Был наркоманом, крушил отель, бил невесту. Трагическая история канадского тафгая

Джон Кордик умер в 27 лет.

Джон Кордик родился 22 марта 1965 года в Эдмонтоне. Как и большинство канадских мальчишек, Джон с раннего детства полюбил хоккей, а его кумиром был легендарный защитник Бобби Орр. Родители Джона владели крупным виноградником, поэтому могли оплачивать недешевое увлечение своего сына.

«Когда Джон был ребенком, он был веселый и общительный, с его лица никогда не сходила озорная улыбка. Он мечтал стать защитником и играть как Бобби Орр. Он мог играть, но что-то пошло не так», — вспоминала мама Джона.

Удачное начало карьеры

В 1983 году Кордик выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Портленд Винтер Хоукс» и выиграл вместе с командой Мемориал Кап — трофей, который ежегодно разыгрывается между четырьмя командами: командой — хозяйкой соревнований и победителями трех лиг — Хоккейной лиги Онтарио, Юниорской хоккейной лиги Квебека, и Западной хоккейной лиги. Несмотря на внушительное количество штрафных минут (467 за два года), Джон был одним из лучших нападающих оборонительного типа, поэтому спустя несколько месяцев он был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под общим 78-м номером.

Правда, дебютировать в НХЛ сразу у Кордика не получилось. Несколько лет нападающий провел в «Шербрук Канадиенс» — фарм-клубе «Монреаля», выступающем в АХЛ. За это время Джон превратился в тафгая и регулярно скидывал перчатки на льду. Впрочем, в то время такие хоккеисты были востребованы, поэтому в апреле 1986 года Кордик удостоился вызова в «Монреаль», а спустя пару месяцев стал обладателем Кубка Стэнли.

«Мы вызвали его из «Шербрука» в конце регулярного чемпионата-1985/86, а через два месяца Джон стал обладателем Кубка Стэнли, еще через полгода монреальский «Форум» (бывшая арена «Монреаля». - Прим. «СЭ») разрывался от громогласного гула: «Кор-Дик! Кор-Дик! Кор-Дик!» Он был одним из лучших тафгаев лиги, он сметал всех, кто вставал у него на пути», — вспоминал Жан Перрон, бывший тренер «Монреаля».

Проблемы с режимом

После удачного дебюта в НХЛ Джон заключил двухлетний контракт с «Канадиенс» на улучшенных условиях. Но вместо усердной подготовки к сезону Кордик ушел в запой на все лето. Нападающий проводил много времени в барах Монреаля, выпивал и начал употреблять кокаин в больших дозах. А для того чтобы перед стартом сезона привести свой измученный организм в форму, Джон накачивал себя стероидами.

«Он был наркоманом. Он пристрастился к кокаину, когда играл за «Монреаль». Он говорил, что в «Канадиенс» несколько игроков сидели на коксе. Кокаин стал его проблемой. Он принимал его четыре-пять дней в неделю, по одной восьмушке унции, по 3,5 грамма за раз (это зависело еще от его качества). День приема, потом день-два без него и опять дозу», — рассказывал друг Кордика Уэйн Кэшмен.

Шло время, а проблемы Кордика только усугублялись — Джон регулярно попадал в скандалы, а его зависимость становилась сильнее. В 1988 году терпение руководства «Монреаля» закончилось. После того как в одной из газет вышла статья об очередном скандале Кордика в баре, главный тренер поставил игроку ультиматум: либо он берется за голову и проходит курс лечения в клинике, либо он больше не играет за «Монреаль». Как оказалось, нападающий выбрал второй вариант, потому что спустя несколько дней после разговора с тренером Кордик был обменен в «Торонто» на Расса Куртнола.

Несмотря на агрессивность во время матчей, в душе Джон был очень ранимым. Кордик очень переживал из-за отношения родителей к своему амплуа. Отец и мать хоккеиста были уверены, что их сын способен на большее, чем устраивать драки, но сам нападающий либо уже не мог поменяться, либо не хотел этого.

