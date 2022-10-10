В НХЛ куча молодых талантов. Кто станет лучшим новичком сезона?

Рассказываем о главных претендентах на «Колдер Трофи».

Матчами между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» в Праге стартовал очередной регулярный чемпионат НХЛ. Как и всегда, он станет дебютным для нескольких десятков хоккеистов. «СЭ» рассказывает, кто из талантливой молодежи будет претендовать на «Колдер Трофи» — награду, вручаемую лучшему новичку сезона.

Мэттью Бенирс (ц)

«Сиэтл»

19 лет

Драфт НХЛ: 1 раунд, 2-й номер, 2021

Мэттью Бенирс. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Первый проспект в истории «Сиэтла» вполне мог сразу вписаться в состав новичка лиги еще прошлой осенью. Однако раннему старту в НХЛ 19-летний американец предпочел еще один сезон в NCAA за звездный Университет Мичигана, где без особого давления продолжил развивать индивидуальные навыки и готовиться к прямому попаданию в топ-6 «Кракенов».





Дебютировать во втором звене команды Дэйва Хэкстола американец успел еще в конце прошлой регулярки, набрав 9 (3+6) очков в 10 матчах и с ходу сколотив симпатичную тройку с Райаном Донато и Джорданом Эберле. А в это межсезонье в «Сиэтле» полноценно готовили Бенирса к четкой роли первого центра, дав ему в партнеры заматеревшего в «Колорадо» шведа Андре Бураковски.

У Мэтти есть все, чтобы уже в этом сезоне стать настоящей звездой лиги, — потрясающее видение площадки, взрослая «физика», элитный бросок и умение грамотно работать без шайбы. Неказистым кажется лишь катание, но при его взрывном первом шаге и дистанционной скорости на этом факторе вряд ли кто-то будет заострять внимание. Сейчас он выглядит железобетонным игроком уровня НХЛ, который готов забрать главного дирижера в первой бригаде большинства и играть по 20 минут за матч. Рона Фрэнсиса можно долго критиковать за прошлогоднюю селекцию. Но, кажется, с этим парнем он точно не ошибся.

Оуэн Пауэр (з)

«Баффало»

19 лет

Драфт НХЛ: 1 раунд, 1-й номер, 2021

Оуэн Пауэр (справа). Фото USA Today Sports

Первого номера драфта 2021 года в «Баффало» дождались лишь в апреле, когда все шансы «Сэйбрс» на попадание в плей-офф уже как несколько месяцев были похоронены. Как и Бенирс, канадец решил не форсировать свое развитие и провести еще один сезон в NCAA, подписав контракт новичка только после того, как его альма-матер не смогла пробиться в финал Frozen Four.





За восемь матчей регулярки Пауэр успел дважды забить. Вот только, в отличие от своего однокурсника, он в сухом остатке не вызывал такого же вау-эффекта, несмотря на большое львиное игровое время, иногда доходившее до 23 минут за матч. А когда его во встрече с «Сент-Луисом» играючи раздел «1 в 1» Владимир Тарасенко, то многие и вовсе заговорили, что он еще окончательно не дозрел для НХЛ.

Тем не менее твердое место во второй паре «Баффало» у практически эталонного по всем задаткам защитника вряд ли кто-то отберет. Почти двухметровый парень с весом под центнер уже успел показать, что может круто таскать шайбу и подключаться к атаке. Теперь осталось перестать по-детски выбрасываться на нападающих и начать оправдывать авансы при игре у своих ворот.

Мэйсон Мактавиш (лн)

«Анахайм»

19 лет

Драфт НХЛ: 1 раунд, 3-й номер, 2021

Мэйсон Мактавиш. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Если вы смотрели перенесенный на лето МЧМ-2022, то вам было сложно не влюбиться в парня, чьей бороде уже в 18 лет мог бы позавидовать любой кавказский борец MMA. Сын далеко не самого известного, но очень работоспособного хоккеиста из чемпионата Швейцарии унаследовал от отца пробивной характер, лидерские качества и тягу к пахоте, но, в отличие от него, вырос в идеального всесторонне развитого нападающего.

