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Сегодня, 18:20

Российский нападающий побил рекорд клуба. Он уже забивает больше американской звезды

Кирилл Бурдаков
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Хоккеист Кирилл Марченко
Кирилл Марченко.
Фото USA Today Sports
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Кирилл Марченко — будущее «Коламбуса».

22-летний нападающий в овертайме принес «Коламбусу» победу над «Оттавой» и вышел на третье место в списке снайперов команды в нынешнем сезоне. С 21 голом Марченко уступает только финну Патрику Лайне и канадцу Буну Дженнеру, обходя при этом признанную американскую звезду Джонни Годро.

Лучшие снайперы «Коламбуса» в сезоне-2022/23

Марченко стал первым новичком «Синих жакетов», которому удалось преодолеть рубеж в 20 голов. Ранее рекорд команды принадлежал Пьер-Люку Дюбуа, забросившему 20 шайб в 82 матчах. В десятку лидеров входит еще один россиянин Николай Жердев. В сезоне-2003/04 он отличился 13 раз в 57 играх.

Лучшие снайперские результаты новичков «Коламбуса»

Кроме того, Марченко делит первое место в списке лучших снайперов-новичков. По 21 голу забили также Мэтти Бенирс из «Сиэтла» и Уайатт Джонстон из «Далласа». Правда, они провели гораздо больше матчей. Среди дебютантов лиги в нынешнем сезоне забросил форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко (37 голов). Но в число новичков он не проходит по возрасту.

Лучшие снайперы-новички сезона-2022/23
Кирилл Марченко
Хоккей
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ХК Коламбус Блю Джэкетс
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