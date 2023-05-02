«Что было в руках, тем и ударил». Как канадский тафгай получил рекордную для НХЛ дисквалификацию

Индеец Крис Саймон явно не был эталоном хорошего поведения во время карьеры в НХЛ .

Канадский хоккеист Крис Саймон, который имеет корни от индейского племени оджибва, известен в России по выступлениям в московском «Динамо», «Витязе» и «Металлурге» из Новокузнецка. Однако популярность этот тафгай получил намного раньше — в НХЛ, и во многом из-за своей грубой игры.

25-матчевая дисквалификация

8 марта 2007 года в матче регулярного чемпионата игрок «Рейнджерс» Райан Холлвег применил грубый силовой прием на Саймоне, который тогда играл за «Айлендерс». Холлвег даже не был удален за свои действия, что вывело из себя Криса, уже имевшего славу из-за своих выходок на льду. Форвард «Айлендерс» со всей злостью ударил клюшкой соперника прямо в лицо. Холлвег успел подставить плечо, благодаря чему избежал сильной травмы.

Сам Саймон так пояснял свой поступок: «Он меня ударил сзади, и я врезался в борт. Мне было очень больно. В том эпизоде шайба шла ко мне, и я сосредоточился на ней, но неожиданно получил удар! Я обернулся и увидел, что Холлвег готовится бить меня еще раз. И что мне оставалось делать в таком случае? Что было в руках, тем я и ударил. Да и вы бы тоже ударили».

Правда, позже нападающий раскаялся и взял свои слова обратно: «Посмотрев видеоповтор этого момента, я испытал отвращение. Мне бы хотелось принести извинения Райану, фанатам, клубу и всей лиге. Честно, я плохо помню тот эпизод, кроме того, я был вне себя в момент игры и после матча долго не мог прийти в нормальное состояние».

За удар клюшкой по голове Саймона дисквалифицировали на 25 матчей, что на тот момент стало рекордом для НХЛ.

В результате тафгаю пришлось пропустить весь регулярный чемпионат, плей-офф, да еще и пять игр следующего сезона. Помимо этого, он заплатил штраф в размере почти 80 тысяч долларов.

При этом Холлвег отмечал, что не требует наказания для соперника: «Поступок Саймона мне не нравится, но мне не до разбирательств. Я полностью сосредоточен на подготовке к плей-офф».

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Новый скандал

Казалось бы, что такая громкая история должна была научить Саймона сдерживать свои эмоции на льду, но нет...

Практически сразу после отбытия дисквалификации, в декабре 2007 года, разъяренный Крис наступил коньком на ногу финскому игроку «Питтсбурга» Яркко Рууту. Чудом удар пришелся не на саму ногу, а на конек. В противном случае последствия могли быть плачевными для финского хоккеиста: от перелома до разрыва сухожилий.

После второй громкой истории канадский хоккеист перешел в «Миннесоту», где доиграл до конца сезона. Из-за своей репутации Крис не получил больше никаких предложений, поэтому принял решение попробовать себя в КХЛ, где в подобные скандальные истории, если не считать драки в «Витязе», уже не попадал.