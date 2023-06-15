Великий хоккейный стартап: как «Вегас» шел шесть лет к первому Кубку Стэнли

История становления нового чемпиона НХЛ.

Когда в 2016 году владелец только основанного «Вегаса» заявлял, что хочет выиграть Кубок Стэнли на шестой год существования клуба, многие коллеги могли принять Билла Фоули за сказочника. Желание босса «Голден Найтс» оказалось пророческим. «Рыцари» на шестой год поставили на уши НХЛ и выиграли первый большой трофей новой франшизы. Руководство «Вегаса» в прямом смысле наплевало на давние устои комплектования команд. Воспользовавшись привилегиями драфта расширения, управленческий тандем Джорджа Макфи и Келли Маккриммона вырастил нового монстра лиги.

Сказка «Вегаса» началась с драфта расширения. НХЛ создала для «Рыцарей» более комфортные условия, чем для предыдущих новичков лиги: «Атланты», «Нэшвилла», «Коламбуса» и «Миннесоты». Защитить всех ценных игроков не представлялось возможным. В первом же сезоне дебютант сенсационно забрался в финал, но уступил «Вашингтону» с Александром Овечкиным. «Голден Найтс» заложили шикарный фундамент для будущего развития клуба. Шесть хоккеистов — Маршессо, Макнэбб, Теодор, Карлссон, Смит и Каррье — прошли с «Вегасом» путь от зарождения до Кубка Стэнли-2023. Остальными активами, полученными на драфте расширения, менеджеры «Рыцарей» грамотно распорядились в будущих сделках.

Фото USA Today Sports

«Голден Найтс» отказались от сложившихся шаблонов современной НХЛ. Которые предполагают постепенное созревание команды, полагаясь, главным образом, на полученных с драфта юниоров. «Вегас» пошел другим путем. В чемпионской команде с драфта получен только защитник третьей пары Николас Хаг. Качественный хоккеист, но далеко не ключевая личность. «Рыцари», конечно, заботились о перспективе. Пол Коттер из четвертого раунда отыграл 55 матчей в регулярке, но выпал из состава в плей-офф. Подводят к основе Павла Дорофеева и чешского вратаря Иржи Патеру. Однако костяк команды Макфи и Маккриммон сколотили именно через драфт расширения, последующие обмены и подписания игроков с рынка.

Лучший бомбардир регулярки и плей-офф Джек Айкел долго ждал трейда из несчастного «Баффало». Американцем интересовался «Рейнджерс», но договорились с «Клинками» боссы «Вегаса». Пришлось пожертвовать Алексом Таком, Пэйтоном Кребсом и пиками первого и второго раундов. Сделка оправдалась. В первом сезоне Айкел с «Вегасом» пролетели мимо плей-офф, но во втором выиграли Кубок Стэнли, а мотивированный Джек набрал больше всех очков. Из последних сделок вспомним обмен Ивана Барбашева из «Сент-Луиса». Русский герой плей-офф раскрылся в новой команде как крепкий форвард топ-6, универсальности которого позавидуют многие игроки.

С другим бомбардиром из топ-5 — Чендлером Стивенсоном — Макфи знаком еще по работе в «Вашингтоне». На драфте-2012 Джордж потратил на форварда 77-й пик. Канадец добрался с «Кэпиталз» до Кубка Стэнли, а через сезон Макфи забрал нападающего в «Вегас». С «Рыцарями» Стивенсон оформил золотой дубль, став важным центром топ-6 Брюса Кэссиди. В «Вашингтоне» форвард не рассчитывал на место в ведущих тройках. Подвинуть Бэкстрема, Кузнецова и Эллера — трудновыполнимая задача. Зато в новом клубе Чендлера повысили, и в плей-офф нападающий насобирал 20 (10+10) очков за 22 матча.

Фото USA Today Sports

В Северной Америке проект Билла Фоули уже называют великим хоккейным стартапом. Команда, собранная из отказников других клубов, в первый же сезон забралась в финал, но заслуженно уступила. В 2018-м «Вегас» еще не созрел для Кубка Стэнли. Менеджеры продолжили точечно работать над составом, придерживаясь единой игровой философии. Не привело к глобальным перестановкам даже непопадание в плей-офф год назад. Ограничились увольнением главного тренера Питера Дебура, а сменивший его Кэссиди идеально подошел команде. Снова отмечаем успешный ход руководства на системообразующей позиции.

Далеко не все сделки «Вегаса» изначально казались сверхудачными. Никто не предполагал, что обменянный из «Сан-Хосе» Адин Хилл так раскроется в плей-офф. В прошлых командах голкипер шатался между основой и фарм-клубом и не поднимался выше бэкапа в НХЛ. Однако «Голден Найтс» идеально воспользовался проблемами коллег и забрал роль стартера. За героя плей-офф «Рыцари» отдали «Шаркс» пик четвертого раунда драфта. Хилла приглашали в клуб на подстраховку после операции Робина Ленера, но в итоге Адин провел феноменальный плей-офф. Чего здесь больше: тонкого менеджерского расчета или спортивного фарта — решайте сами.

Руководство «Вегаса» не стеснялось непопулярных решений. Одно из таких — отказ от выигравшего «Везину Трофи» Марка-Андре Флери. Канадского вратаря не без скандала обменяли в «Чикаго», хотя изначально голкипер не хотел переезжать в «Блэкхокс». Припоминали «Рыцарям» обмен Макса Пачиоретти. От игрока отказались лишь для того, чтобы расчистить платежку. Впрочем, от таких действий и финансовых ошибок не застрахована ни одна команда. Получив чистый лист перед драфтом расширения, Джордж Макфи с помощниками построили новый топ-клуб НХЛ. Топ-клуб, который не выпадет из чемпионской гонки в ближайших сезонах. Возможно, сейчас мы наблюдаем становление новой команды-династии. Этим победа «Вегаса» похожа на успех «Колорадо» или «Тампы». Правда, к славе клуб шел совсем другой дорогой, которая заняла скромных по спортивным меркам шесть лет.