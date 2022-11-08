Кучеров идет за новой наградой. Сможет ли лидер «Тампы» скинуть с престола Макдэвида?

Российский форвард «Молний» неудержим на старте регулярки.

Проблемы «Тампы» на старте сезона не помешали Никите Кучерову ворваться в элитный пул бомбардиров лиги. Лишь в одном матче из 12 форвард «Лайтнинг» ушел со льда без набранных очков. Россиянин долго не забивал, зато стабильно поставлял передачи партнерам. Прорвало Кучерова 26 октября в игре против «Лос-Анджелеса». С «Кингз» Никита открыл голевую серию из шести матчей подряд. Сейчас он заметно опережает график «очко за игру» — как во времена, когда «Тампа» еще не выигрывала Кубок Стэнли, а нападающий выбивал сотню очков за регулярку. Форвард занимает третье место в бомбардирской гонке и претендует на обновление собственного рекорда результативности.

В двух последних регулярках Кучеров выпадал из гонки за «Арт Росс Трофи», вручаемый лучшему бомбардиру первого этапа сезона. Лидера «Тампы» преследовали проблемы со здоровьем. Два года назад «Лайтнинг» даже пришлось переводить форварда в долгосрочный список травмированных из-за операции на бедре. Хитрость «Болтс», которую назвали чит-кодом, спровоцировала недовольство среди других клубов. Россиянин пропустил всю регулярку, а восстановился к чемпионскому плей-офф, когда «Тампа» «разблокировала» его контракт. Потолок зарплат теряет силу на кубковой стадии, и, поправив здоровье, Никита вернулся в феноменальной форме и помог выиграть второй Кубок Стэнли.

Год назад нападающий провел лишь 47 матчей. Каким бы могучим ни был Куч, тягаться с нефтяными магнатами — Макдэвидом и Драйзайтлем, отсидев в лазарете половину чемпионата, невозможно. В сезоне-2019/20 Кучеров также пропустил часть регулярки и остался на седьмом месте в бомбардирской гонке. Очковый темп, набранный на старте текущего чемпионата, намекает на возвращение Никиты в борьбу за «Арт Росс», который прописался в «Эдмонтоне».

Именно российский гений «Тампы» последним выигрывал приз не из сладкой парочки «Ойлерз». 128 очков Кучерова в сезоне-2018/19 — личный рекорд россиянина и лучший показатель той регулярки. Травмы временно отстранили Кучерова из круга призванных бомбардиров. Ненадолго все забыли, что он способен побороться за «Арт Росс Трофи». Кажется, сейчас к Никите вернулся спортивный интерес в регулярке, в чем по последним сезонам можно было усомниться. На первом этапе «Тампу» могло потряхивать, но в плей-офф команда, в том числе и ее главный лидер, включала режим убийц и выходила на охоту за Кубком Стэнли. Только весной «Колорадо» удалось остановить машину, созданную Джоном Купером.

Кучеров с солидным отрывом возглавляет список бомбардиров «Лайтнинг». У делящих вторую и третью строчки Стивена Стэмкоса и Брэйдена Поинта по 13 очков. Без Никиты сложно представить большинство «Тампы», которое работает на привычных мощностях. Правда, по этому компоненту «Болтс» занимают только 10-е место в лиге. Но это тот случай, когда ругать лидеров нападения не за что. «Тампа» реализует гроссмейстерские 24,5 процента удалений, в чем серьезная заслуга Кучерова. Наставник «Молний» Джон Купер не скупится на комплименты россиянину.

— Кучеров феноменален в этом сезоне. Он забивает важные голы и делает все, что нам нужно. У него удивительный рост в последние годы. И он продолжает двигаться вперед каждый сезон. Кучеров невероятно требователен к себе, — сказал Купер после победы над «Баффало», когда русский форвард набрал четыре очка.

Побороться за «Арт Росс Трофи» могут и другие россияне. Феерично начал сезон фронтмен «Рейнджерс» Артемий Панарин. Традиционно опасен царь и Бог «Миннесоты» Кирилл Капризов. Впечатляет Андрей Свечников из «Каролины». Правда, чтобы подвинуть Макдэвида и Драйзайтля, форвардам придется прыгнуть выше головы. Волшебнику Кучерову достаточно провести регулярку так же ровно, как и в первый месяц, избежав при этом повреждений. Травмы подпортили последние сезоны Никиты. Хочется верить, что сейчас ситуация изменилась и болячки обойдут российскую звезду стороной. Кучерову только 29 лет, и он точно не сказал последнего слова в борьбе за индивидуальные награды НХЛ.