от Темы. Может, об этих странных русских — эмоциональных, непрактичных, сентиментальных? Об этом мы вряд ли узнаем, зато самого Панарина в разговоре для книги «Русские дороги к хоккейной мечте» я спросил, откуда возник такой порыв спустя столько времени после обмена.

— Порыв был сразу же, просто сначала руки не доходили. Я в принципе человек благодарный, как мне кажется. С финансами сейчас стараюсь обращаться умно, но на такие вещи денег не жалею. Кстати, рад, увидев в одном из интервью, что он носит эти часы. На самом деле они очень крутые. Не в плане дороговизны, а для тех, кто в часах шарит. «Ролекс Дайтона», очень редкие, их достаточно сложно найти. Мне было очень приятно увидеть их у него на руке.

Самое интересное, что поначалу в играх они с Кейном сильно ругались. Потому что, по словам Панарина, он пришел в «Чикаго» с «менталитетом простого русского парня, который никогда в обиду себя не давал». Даже в КХЛ старшие ребята ему никогда не говорили: давай, мол, пас, соберись. А Патрик, человек вспыльчивый и любящий быть с шайбой, начал выговаривать. Тема — сразу в штыки:

— Мы даже бутылками друг в друга бросались на скамейке, постоянно цапались...

Но вскоре во всем разобрались, заговорили на одном хоккейном языке. А открытость Теминого характера такова, что недостаток английской лексики никогда ему в общении не мешал. Дискомфорта он не испытывал, шутил на своем уровне — и все его понимали. У него по театру мимики и жестов все ясно. Поэтому, говорит, хорошо английский и не выучил...

— Классный пацан! — говорил мне Кейн о Панарине. — Два сезона, которые мы играли вместе, были просто супер! По-прежнему улыбаюсь, когда вспоминаю его приколы. Он очень смешной!

Шоковый обмен в «Коламбус»

23 июня 2017-го вдруг случилось то, чего Панарин мог ожидать меньше всего. Его обменяли. В обратном направлении проследовал мощный форвард Брэндон Саад, который уже выигрывал с «Чикаго» два Кубка — и в руководстве решили, что он и есть тот недостающий ингредиент, без которого «Блэкхокс» уже два года ничего не может сделать в плей-офф. А Тема к тому же оказался слишком дорог — разумеется, на взгляд боссов — для и без того очень высокооплачиваемой команды.

— В клубе беспокоились насчет следующего контракта Панарина, — рассказал мне Скотти Боумэн, и он знал, о чем говорит, поскольку генеральным менеджером «Чикаго», напомню, работал его сын. — Если бы у «Чикаго» было место под потолком зарплат, его бы оставили. Но «Ястребы» знали, что ему придется платить 9-10 миллионов. А у них уже были Тэйвз и Кейн с такими же зарплатами. «Блэкхокс» увязли в них.

Тема был тем трейдом страшно расстроен и оскорблен.

— От обмена Тема охренел, честно. В шоке был, — вспоминал его друг хоккеист Георгий Белоусов. — Говорил: «Я же ничего не сделал, чтобы меня обменяли! Из-за чего?!»

Он, конечно же, рассуждал как игрок, а не как генменеджер. «Вначале был полный шок, — подтверждал мне Панарин. И злость на Стэна Боумэна тоже была. Он не хотел и не мог понять, что это — бизнес. Здоровый энхаэловский бизнес.

«Езжай в «Коламбус» и покажи им всем Кузькину мать!» — по-хрущевски напутствовал Артемия его дед Владимир Ильич Левин (не Ленин, не путайте).

И он докажет. А потом признается, что мотивация доказать, что он способен играть на таком уровне не только с Кейном, а с кем угодно, была для него важнейшей.

Артемий Панарин. Фото Global Look Press

В «Коламбусе» у Артемия и близко не было партнеров по звену калибра Кейна — а очков стало больше. Впервые в карьере он преодолел рубеж в 80 очков, а на второй сезон поднял планку еще выше — с 82 до 87. И, что еще ценнее, оба сезона команда из штата Огайо выходила в плей-офф. И пусть соперника номер один, будущего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтона», на первом этапе одолеть не получилось, но семь очков Темы в шести матчах, включая шайбу в овертайме первой встречи, показали всем: Панарин — «плейоффный» игрок.

— Мне всегда казалось, что Панарин скорее распасовщик, чем снайпер, а для крайних нападающих это не слишком частое явление, — рассуждал Кейн, когда они уже играли в разных клубах. — В этом сезоне можно увидеть, что он тащит их команду. Скучаю по нему. У Хлебушка есть удивительная способность — менять ход игры своими усилиями. За ним всегда в кайф наблюдать — и всякий раз, когда показывают матч с его участием, я не переключаю канал. Мне хочется его смотреть! Хоккей — это бизнес. И ты понимаешь, что в нем происходят самые разные обмены. Безусловно, нам Панарина не хватает.

Еще одна любопытная мысль Артемия, высказанная уже после подписания суперконтракта с «Нью-Йорк Рейнджерс», затрагивала в том числе и Кейна:

— Может, людям это сложно понимать, но я свои силы оцениваю хорошо, уверен в себе. Переходя в «Коламбус», осознавал, что делать дело теперь будет гораздо сложнее. Но уверенности не утратил. И теперь благодарен судьбе, что все повернулось именно так, потому что я стал сильней. Если бы играл с Кейном до сегодняшнего дня, то подписал бы меньший контракт, чем сейчас.

Тема имел в виду то, что в «Блю Джекетс» он доказал: уровень партнеров на его игру не влияет никак. Белоусов, смеясь, цитировал мне Панарина: «Мне ***** (все равно), с кем. Я играю в свой хоккей».

С Кейном или без Кейна, с художниками или сантехниками в тройке, в Иллинойсе, Огайо или позже в Нью-Йорке он вел и ведет за собой команду, играл и играет в топ-звене, стабильно набирал и набирает кучу очков, выигрывал и выигрывает матчи. Курс валюты панаринского хоккея не зависит от условий, в которых он играет.

Патрик Кейн. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

И вот теперь они снова вместе — только теперь уже не Панарина взяли к Кейну, а Кейна — к Панарину.

И очень хочется, чтобы закольцовка этой истории заключалась еще и в том, чтобы Артемий, не побоявшийся подписать контракт новичка с действующими обладателями Кубка Стэнли, взял-таки сам этот самый трофей после воссоединения со своим первым и пока единственным в карьере топ-партнером.