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НХЛ

Сегодня, 12:00

В НХЛ куча молодых талантов. Кто станет лучшим новичком сезона?

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Мэттью Бенирс, Мэйсон Мактавиш, Оуэн Пауэр.
Мэттью Бенирс.
Фото USA Today Sports
Оуэн Пауэр (справа).
Фото USA Today Sports
Мэйсон Мактавиш.
Фото Global Look Press
Коул Перфетти.
Фото USA Today Sports
Джек Куинн.
Фото USA Today Sports
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Рассказываем о главных претендентах на «Колдер Трофи».

Матчами между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» в Праге стартовал очередной регулярный чемпионат НХЛ. Как и всегда, он станет дебютным для нескольких десятков хоккеистов. «СЭ» рассказывает, кто из талантливой молодежи будет претендовать на «Колдер Трофи» — награду, вручаемую лучшему новичку сезона.

Мэттью Бенирс (ц)

«Сиэтл»
19 лет
Драфт НХЛ: 1 раунд, 2-й номер, 2021

Мэттью Бенирс. Фото USA Today Sports
Мэттью Бенирс. Фото USA Today Sports
Фото USA Today Sports

Первый проспект в истории «Сиэтла» вполне мог сразу вписаться в состав новичка лиги еще прошлой осенью. Однако раннему старту в НХЛ 19-летний американец предпочел еще один сезон в NCAA за звездный Университет Мичигана, где без особого давления продолжил развивать индивидуальные навыки и готовиться к прямому попаданию в топ-6 «Кракенов».


Дебютировать во втором звене команды Дэйва Хэкстола американец успел еще в конце прошлой регулярки, набрав 9 (3+6) очков в 10 матчах и с ходу сколотив симпатичную тройку с Райаном Донато и Джорданом Эберле. А в это межсезонье в «Сиэтле» полноценно готовили Бенирса к четкой роли первого центра, дав ему в партнеры заматеревшего в «Колорадо» шведа Андре Бураковски.

У Мэтти есть все, чтобы уже в этом сезоне стать настоящей звездой лиги, — потрясающее видение площадки, взрослая «физика», элитный бросок и умение грамотно работать без шайбы. Неказистым кажется лишь катание, но при его взрывном первом шаге и дистанционной скорости на этом факторе вряд ли кто-то будет заострять внимание. Сейчас он выглядит железобетонным игроком уровня НХЛ, который готов забрать главного дирижера в первой бригаде большинства и играть по 20 минут за матч. Рона Фрэнсиса можно долго критиковать за прошлогоднюю селекцию. Но, кажется, с этим парнем он точно не ошибся.

Оуэн Пауэр (з)

«Баффало»
19 лет
Драфт НХЛ: 1 раунд, 1-й номер, 2021

Оуэн Пауэр (справа). Фото USA Today Sports
Оуэн Пауэр (справа).
Фото USA Today Sports

Первого номера драфта 2021 года в «Баффало» дождались лишь в апреле, когда все шансы «Сэйбрс» на попадание в плей-офф уже как несколько месяцев были похоронены. Как и Бенирс, канадец решил не форсировать свое развитие и провести еще один сезон в NCAA, подписав контракт новичка только после того, как его альма-матер не смогла пробиться в финал Frozen Four.


За восемь матчей регулярки Пауэр успел дважды забить. Вот только, в отличие от своего однокурсника, он в сухом остатке не вызывал такого же вау-эффекта, несмотря на большое львиное игровое время, иногда доходившее до 23 минут за матч. А когда его во встрече с «Сент-Луисом» играючи раздел «1 в 1» Владимир Тарасенко, то многие и вовсе заговорили, что он еще окончательно не дозрел для НХЛ.

Тем не менее твердое место во второй паре «Баффало» у практически эталонного по всем задаткам защитника вряд ли кто-то отберет. Почти двухметровый парень с весом под центнер уже успел показать, что может круто таскать шайбу и подключаться к атаке. Теперь осталось перестать по-детски выбрасываться на нападающих и начать оправдывать авансы при игре у своих ворот.

