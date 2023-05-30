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Сегодня, 21:15

Сын эмигранта из Астрахани ведет «Вегас» к Кубку Стэнли! Кто такой Миша Донсков?

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Сидни Кросби и Миша Донсков
Сидни Кросби и Миша Донсков.
Фото donskovhockey.com
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Тренер с русскими корнями быстро двигается по карьерной лестнице.

Кого можно увидеть в нынешнем тренерском штабе «Вегаса»? Само собой, Брюса Кэссиди, которого прошлой весной с позором уволили из «Бостона». Джона Стивенса, помогавшего выстраивать чемпионскую оборону «Лос-Анджелеса» Дэрилла Саттера. Райана Крэйга, работающего в клубе с самого первого года основания и доходившего вместе с Жераром Галланом до финала Кубка Стэнли в дебютный сезон. А еще здесь нашлось место для 46-летнего канадца с русской фамилией Миши Донскова, который принципиально выделяется на фоне исконно англосаксонских фамилий своих коллег и практически неизвестен в России. И это при том, что он почти 15 лет отработал в НХЛ.

Продавал медицинское оборудование и работал с Хартли

Сын американки и русского эмигранта из Астрахани, перебравшегося в Канаду еще ребенком в 1952-м, никогда не считался великим талантом и по юниорам не пробился даже в систему трехголовой CHL. В середине 90-х он успел провести сезон за скромный Университет Норвича в студенческой NCAA, а в начале нулевых после четырехлетнего перерыва неожиданно всплыл в Европе и два годы пылил в низших чемпионатах Швеции и Норвегии, закончив игровую карьеру уже в 26 лет. Зато куда успешнее у него сложился путь хоккейного функционера.

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Еще будучи игроком шведского «Болста», канадец с русскими корнями в 2001-м получил должность хоккейного инструктора в только-только появившемся на энхаэловской карте «Коламбусе», где курировал развитие детского хоккея, юношеских программ и формирование фан-базы. Отработав три года в Огайо, Донсков уехал исполнять аналогичные функции в Джорджию и в довесок получил должность командного консультанта в «Атланте» — команде, в которой тогда вовсю звездили Илья Ковальчук, Вячеслав Козлов, Мариан Хосса и наш старый омский знакомый Боб Хартли.

Удивительно, но долгое время нынешний коуч «Вегаса» совмещал работу функционера с работой в коммерческой компании и до того, как полностью погрузиться в хоккей, проработал шесть лет в крупном американском фармацевтическом дистрбьютере Cardinal Health, чья штаб-квартира расположена как раз таки в Огайо. В ней он поступательно двигался по карьерной лестнице и дорос до менеджера среднего звена в сфере продаж, а попутно с этим успел получить в Университете Западного Онтарио магистерскую степень по кинезиологии — крайне противоречивой науке, изучающей мышечное движение человека во всех его проявлениях. При этом он успел пустить корни на родине матери в городке Нью-Олбани недалеко от Коламбуса и открыть там семейную хоккейную школу, в которой его мать Дебби занимает пост менеджера. А отец Пол вместе с ним и братьями Энтони и Мэттью организует тренировочный процесс, основанный на высокой интенсивности и всестороннем развитии навыков.

Миша Донсков с семьей.
Фото donskovhockey.com

Не остался Миша без работы и в 2009-м, когда «Трэшерз» все быстрее и быстрее приближались к собственной кончине и переезду франшизы в Виннипег. После НХЛ Донсков успел повариться помощником Дэйла Хантера в «Лондоне» из юниорской лиги Онтарио. Но по-настоящему его карьера в хоккее поперла вверх с попаданием в Hockey Canada, где он в статусе видеотренера и менеджера по хоккейным операциям прошел путь от юниорской до молодежной сборной Канады, с которой выигрывал МЧМ-2015. А ведь в тот год он вместе с Макдэвидом и компанией оставил без золота в драматичном финале сборную Родины своего отца, чуть было не перевернувшей матч с 1:5.

