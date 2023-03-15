Макдэвид — главный бомбардир XXI века. Скоро он может замахнуться и на рекорд Овечкина по голам

Канадец побил достижение Кучерова.

Поразив пустые ворота «Оттавы», Коннор Макдэвид набрал 129-е очко в сезоне и установил новый рекорд результативности в XXI веке. Форвард «Эдмонтона» с огромным отрывом лидирует в бомбардирской гонке: в 68 матчах чемпионата-2022/23 забил 56 голов и сделал 73 результативные передачи. Его главный преследователь и партнер по атаке «нефтяников» Леон Драйзайтль в этой же игре выбил сотню, Никита Кучеров из «Тампы» занимает третье место в 96 баллами.

За 14 матчей до окончания регулярки Макдэвид превзошел державшийся четыре года рекорд века, установленный как раз Кучеровым. За последние 30 лет больше Коннора набирали только восемь человек — Марио Лемье (160 и 161), Яромир Ягр (149), Пэт Лафонтен (148), Адам Оутс (142), Стив Айзерман (137), Теему Селянне (132), Пьер Тарджон (132) и Уэйн Гретцки (130). Но после сезона-1995/96 никто не подбирался к отметке в 130 очков так близко.

Снайперский рекорд XXI века, принадлежащий другому российскому игроку Александру Овечкину, тоже может покориться Макдэвиду. В 68 матчах Коннор забросил 56 шайб. Чаще него за последние 22 года отличались Павел Буре (59), Стивен Стэмкос (60), Остон Мэттьюс (60) и, конечно, Овечкин (65).

В историческом рейтинге средней результативности Макдэвид продолжает преследовать Майка Босси. Сейчас двух канадцев разделяет 0,008 очка за игру, что в переводе на абсолютные значения равно 26 баллам в оставшихся 14 матчах сезона. Тройка лидеров включает в себя великих Уэйна Гретцки и Марио Лемье, а также супербомбардира первого десятилетия НХЛ Ньюси Лалонда.