Мэйсон Мактавиш (лн)

«Анахайм»
19 лет
Драфт НХЛ: 1 раунд, 3-й номер, 2021

Мэйсон Мактавиш. Фото Global Look Press
Мэйсон Мактавиш. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Если вы смотрели перенесенный на лето МЧМ-2022, то вам было сложно не влюбиться в парня, чьей бороде уже в 18 лет мог бы позавидовать любой кавказский борец MMA. Сын далеко не самого известного, но очень работоспособного хоккеиста из чемпионата Швейцарии унаследовал от отца пробивной характер, лидерские качества и тягу к пахоте, но, в отличие от него, вырос в идеального всесторонне развитого нападающего.

Феномен Мактавиша в том, что у него нет навыка, который чересчур сильно выделялся над остальными. На льду он может становиться абсолютно любым — может размотать защитников, отдать тонкую передачу через несколько клюшек, отработать сзади, поймать на себя бросок или исполнить роль отбойного молотка.


Уровень НХЛ Мэйсон также познал в прошлом сезоне. Причем сделал это, в отличие от большинства конкурентов за «Колдер», в самом начале регулярки и сумел отличиться в первом же матче за «Анахайм». Однако девятиматчевый испытательный срок он в итоге не прошел и еще осенью отправился обратно в юниорскую лигу Онтарио. За это межсезонье Мактавиш успел стать национальным героем Канады, вытащив «Кленовых» в овертайме финального матча МЧМ с финнами, и неплохо проявить себя в тренировочном лагере, застолбив за собой место в третьей тройке с Исаком Лундестремом. А отсутствие россыпи звезд на обоих флангах «Дакс» позволит ему протиснуться в первые два звена.

Коул Перфетти (лн)

«Виннипег»
20 лет
Драфт НХЛ: 1 раунд, 10-й номер, 2020

Некогда лидер юниорской сборной Канады 2002 года рождения по манере игры и силе кистей напоминает Владимира Тарасенко — даже ноги при броске он разворачивает один в один как россиянин. Иногда кажется, что Перфетти принципиально не щелкает и не бросает с ходу, предпочитая использовать поставленный кистевой. Только это не помешало ему набрать больше 110 очков за «Сагино» в OHL и заставить вратарей из Онтарио бояться его рук.


Правда, адаптация ко взрослому хоккею у главного вундеркинда «Виннипега» растянулась на два года, и даже в прошлом сезоне Коул не выглядел по-настоящему доминирующим игроком в фарм-клубе «Джетс». Но этой осенью он в связке с Пьером-Люком Дюбуа показывает, что готов стать полноценным игроком основы и заслуживает время как минимум во второй бригаде большинства. Да и настоящих конкурентов за место в топ-6 у канадца не так много.

Джек Куинн (лн)

«Баффало»
21 год
Драфт НХЛ: 5-й номер, 2020

Если вы еще не познакомились с Джеком Куинном, то наверняка сделаете это уже в октябре. Прошлой весной 21-летний канадец с ноги выбил дверь в АХЛ, набрав 61 (26+35) очко в 45 матчах за «Рочестер», и ожидаемо получил награду имени Реда Гарретта, вручаемую лучшему новичку сезона в лиге фарм-клубов. Почему бы в новом сезоне не добавить к ахаэловскому трофею энхаэловский «Колдер»?


На предсезонке Куинн, прямо скажем, не блистал. Но главный тренер «Сэйбрз» Дон Гранато верит в перспективного парня и наигрывает с Кейси Мительштадтом и Алексом Таком. Пока очки потенциально второму звену «Баффало» даются со скрипом. Но уровень АХЛ праворукий снайпер с роскошный дриблингом и лазерным кистевым броском, который он обожает прятать под защитников, очевидно перерос.

А что с россиянами?

В североамериканских рейтингах мелькают только два россиянина — Кирилл Марченко и Виталий Кравцов. Проблема только в том, что первый уже точно начнет сезон в АХЛ, а второго, скорее всего, ждет та же участь в начале регулярки. Фактически новичком считается и здорово вписавшийся в состав «Ванкувера» 26-летний Андрей Кузьменко. Но из-за возраста экс-нападающий СКА уже точно не сможет претендовать на «Колдер». А значит, шансы, что награда достанется кому-то из вчерашних кахаэловцев, стремятся к нулю.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Виннипег Джетс
ХК Сиэтл Кракен
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