Стоял у истоков создания «Вегаса»

В канадской федерации настолько высоко оценили прогресс молодого тренера, что в следующем сезоне нашли ему место в раздутом и невероятно звездном штабе Майка Бэбкока на Кубке мира-2016 в Торонто, который при наличии Клода Жульена, Барри Тротца, Билла Питерса и Джоэля Кенневилля трещал по швам от авторитетности.

Еще в системе сборной Донсков получил прозвище Швейцарский нож за многозадачность. Он составлял видеоотчеты для тренеров, собирал продвинутую статистику для игроков, занимался на льду с неиграющим составом и не чурался любой сверхурочной работы. Вместе с этим он всего за два года успел разработать мобильное приложение с большим объемом аналитических данных, в котором игроки могли оставаться в контакте с людьми из сборной во время клубного сезона.

Разумеется, мимо молодого и ценного универсала, не приколоченного другими клубами НХЛ, не могли пройти мимо бывший генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи и владелец клуба Билл Фоули, предложившие ему должность директора по хоккейным операциям в только-только родившемся клубе. Правда, перед тем как выделить канадцу с русской фамилией отдельный кабинет, боссам «рыцарей» пришлось отпустить его на Кубок мира в начале сезона и дать подержать в руках команду мечты. Забавнее всего, что поработать вместе Макфи предложил Мише, когда сам еще не был даже кандидатом на пост генменеджера клуба из игорной столицы США.

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Изначально Донсков должен был заниматься в «Голден Найтс» плюс-минус тем же, что и в Hockey Canada — то есть абсолютно всем: работать с продвинутой статистикой, готовить клубное программное обеспечение для скаутов и тренеров, координировать работу аналитиков, запускать программы для привлечения болельщиков, контактировать с молодежью и проспектами.

По задумке Макфи, талантливый менеджер должен был стать главным связующим звеном между руководством и тренерами. Но со временем того начало тянуть в одну сторону, и он все чаще стал сползать с ложи на скамейку и выходить на лед. Сперва Миша возился преимущественно с молодежью в лагерях развития, а в какой-то момент присоединился к основной команде, чтобы работать с игроками, восстанавливающимися от повреждений.

«Это произошло очень органично. Помню, как в начале второго сезона в 2018 году он начинал работать с травмированными игроками, когда они проходили реабилитацию. Когда команда была в разъездах, он помогал игрокам вернуться на лед.

Миша провел много времени с Полом Штясны, когда он получил серьезное повреждение нижней части тела в октябре. Плюс тогда была очень серьезная травма колена у Эрика Хаулы. Миша начал много работать с ребятами в реабилитационном центре и, думаю, действительно завоевал уважение игроков. Затем он просто постепенно начал делать немного больше", — вспоминал в интервью The Athletic нынешний генменеджер «Найтс» Келли Маккриммон, работавший тогда ассистентом Макфи.

Миша Донсков
Фото donskovhockey.com

Приходил в «Голден Найт» менеджером, а стал тренером

Официально жизнь заставила Донскова стать тренером «Вегаса» перед коронавирусным плей-офф 2020-го, когда из-за ковида у «рыцарей» могли появиться дыры в штабе Питера Дебура. Он индивидуально работал с небольшими группами игроков после того, как НХЛ объявила о возобновлении сезона, и продолжил подкатывать группы неиграющих хоккеистов уже в «пузыре», где правила строго ограничивали выход на лед главных тренеров. А еще постоянно нарезал видео для лидеров вроде Джонатана Маршессо и разжевывал им каждый достойный внимания момент.

«Миша стал очень важным дополнением к нашему штабу. Если начать философствовать, то можно сказать, что тренерские штабы клубов НХЛ движутся ближе к модели НФЛ, где у вас есть более детальные тренеры для конкретных позиций и навыков. Сегодняшнему спортсмену нужно много внимания на нюансах.Теперь недостаточно иметь двух помощников с общим функционалом», — комментировал решение включить Донскова в собственный штаб Дебур.

