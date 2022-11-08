Какие рекорды побьет Овечкин в этом сезоне. Их может быть сразу пять

На очереди — достижения Ковалева, Ягра, Бурка и два — Гретцки.

В матче против «Эдмонтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей и вышел на первое место по набранным очкам среди действующих игроков НХЛ. Россиянин с 1423 (788+635) очками поднялся на 18-е место, благодаря большему количеству голов обогнав Сидни Кросби. В нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» имеет отличные шансы подняться в топ-15: от Брайана Троттье он отстает на два балла, о Теему Селянне — на 34. Овечкину уже принадлежат вечные рекорды лиги по голам в большинстве и голам в овертайме, но на этом 37-летний форвард останавливаться не собирается.

Среди лучших европейцев в истории НХЛ Ови занимает третье место, проигрывая только финну Теему Селянне (совсем немного) и чеху Яромиру Ягру, который идет вторым в истории с 1921 (766+1155) очком в активе. Интересно, что в европейском топ-8 присутствуют еще два россиянина: Сергей Федоров — седьмой, Евгений Малкин — пока что восьмой.

Александр, установивший недавно рекорд по голам за одну команду, поднялся на восьмое место по баллам в составе одной франшизы. В нынешнем сезоне форвард будет атаковать результат рекордсмена «Чикаго» Стэна Микиты. А вот охоту на достижения Горди Хоу, Стива Айзермана, Марио Лемье, Уэйна Гретцки, Джо Сакика и Рэя Бурка придется пока отложить.

Зато очередной российский рекорд — по количеству матчей в НХЛ — от Овечкина, скорее всего, не уйдет. Через 14 игр Александр Великий подвинет в гвардейском рейтинге Сергея Гончара, а через 29 — и многолетнего рекордсмена Алексея Ковалева. Правда, об исторических топ-50 Ови думать пока рано — подъем в «полтинник» состоится в начале сезона-2023/24.

Забросив пять шайб в шести последних матчах, Овечкин сократил отставание от второго снайпера в истории НХЛ Горди Хоу до 13 голов. Но главной целью карьеры Александра остается результат Уэйна Гретцки, расстояние до которого составляет 106 точных бросков. Любопытно, что по средней результативности россиянин по-прежнему опережает великого конкурента — 0,612 гола за матч против 0,601 у канадца.

Только Гретцки опережает Овечкина и по числу матчей с двумя и более голами. Оформив в начале сезона дубль в ворота «Ванкувера», Ови обогнал Бретта Халла и вышел на второе место в истории. Правда, от Уэйна его отделяет целых 30 мультирезультативных игр.

Второе место в истории с солидным отставанием от лидера Овечкин занимает и по числу победных голов. Российский форвард принес «Вашингтону» 122 победы. Чаще решающие шайбы за свои многочисленные команды забрасывал только Яромир Ягр.

Только Гретцки опережает Овечкина и еще в одной номинации — голы в пустые ворота. Ови огорчил рискнувших соперников 49 раз, Уэйн — 56. В теории россиянин уже в этом году сможет достать великого соперника, ведь в прошлом году он поражал оставленную рамку целых девять раз.

Далее назовем три номинации, в которых Овечкин с большой долей вероятности станет рекордсменом уже в этом сезоне. В 14 играх капитан «Вашингтона» трижды открыл счет и по числу первых шайб в матче вплотную подобрался к Яромиру Ягру. На счету российского нападающего 134 первых гола, у чеха — 135.

По общему числу бросков в створ в матчах регулярки Александр тоже второй. За 17 лет карьеры он проверил голкиперов 6118 раз. От владеющего историческим достижением Рэя Бурка его отделяет 91 бросок — дистанция, которую капитан «Вашингтона» преодолеет примерно за 20 матчей.

Еще раньше Ови может отобрать у Гретцки рекорд по гостевым голам. Сейчас форвардов, добравшихся до отметки в 400 точных бросков на чужих площадках, разделяет всего лишь две шайбы. При этом из группы лидеров только Овечкин и Стив Айзерман предпочитали гостевые арены.

По домашним шайбам Александр делит пятое место в истории с Бреттом Халлом — по 388 голов. Чаще них на своем льду отличались Майк Гартнер, Яромир Ягр, Горди Хоу и обгоняющий российского преследователя на 104 точных броска Гретцки.