«Я был свидетелем многих случаев, когда он плакал после разговоров со своими родителями. Они были против насилия и драк. Джон пытался доказать себе, что он ненавидит драться, но на самом деле он любил бои. Так как это был отличный повод, чтобы привлечь к себе внимание», — вспоминал Жан Перрон.

Смерть отца

В октябре 1989 года не стало отца Джона — Ивана Кордика. Нападающий очень тяжело переживал утрату, но, несмотря на это, сезон-1989/90 стал самым удачным для Кордика в игровом плане — форвард установил собственный рекорд результативности за один сезон в НХЛ. За 55 матчей Джон набрал 13 (9+4) очков и заработал 252 штрафные минуты.

Казалось, что нападающий начал приходить в себя, но это впечатление было обманчивым. Кордик продолжал употреблять наркотики, пропускал тренировки и попадал в скандалы, поэтому в начале следующего сезона игрока обменяли в «Вашингтон».

Смена обстановки никак не повлияла на форварда — иногда Джон был не в состоянии приходить на тренировки. После очередного пропуска партнер Кордика по команде Майк Лалор решил съездить к нападающему домой, чтобы узнать причину его отсутствия. Дверь Майку открыл Джон, который находился в невменяемом состоянии. Кордик не понимал, где он находится, и просил Лалора отвезти его домой, чтобы успеть собраться на тренировку (которая к тому времени давно закончилась).

После этого случая «Вашингтон» отправил нападающего на лечение в надежде на то, что он избавится от своей зависимости. Кордик говорил руководству, что очень хочет вылечиться и предпринимает для этого все усилия, но потом выяснилось, что Джон много раз сбегал из клиники и выпивал в местных барах. В итоге тафгай провел за «столичных» всего 7 матчей, следующий сезон форвард начинал уже в «Квебеке».

Закат жизни

В свободное время Кордик продолжал ходить по барам и в одном из них повстречал свою любовь — танцовщицу Нэнси Массе. Через несколько месяцев Джон сделал девушке предложение, но спустя два дня ему было предъявлено обвинение за нападение на свою невесту.

«Он очень сильно ревновал меня, и на этой почве у нас все время возникали скандалы. В тот день мы пришли домой из бара, Джон был чем-то недоволен. Он резко схватил меня за локоть и ударил кулаком в стену. Наш сосед, услышав мой крик, вызвал полицию. Я не хотела, чтобы его забрали, но полицейские сказали, что они знают о проблемах Джона с наркотиками. И что задержание должно послужить ему хорошим уроком. За два дня до той злополучной ночи он пришел ко мне, подарил мне кольцо и сказал, что хочет от меня ребенка. Я согласилась при условии, что он перестанет принимать стероиды, кокаин и пройдет реабилитацию в клинике», — рассказывала Нэнси Массе.

Их свадьбе так и не суждено было состояться. Дозы, которые принимал Джон, постепенно увеличивались, а зависимость усиливалась. Кордик не хотел бороться со своей болезнью, поэтому девушка ушла от него.

Клубы из НХЛ больше не хотели брать к себе проблемного тафгая, поэтому форвард был вынужден выступать за «Кейп-Брейтон Ойлерз» из АХЛ. Новые партнеры по команде были в шоке от того, в каких дозах он принимал наркотики.

В августе 1992 года Джон пришел в мотель Maxim в ужасном состоянии. «Кордик бывал у нас неоднократно, но в таком состоянии — еще никогда. Из-за многочисленных ран он даже не смог записаться в регистрационной карте, я сделала это за него. Затем он расплатился помятой стодолларовой купюрой и не без посторонней помощи поднялся с багажом наверх, в свой номер. Вскоре в его комнате раздался шум. Когда наш обслуживающий персонал пришел к нему, выяснилось, что он разгромил полкомнаты. Мне пришлось вызвать полицию», — рассказала сотрудница мотеля.

Полицейские пытались успокоить хоккеиста, но все попытки были тщетными — Кордик продолжал крушить свой номер, поэтому было принято решение брать его штурмом. Для этого было вызвано еще три наряда полиции. Восемь человек боролись с одним тафгаем. Уже спустя несколько минут хоккеисту надели наручники и вызвали ему скорую. По пути в больницу сердце спортсмена остановилось.