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?Во многом стать полноценным ассистентом ему помог опыт тренера по развитию в собственной семейной школе, куда каждое лето съезжаются юниоры из CHL, USHL и NCAA, вкупе с прекрасным катанием. И особенно ярко таланты Миши проявились в работе с тремя нападающими нижних звеньев — Николя Руа, Вильямом Каррье и Киганом Колесаром, начавших серьезно прибавлять при нем. Нужно ли напоминать, какую важную роль все трое сейчас играют в бронебойном боттоме команды из Невады?

Вместе с Каррье он часами индивидуально занимался над катанием в ограниченном пространстве, поворотливостью, работой на ребрах и владением клюшкой у бортов. При этом нередко Донсков выдергивал форварда на несколько минут в сторону прямо по ходу общекомандных сессий.

«Моя игра в атаке закладывалась именно на этих индивидуальных тренировках. Я тренировался с Мишей и просто пытался добиться успеха. Я стараюсь приходить на занятия пораньше. Он показывал мельчайшие нюансы вплоть до того, как и под каким углом нужно наклонять спину на виражах. Он ведь и сам прекрасно катается. Думаю, у него катание на уровне НХЛ. И игроки «Вегаса» просто пытаются впитывать его знания. Не могу поверить, что он всерьез не тренировал до этого», — отмечал франкофон вклад тренера в свою игру.

Миша Донсков
Фото donskovhockey.com

Кэссиди сразу одобрил его кандидатуру

Еще больше выросла роль Донскова после увольнения Дебура и назначения Брюса Кэссиди прошлым летом. Если при первом он работал ассистентом на полставки и всегда смотрел матчи «Вегаса» из ложи, то второй сразу же предложил ему окончательно стать полноценным помощником и переместиться на лавку.

«Я получил действительно хорошие отзывы о Мише от каждого игрока». Мы с Маккриммоном начали обсуждать его кандидатуру еще до моего назначения. Келли спросил, вижу ли я его в своем штабе и какую роль он будет играть. Мой ответ был «да».

Он проделал действительно хорошую работу. Игроки очень уважают Мишу. Они идут к нему, когда хотят улучшить что-то, потому что он так усердно работал с ними на протяжении многих лет. Мы любим его как человека, мы любим его как тренера. И я уверен, что игроки подтвердят это. Он получил возможность повысить свою роль, и пока все идет хорошо", — комментировал свое решение сам Кэссиди.

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?По факту Донсков продолжает занимать в штабе «Вегаса» роль тренера по развитию. Правда, теперь в его круг обязанностей входит еще помощь другому ассистенту Райану Крэйгу с игрой в атаке и большинством. В минувшей регулярке «рыцари» не были лидерами ни по количеству голов, ни по проценту реализации лишнего, ни по количеству созданных шансов. Впрочем, главное — их атака оказалась одной из самых эффективных в лиге на протяжении всего сезона. Продолжает команда из Невады переигрывать соперников при не самом большом количестве моментов и в плей-офф. И за это точно нужно отдать должное двум помощникам Кэссиди.

Теперь интересно, в каком направлении будет развиваться карьера Швейцарского ножа из Невады и как долго он задержится на лавке. Несколько лет назад Билл Фоули в шутку называл его будущим генменеджером «Голден Найтс». Как известно, в каждой шутке есть доля правды. Багаж и знания позволяют сыну астраханского эмигранта рассчитывать в будущем на кресло Маккриммона. В этом сомнений нет. Однако зачем Донскову возвращаться в офис, если он кайфует от работы в поле и его изначально тянуло на мостик? Тем более когда в роли тренера он так близок к первому в истории клуба Кубку Стэнли.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
Миша Донсков
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