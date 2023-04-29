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Сегодня, 12:30

Потерял два литра крови, однако чудом остался жив: как словаку в НХЛ перерезали сонную артерию, но его спасли

Владимир Мочалкин
Хоккеист Рихард Зедник.
Рихард Зедник.
Фото Getty Images
Рихард Зедник.
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Рихард Зедник был на грани смерти

10 февраля 2008 года в американском Баффало проходил очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местные «Сэйбрз» принимали на своем льду «Флориду». До конца игры оставалось десять минут, когда случилось страшное. Нападающий «Баффало» Кларк Макартур толкнул капитана «Пантерс» Олли Йокинена. После силового приема финн стал падать, случайно задрав правую ногу. Именно в тот момент рядом с ним проезжал его одноклубник Рихард Зедник — конек Йокинена разрезал сонную артерию Зедника. Кровь залила лед и следующие несколько минут превратились в настоящий кошмар для всех, кто присутствовал на том злосчастном матче.

Несколько секунд, спасшие жизнь

Сразу после столкновения хоккеистов зрители на стадионе и по ТВ стали свидетелями ужасающего зрелища — на льду образовалась лужа крови, а некоторые хоккеисты только и смогли что отвернуться, не в силах смотреть на подобное. В настоящем шоке пребывал и сам Зедник, который однако смог закрыть рукой открытую рану и без посторонней помощи доехать до подтрибунного помещения. Как позднее стало понятно, именно эти действия, благодаря которым он выиграл несколько секунд, спасли ему жизнь. По дороге в раздевалку Зедник стал падать в обморок от большой потери крови.

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«В больнице доктор хотел зажать порванную артерию. Из-за этого я не мог дышать, даже сказал ему об этом. Меня решили оперировать, и я понимал абсолютно все, что происходит. Кровь лилась фонтаном, но боли я не чувствовал. Единственное, о чем я мог думать, — это моя четырехлетняя дочь, увижу ли я ее снова, как она будет без меня расти? Старался не поддаваться панике, понимая всю серьезность происходящего. Жизнь — очень хрупкая вещь. Никто не может знать, что случится с нами завтра. Я жив благодаря врачам, они говорили, что я — настоящий счастливчик», — Зедник делился своими воспоминаниями о времени, проведенном в больнице.

«Я никогда не видел ничего подобного»

Произошедшее с Зедником не могло не оставить след на командах, участвовавших в том матче. Стоит ли говорить, что о хоккее в тот вечер не думал больше никто? Хуже всех было Йокинену, чей конек разрезал сонную артерию товарища. Финн признался, что хотел поехать в больницу вместе с другом: «Нам было очень тяжело закончить этот матч. В раздевалке я посмотрел повтор, как мой конек прорезал его горло... Я никогда не видел ничего подобного, это было ужасно. Вы не представляете, как я хотел поехать в больницу вместе с ним».

Одним из героев того дня стал врач «Пантер» Дэйв Зэноб. Именно он оказал Зеднику первую помощь. По его словам, в тот момент случилось настоящее чудо. «Повреждения сонной артерии, особенно разрез, почти всегда смертельны. Однако, если кровь быстро остановить, есть шанс спасти человека. Я очень рад, что с Рихардом все хорошо, он настоящий воин».

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С того момента у «Флориды» началась полоса неудач, поражения шли одно за другим. Возможно, хоккеисты еще долго не могли прийти в себя после случившегося. Йокинен отмечал, что команда постоянно думала о Зеднике: «Дух Рихарда всегда с нами. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь ему и его семье. Сейчас нам тяжело играть, но скоро мы придем в себя».

Рихарда выписали из больницы уже спустя пять дней после происшествия и перевели на домашнее лечение. По словам хирурга Сони Ноор, Зедник очень быстро восстановился, этого не ожидал никто: «Он пришел в себя на удивление быстро и выглядел очень хорошо. Ему очень повезло, его артерии ничто не угрожает. Сейчас он с семьей, постоянно разговаривает с женой. Мы не можем поверить, что еще вчера он был в таком ужасном состоянии».

Рихард Зедник.
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Уже спустя полтора месяца после той игры Зедник провел первую тренировку с командой. С «Флоридой» хоккеист провел еще целый сезон, и после этого его карьера в НХЛ подошла к концу.

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