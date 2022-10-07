Овечкин VS Гретцки: великая погоня

Сегодня вынесенным в Прагу матчем «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги, в котором продолжится историческая гонка Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки

Любой сезон НХЛ таит в себе множество интриг. Но главное, за чем станут следить болельщики по обе стороны океана (особенно в России), — два магических числа. Застывшее — 894 шайбы Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах. И постоянно возрастающее — 780 голов Александра Овечкина. Великая погоня одного Великого игрока за другим.

Это без преувеличения одно из главных противостояний в истории мирового хоккея. Которое заставляет ностальгически вспоминать о сумасшедшем противоборстве СССР с Канадой, его современная реинкарнация.

Позади Ови остались уже почти все главные звезды НХЛ: уникальный чех Ягр, великолепный снайпер Халл-младший. Впереди только две легенды — Хоу и Гретцки. Достижение первого будет побито уже очень скоро — что такое 21 шайба для нашего суперснайпера? И вот когда это произойдет, они, лучшие из лучших — восьмерка «Вашингтона» и две девятки, останутся один на один. Пусть и заочно.

Понятно, что разрыв все еще достаточно велик. Ясно, что годы играют за Уэйна, а не за Александра — наш форвард не молодеет, сказываются возраст и вылезающие с ним болячки, хотя раньше Овечкин славился просто богатырским здоровьем. Впрочем, до сих пор в глазах стоит эпизод, как летом соперник отлетел от Ови словно от скалы во время футбольного матча «Динамо» — «Амкал». Значит, мощь и сила все еще при нем.

Такая цель, без сомнений, лучший стимул. И если для ее достижения понадобится провести лишний сезон, нападающий не станет раздумывать ни секунды. Не просто встать в один ряд с самыми-самыми (это давно произошло), а оказаться на вершине своего вида спорта — мотивация с приставкой «мега».

Пусть же Овечкину сопутствует удача! Она ведь тоже играет важную роль. А мы будем не спать ночами и болеть. Конечно, за всех наших в канадских и американских клубах. Но за Александра Великого — втройне.

Вперед, Саша!