Феномен Мактавиша в том, что у него нет навыка, который чересчур сильно выделялся над остальными. На льду он может становиться абсолютно любым — может размотать защитников, отдать тонкую передачу через несколько клюшек, отработать сзади, поймать на себя бросок или исполнить роль отбойного молотка.





Уровень НХЛ Мэйсон также познал в прошлом сезоне. Причем сделал это, в отличие от большинства конкурентов за «Колдер», в самом начале регулярки и сумел отличиться в первом же матче за «Анахайм». Однако девятиматчевый испытательный срок он в итоге не прошел и еще осенью отправился обратно в юниорскую лигу Онтарио. За это межсезонье Мактавиш успел стать национальным героем Канады, вытащив «Кленовых» в овертайме финального матча МЧМ с финнами, и неплохо проявить себя в тренировочном лагере, застолбив за собой место в третьей тройке с Исаком Лундестремом. А отсутствие россыпи звезд на обоих флангах «Дакс» позволит ему протиснуться в первые два звена.

Коул Перфетти (лн)

«Виннипег»

20 лет

Драфт НХЛ: 1 раунд, 10-й номер, 2020

Некогда лидер юниорской сборной Канады 2002 года рождения по манере игры и силе кистей напоминает Владимира Тарасенко — даже ноги при броске он разворачивает один в один как россиянин. Иногда кажется, что Перфетти принципиально не щелкает и не бросает с ходу, предпочитая использовать поставленный кистевой. Только это не помешало ему набрать больше 110 очков за «Сагино» в OHL и заставить вратарей из Онтарио бояться его рук.





Правда, адаптация ко взрослому хоккею у главного вундеркинда «Виннипега» растянулась на два года, и даже в прошлом сезоне Коул не выглядел по-настоящему доминирующим игроком в фарм-клубе «Джетс». Но этой осенью он в связке с Пьером-Люком Дюбуа показывает, что готов стать полноценным игроком основы и заслуживает время как минимум во второй бригаде большинства. Да и настоящих конкурентов за место в топ-6 у канадца не так много.

Джек Куинн (лн)

«Баффало»

21 год

Драфт НХЛ: 5-й номер, 2020

Если вы еще не познакомились с Джеком Куинном, то наверняка сделаете это уже в октябре. Прошлой весной 21-летний канадец с ноги выбил дверь в АХЛ, набрав 61 (26+35) очко в 45 матчах за «Рочестер», и ожидаемо получил награду имени Реда Гарретта, вручаемую лучшему новичку сезона в лиге фарм-клубов. Почему бы в новом сезоне не добавить к ахаэловскому трофею энхаэловский «Колдер»?





На предсезонке Куинн, прямо скажем, не блистал. Но главный тренер «Сэйбрз» Дон Гранато верит в перспективного парня и наигрывает с Кейси Мительштадтом и Алексом Таком. Пока очки потенциально второму звену «Баффало» даются со скрипом. Но уровень АХЛ праворукий снайпер с роскошный дриблингом и лазерным кистевым броском, который он обожает прятать под защитников, очевидно перерос.

А что с россиянами?

В североамериканских рейтингах мелькают только два россиянина — Кирилл Марченко и Виталий Кравцов. Проблема только в том, что первый уже точно начнет сезон в АХЛ, а второго, скорее всего, ждет та же участь в начале регулярки. Фактически новичком считается и здорово вписавшийся в состав «Ванкувера» 26-летний Андрей Кузьменко. Но из-за возраста экс-нападающий СКА уже точно не сможет претендовать на «Колдер». А значит, шансы, что награда достанется кому-то из вчерашних кахаэловцев, стремятся к нулю.