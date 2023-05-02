КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:00

«Что было в руках, тем и ударил». Как канадский тафгай получил рекордную для НХЛ дисквалификацию

Галина Глазко
Хоккеист Крис Саймон.
Крис Саймон.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Индеец Крис Саймон явно не был эталоном хорошего поведения во время карьеры в НХЛ.

Канадский хоккеист Крис Саймон, который имеет корни от индейского племени оджибва, известен в России по выступлениям в московском «Динамо», «Витязе» и «Металлурге» из Новокузнецка. Однако популярность этот тафгай получил намного раньше — в НХЛ, и во многом из-за своей грубой игры.

25-матчевая дисквалификация

8 марта 2007 года в матче регулярного чемпионата игрок «Рейнджерс» Райан Холлвег применил грубый силовой прием на Саймоне, который тогда играл за «Айлендерс». Холлвег даже не был удален за свои действия, что вывело из себя Криса, уже имевшего славу из-за своих выходок на льду. Форвард «Айлендерс» со всей злостью ударил клюшкой соперника прямо в лицо. Холлвег успел подставить плечо, благодаря чему избежал сильной травмы.

Сам Саймон так пояснял свой поступок: «Он меня ударил сзади, и я врезался в борт. Мне было очень больно. В том эпизоде шайба шла ко мне, и я сосредоточился на ней, но неожиданно получил удар! Я обернулся и увидел, что Холлвег готовится бить меня еще раз. И что мне оставалось делать в таком случае? Что было в руках, тем я и ударил. Да и вы бы тоже ударили».

Правда, позже нападающий раскаялся и взял свои слова обратно: «Посмотрев видеоповтор этого момента, я испытал отвращение. Мне бы хотелось принести извинения Райану, фанатам, клубу и всей лиге. Честно, я плохо помню тот эпизод, кроме того, я был вне себя в момент игры и после матча долго не мог прийти в нормальное состояние».

Крис САЙМОН Крис Саймон: на рыбалку с Кубком Стэнли

За удар клюшкой по голове Саймона дисквалифицировали на 25 матчей, что на тот момент стало рекордом для НХЛ.

В результате тафгаю пришлось пропустить весь регулярный чемпионат, плей-офф, да еще и пять игр следующего сезона. Помимо этого, он заплатил штраф в размере почти 80 тысяч долларов.

При этом Холлвег отмечал, что не требует наказания для соперника: «Поступок Саймона мне не нравится, но мне не до разбирательств. Я полностью сосредоточен на подготовке к плей-офф».

Хоккеист Крис Саймон.
Фото Getty Images

Новый скандал

Казалось бы, что такая громкая история должна была научить Саймона сдерживать свои эмоции на льду, но нет...

Практически сразу после отбытия дисквалификации, в декабре 2007 года, разъяренный Крис наступил коньком на ногу финскому игроку «Питтсбурга» Яркко Рууту. Чудом удар пришелся не на саму ногу, а на конек. В противном случае последствия могли быть плачевными для финского хоккеиста: от перелома до разрыва сухожилий.

После второй громкой истории канадский хоккеист перешел в «Миннесоту», где доиграл до конца сезона. Из-за своей репутации Крис не получил больше никаких предложений, поэтому принял решение попробовать себя в КХЛ, где в подобные скандальные истории, если не считать драки в «Витязе», уже не попадал.

Крис Саймон
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
0
Читайте также
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Эндокринолог указала на вред употребления кефира на ночь
США пообещали Украине дополнительные поставки оружия
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мощнейший провал «Рейнджерс»: Панарин и Шестеркин едут в отпуск после столкновения с молодой бандой!