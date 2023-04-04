Капризов не играет уже месяц. Что с ним и когда Кирилл вернется?

Он уже начал кататься.

Падение главной звезды «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче с «Виннипегом» выглядело устрашающим. Двухметровый защитник Логан Стэнли упал на ногу Капризову, и российский нападающий не играет уже около месяца. Когда он сможет помочь команде, точно неизвестно.

За это время Капризов успел сходить на матч НБА, где баскетбольная «Миннесота Тимбервулвс» вручила ему свою майку. Вот только болельщики в соцсетях обсуждали не это, а оголенные лодыжки Кирилла. Поклонников смутил нездоровый синий цвет ног.

Кирилл Капризов.

«Это все из-за того, что он обрезает языки на своих коньках», — предположил один из пользователей под ником IrrelevantMNfan. «Похоже, у него не одна травма», — распереживался другой. Но опасения болельщиков не подтвердились — через пару дней после похода на баскетбол Капризов впервые после получения травмы вышел на лед.

«Капризов только что завершил 30-минутную тренировку на льду — первую после травмы в начале марта. Он не просто катался — он работал с клюшкой, бросал», — написал журналист The Athletic Джо Смит.

«Мы оценим его прогресс и решим, что делать. Что я надеюсь услышать в ближайшие дни? Что он готов играть. Все знают, что он надеется вернуться в строй как можно раньше. Очевидно, что мы хотим того же», — заявил главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

«Миннесота» до последнего продолжит бороться за лидерство в Центральном дивизионе — сейчас у команды Капризова и «Далласа» по 98 очков. У «Колорадо» — на два очка меньше, но при этом два матча в запасе. Появление Капризова должно помочь «Миннесоте» побороться с действующим чемпионом, но будут ли рисковать здоровьем лучшего игрока в «Уайлд» перед плей-офф?