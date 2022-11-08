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НХЛ

Сегодня, 21:30

Какие рекорды побьет Овечкин в этом сезоне. Их может быть сразу пять

Кирилл Бурдаков
Статистик
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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На очереди — достижения Ковалева, Ягра, Бурка и два — Гретцки.
Александр Овечкин (№8): гол плюс пас в&nbsp;матче &laquo;Вашингтона&raquo; с &laquo;Эдмонтоном&raquo;. Фантастический матч Овечкина: продлил голевую серию, чуть не забил гол года, отдал суперпас

В матче против «Эдмонтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей и вышел на первое место по набранным очкам среди действующих игроков НХЛ. Россиянин с 1423 (788+635) очками поднялся на 18-е место, благодаря большему количеству голов обогнав Сидни Кросби. В нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» имеет отличные шансы подняться в топ-15: от Брайана Троттье он отстает на два балла, о Теему Селянне — на 34. Овечкину уже принадлежат вечные рекорды лиги по голам в большинстве и голам в овертайме, но на этом 37-летний форвард останавливаться не собирается.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото "СЭ"

Среди лучших европейцев в истории НХЛ Ови занимает третье место, проигрывая только финну Теему Селянне (совсем немного) и чеху Яромиру Ягру, который идет вторым в истории с 1921 (766+1155) очком в активе. Интересно, что в европейском топ-8 присутствуют еще два россиянина: Сергей Федоров — седьмой, Евгений Малкин — пока что восьмой.

Лучшие европейские бомбардиры в истории НХЛ. Фото "СЭ"

Александр, установивший недавно рекорд по голам за одну команду, поднялся на восьмое место по баллам в составе одной франшизы. В нынешнем сезоне форвард будет атаковать результат рекордсмена «Чикаго» Стэна Микиты. А вот охоту на достижения Горди Хоу, Стива Айзермана, Марио Лемье, Уэйна Гретцки, Джо Сакика и Рэя Бурка придется пока отложить.

Лидеры НХЛ по очкам за один клуб. Фото "СЭ"

Зато очередной российский рекорд — по количеству матчей в НХЛ — от Овечкина, скорее всего, не уйдет. Через 14 игр Александр Великий подвинет в гвардейском рейтинге Сергея Гончара, а через 29 — и многолетнего рекордсмена Алексея Ковалева. Правда, об исторических топ-50 Ови думать пока рано — подъем в «полтинник» состоится в начале сезона-2023/24.

Лидеры по матчам в НХЛ среди российских игроков. Фото "СЭ"

Забросив пять шайб в шести последних матчах, Овечкин сократил отставание от второго снайпера в истории НХЛ Горди Хоу до 13 голов. Но главной целью карьеры Александра остается результат Уэйна Гретцки, расстояние до которого составляет 106 точных бросков. Любопытно, что по средней результативности россиянин по-прежнему опережает великого конкурента — 0,612 гола за матч против 0,601 у канадца.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"

Только Гретцки опережает Овечкина и по числу матчей с двумя и более голами. Оформив в начале сезона дубль в ворота «Ванкувера», Ови обогнал Бретта Халла и вышел на второе место в истории. Правда, от Уэйна его отделяет целых 30 мультирезультативных игр.

Лидеры по матчам с двумя и более голами в НХЛ. Фото "СЭ"

Второе место в истории с солидным отставанием от лидера Овечкин занимает и по числу победных голов. Российский форвард принес «Вашингтону» 122 победы. Чаще решающие шайбы за свои многочисленные команды забрасывал только Яромир Ягр.

Лидеры НХЛ по победным голам. Фото "СЭ"

Только Гретцки опережает Овечкина и еще в одной номинации — голы в пустые ворота. Ови огорчил рискнувших соперников 49 раз, Уэйн — 56. В теории россиянин уже в этом году сможет достать великого соперника, ведь в прошлом году он поражал оставленную рамку целых девять раз.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота. Фото "СЭ"

Далее назовем три номинации, в которых Овечкин с большой долей вероятности станет рекордсменом уже в этом сезоне. В 14 играх капитан «Вашингтона» трижды открыл счет и по числу первых шайб в матче вплотную подобрался к Яромиру Ягру. На счету российского нападающего 134 первых гола, у чеха — 135.

Хоккеисты, которые чаще всех открывали счет матчей НХЛ. Фото "СЭ"

По общему числу бросков в створ в матчах регулярки Александр тоже второй. За 17 лет карьеры он проверил голкиперов 6118 раз. От владеющего историческим достижением Рэя Бурка его отделяет 91 бросок — дистанция, которую капитан «Вашингтона» преодолеет примерно за 20 матчей.

Лидеры НХЛ по броскам. Фото "СЭ"

Еще раньше Ови может отобрать у Гретцки рекорд по гостевым голам. Сейчас форвардов, добравшихся до отметки в 400 точных бросков на чужих площадках, разделяет всего лишь две шайбы. При этом из группы лидеров только Овечкин и Стив Айзерман предпочитали гостевые арены.

Лидеры НХЛ по голам в гостевых матчах. Фото "СЭ"

По домашним шайбам Александр делит пятое место в истории с Бреттом Халлом — по 388 голов. Чаще них на своем льду отличались Майк Гартнер, Яромир Ягр, Горди Хоу и обгоняющий российского преследователя на 104 точных броска Гретцки.

Лидеры НХЛ по домашним голам. Фото "СЭ"
Александр Овечкин
Алексей Ковалев
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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