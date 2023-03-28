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Сегодня, 11:00

Русскую звезду обменяют из «Вашингтона»? Что ждет Кузнецова

Михаил Скрыль
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
Евгений Кузнецов (слева) с Никлас Бэкстремом и Александром Овечкиным.
Фото USA Today Sports
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Александр Овечкин может остаться без российского центра.

«Вашингтон» отчаянно цепляется за место в плей-офф, но с каждым поражением шансы продолжить борьбу за Кубок Стэнли снижаются. «Кэпиталз» во второй половине регулярки запустили перестройку состава. Команду покинули Дмитрий Орлов, Ларс Эллер, Эрик Густафссон, Гарнет Хэтэуэй, Маркус Юханссон.

«Столичные» начали плавную перезагрузку, понимая, что костяк игроков стареет, а чемпионское окно забито здоровенными гвоздями. «Вашингтон» в одночасье не потерял лицо и не скатился до клуба, который претендует на лидеров будущего драфта. Однако, как показали текущие сделки, от обмена не застрахованы даже хоккеисты, которые пользовались большим уважением и прошли с «Кэпиталз» не один сезон. Никого не удивили слухи и о возможном расставании с Евгением Кузнецовым.

Российский форвард проводит не лучший сезон. Достаточно оценить статистику, в особенности пугающий и неприличный для центрального нападающего показатель полезности. «-19» — худший результат команды. Евгений частит с удалениями — больше него штрафных минут набрал только Ти Джей Оши.

Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports

Игра 92-го номера разочаровывает главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта. В качестве санкций наставник понижал Кузнецова до третьего и четвертого звеньев, сокращал игровое время и убрал из первой спецбригады большинства. Категорично рассматривать шаги тренера как сигнал SOS не стоит. Однако беспочвенной информацию об обмене не назовешь.

Контракт Кузнецова действует до конца сезона-2024/25. Пункт о частичном запрете на обмен позволит Евгению внести десять клубов в стоп-лист сделки. Остается достаточно команд, которые приняли бы нападающего. Вспоминая, как ловко некоторые менеджеры делили кэпхиты игроков, подключая к обмену третью сторону, зарплата Кузнецова в 7,8 миллиона долларов не станет отпугивающим фактором. Все зависит от желания «Вашингтона» и самого игрока.

Евгений Кузнецов (слева) с&nbsp;Никлас Бекстремом и&nbsp;Александром Овечкиным. «Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку

Евгению в мае исполнится 31 год. Списывать форварда из-за возраста рано. Потенциал россиянина известен. Кузнецов — большой талант со светлой головой, который, правда, раскрывает по настроению. Последние сезоны челябинец отыграл крайне нестабильно, а руководство было недовольно проблемами с дисциплиной: опозданием на командное собрание и попаданием в ковид-протокол.

Сам Евгений опроверг информацию об обмене из «Вашингтона». Появившиеся слухи Кузнецов объяснил погоней за лайками и твитами, но главное, подтвердил, что видит свое будущее в «Кэпиталз».

— Честно говоря, комментировать особо нечего. Вы знаете, как это работает. Это просто люди, которые пытаются сделать что угодно, чтобы получить лайки или твиты в соцсетях. Я говорил с ними и спросил: «Откуда это исходит?» Так что... сейчас даже говорить не о чем. Вижу ли я свое будущее в «Кэпиталз»? Да, конечно. Оба ребенка выросли и родились здесь, я счастлив тут, мне нравятся партнеры по команде. Мне все нравится. Но никогда не знаешь, что будет. Это не всегда зависит только от меня, — цитирует Кузнецова журналист Том Гулитти.

Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports

Разговоры о сделке с участием россиянина ходят не первый год. В конце сезона-2020/21 североамериканский медиагигант The Athletic писал, что летом «Вашингтон» выслушает предложения по обмену Кузнецова. Как видите, история не получила развития. Евгений остался в клубе. Однако в ближайшем межсезонье расклад вероятной сделки изменится. Нападающий смазал регулярку, а клуб затеял омоложение состава.

Летом генменеджер Маклеллан будет открыт для предложений по разным хоккеистам, но ему незачем обменивать Кузнецова на мешок картошки. Сомневаюсь, что за Евгения — учитывая последний сезон и высокий кэпхит — предложат равноценный актив. Потенциально это центр в топ-6 — позиция, которая по таланту и совокупному мастерству положена Кузнецову. Вот только челябинец проигрывает конкуренцию в первые два звена. Евгения заслуженно понизили до третьей тройки.

Евгений Кузнецов в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; 6:3. Овечкин прервал ужасную серию без очков. Но его затмил невероятный Кузнецов!

В возможном обмене Кузнецова слишком много противоречий. Не забывайте о цели, в которой заинтересован «Вашингтон». Клуб молится на покорение Овечкиным снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Праймовый Кузнецов — тот центральный, который серьезно помог бы Александру догнать канадскую легенду.

Не сомневаюсь, что руководство клуба посоветуется с Овечкиным, если запланирует обмен Евгения. Александр — живая легенда «Вашингтона», к чьему мнению прислушиваются. Кузнецову нужна новая мотивация, чтобы перезапустить карьеру и зажигать в НХЛ как минимум до конца контракта. Найдет ли ее нападающий — большой вопрос. Возможно, Евгений попросту устал от хоккея Лавиолетта — тогда смена клуба пойдет челябинцу только на пользу.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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