Игровая ночь в НХЛ: Капризов сделал дубль, а Кучеров спас странный матч «Тампы»

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«Миннесота» — «Монреаль» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Шоу — 2 (Эрикссон Эк), 21:09 — 1:0. Капризов — 7 (бол., Болди, Эрикссон Эк), 23:29 — 2:0. Капризов — 8 (Росси, Джост), 34:55 — 3:0. Сузуки — 5 (бол., Дак, Уайдмэн), 53:30 — 3:1. Болди — 6 (п.в., Девар, Сперджен), 56:52 — 4:1.

Вратари: Флери — Аллен (56:29 — 56:52).

Штраф: 21 — 45.

Броски: 31 (7+19+5) — 35 (15+12+8).

Наши: Капризов (19.57/5/+1) — -.

2 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 16385 зрителей.

«Миннесота» после провального старта сезона потихоньку приходит в себя. Команда в последних пяти матчах одержала четыре победы, а сегодня не без проблем разобралась дома с «Монреалем». Кирилл Капризов был близок к тому, чтобы оформить хет-трик, но завершил встречу с голевым дублем. Уже в 13-й раз за карьеру в НХЛ форвард забивает минимум две шайбы за игру, и с 2020 года это седьмой показатель в лиге.

На счету Кирилла 13 (8+5) очков в десяти встречах, при этом россиянин продолжает совершенствоваться. Его голы редко бывают похожими друг на друга, а теперь он стал чаще забивать с пятака. Этот парень может огорчить соперника из любого положения и даже страшно представить, сколько еще клубных рекордов он может установить. Во второй шайбе Кирилла поучаствовал молодой талант Марко Росси, который набрал свой первый балл в НХЛ.

Капризов был признан второй звездой матча и уступил первую строчку Марку-Андре Флери. Канадец отразил 34 броска по своим воротам: работы у него было достаточно. Ветеран набирает форму, и если на старте чемпионата болельщики «Миннесоты» его освистывали, то теперь ситуация кардинально изменилась. Флери стал третьей звездой прошлой недели и отразил 76 из 82 бросков в течение трех матчей. Кажется, стареть он пока не собирается.

Кучеров снова «в огне»

«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Гэмбрелл — 1, 5:44 — 0:1. Сергачев — 2 (бол., Стэмкос, Кучеров), 23:17 — 1:1. Джозеф — 1 (мен.), 32:21 — 1:2. Киллорн — 3 (Стэмкос, Пол), 51:04 — 2:2. Жиру — 3 (Ткачак), 51:44 — 2:3. Пойнт — 5 (Кучеров, Коул), 52:55 — 3:3. Кучеров — 4 (Сергачев, Пойнт), 57:30 — 4:3.

Вратари: Василевский — Форсберг (57:59 — 59:05, 59:11).

Штраф: 13 — 23.

Броски: 34 (12+14+8) — 15 (3+5+7).

Наши: Кучеров (22.29/4/-2), Наместников (16.42/2/0), Сергачев (25.04/4/-1) — Зайцев (19.09/0/0).

2 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Еще недавно Никиту Кучерова критиковали за отсутствие голов, но сегодня форвард забил в четвертом матче подряд. Очередной жертвой Кучерова стала «Оттава» в матче против которой россиянин выбил 3 (1+2) очка и стал первой звездой встречи. При этом по ходу матча игрок неоднократно заслуживал критики. Он много ошибался в передачах, допускал обрезы, и именно с его ошибки «Тампа» пропустила, играя в большинстве в формате «пять на три». Кстати, забил в этом эпизоде, бывший игрок «Лайтнинг» Мэтью Жозеф.

Однако даже свои не самые удачные матчи Никита может превратить в запоминающиеся. Именно его шайба стала победной, когда до окончания третьего периода оставалось всего две с половиной минуты. Отдельно здесь стоит отметить шикарную передачу Михаила Сергачева, который сегодня был очень заметен. На его счету гол в большинстве, но также четыре минуты штрафа. Игра «Тампы» по-прежнему далека от идеала, но команда даже при таких раскладах одержала пять побед в последних шести матчах. Для Кучерова же шайба стала 250-й в НХЛ.

Успел начудить сегодня и Андрей Василевский. Он подарил шайбу за воротами Брэйди Ткачаку, который организовал гол Клоду Жиру.

«Питтсбург» идет на дно?

«Питтсбург» — «Бостон» — 5:6 ОТ (1:2, 4:1, 0:2, 0:1)

Голы: Кросби — 5, 0:30 — 1:0. Койл — 4 (Фредерик, Грир), 5:19 — 1:1. Лауко — 1 (Фолиньо), 13:20 — 1:2. Малкин — 5 (Жозеф, Макгинн), 21:47 — 2:2. Арчибальд — 2 (Макгинн, Рутта), 28:42 — 3:2. Раст — 4 (Дюмулин, Гюнцель), 31:16 — 4:2. Ракелль — 5 (Зукер, Малкин), 31:36 — 5:2. Маршан — 3 (бол., Линдхольм, Дебраск), 32:57 — 5:3. Заха — 2 (Линдхольм, Карло), 51:59 — 5:4. Холл — 5 (Пастрняк, Линдхольм), 58:43 — 5:5. Линдхольм — 3 (Бержерон), 63:37 — 5:6.

Вратари: Джерри — Ульмарк (Суэймен, 31:36, Ульмарк, 45:42, 58:07 — 58:43).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (12+15+8+3) — 40 (14+13+11+2).

Наши: Малкин (19.47/4/+2) — -.

2 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17629 зрителей.

«Пингвины» вернулись домой после четырехматчевого выезда, который команда проиграла с общим счетом 6:18. «Ребята обескуражены. Как вы знаете, у них есть гордость. Они настроены побеждать, и чувствуют себя соответствующе, когда случаются такие моменты. Им не все равно. Теперь мы должны превратить наше разочарование в решимость. Мы должны поработать над нашей игрой. Я знаю, что у нас хорошая команда», — сказал главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

Избавиться от разочарования все-таки не получилось. Команда хоть и заработала сегодня одно очко в матче с «Бостоном», но упустила победу, ведя со счетом 5:2. Еще в середине второго периода ничего не предвещало для хозяев такой катастрофы. В составе «Питтсбурга» отличился Евгений Малкин, который прервал серию без голов из двух игр. Он также поучаствовал в заброшенной шайбе Рикарда Раккеля, после которой и начался кошмар для «пингвинов».

Меньше полутора минут оставалось до окончания третьего периода, когда форвард «Бостона» Тэйлор Холл сравнял счет, а в овертайме шикарную шайбу забросил Хампус Линдхольм. Шведский защитник проехал через всю площадку и мощнейшим броском прошил Тристана Джарри. Линдхольм провел фантастический матч и помимо победной шайбы записал в актив три передачи. «Питтсбург» снова получил пощечину, и это пятое поражение команды подряд. Скоро уже можно начинать бить тревогу.