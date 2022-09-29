Драма таланта: канадца считали будущей звездой, но он может закончить карьеру в 25 лет

История неудач Нолана Патрика.

Драфт НХЛ 2017 года не стал супервыдающимся, тем не менее клубами были выбраны такие классные игроки, как Нико Хишир, Кейл Макар, Ник Сузуки, Элиас Петтерссон, Миро Хейсканен, Мартин Нечас и Роберт Томас. Особенное внимание уделялось канадскому нападающему Нолану Патрику, который почти весь год котировался первым номером драфта, но в последний момент уступил место Хиширу. Нолана под вторым номером выбрала «Филадельфия», считавшая, что сорвала куш, однако вместо этого клуб потратил свой высокий пик на проблемного и травматичного игрока.

В шаге от мечты

Многие хоккеисты лукавят, когда говорят, что для них совершенно неважно, под каким номером их выберут на драфте НХЛ. Патрик мог стать первым в истории уроженцем провинции Манитоба, выбранным под первым номером. В своем дебютном интервью после церемонии в его словах чувствовалась небольшая обида. «Мне кажется, что Нико и я — совершенно разные игроки. Он более динамичен в атаке, а я более одарен в плане оборонительных действий. Так как мы разные, они захотели выбрать его. Я не расстроен тем, что не еду в Нью-Джерси. Они не захотели меня, но для меня это не имеет большого значения», — говорил Нолан.

У молодого канадца были все задатки стать большой звездой. Прекрасное видение площадки, чувство паса, габариты, дриблинг — все это было при нем. На бумаге «Филадельфия» действительно выбрала парня, который должен был вырасти в мощного центра-универсала. Генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл не мог нарадоваться своему выбору и неустанно расхваливал форварда журналистам: «Он очень умный игрок. Это его главный козырь. Патрик хорошо оснащен технически. Посмотрите на то, как он мягко ведет шайбу. Он хороший двусторонний игрок. Мы верим, что у этого парня неприлично высокий потенциал. У него хорошая скорость, и он читает игру намного лучше других».

Нолан Патрик. Фото Global Look Press

Проблемы со здоровьем

Несмотря на большой перечень сильных игровых сторон, о повышенном травматизме Нолана было известно всем. Уже в 13 лет он получил первую серьезную травму — перелом ключицы. В 14 лет, в год драфта Западной хоккейной лиги, Патрик неудачно врезался в борт и получил аналогичное повреждение. Хекстолл лично привозил форварда в Филадельфию, где клубные врачи проводили свое обследование и уверяли, что поводов для беспокойства нет. Генеральный менеджер «Флайерз» прекрасно понимал, что рискует своей репутацией, но решил сыграть по-крупному. В итоге за четыре года в составе «Летчиков» Нолан сыграл всего 197 матчей, набрав в них 70 (30+40) очков и большую часть времени провел в лазарете.

Хекстолл ожидаемо подвергся критике, а в подкасте The Cam & Strick Podcast легендарный Бобби Кларк резко высказался по поводу работы генерального менеджера клуба: «Хекстолл совершил несколько больших ошибок... Для себя он сделал больше, чем для команды. У нас есть два-три хоккеиста из первых раундов драфтов, которые никогда не заиграют. Вот почему у команды серьезные проблемы. Потом у нас был второй выбор на драфте и мы забрали Патрика. Никто из наших скаутов не хотел выбирать Нолана Патрика. Скауты хотели Кейла Макара... Рон сам сделал этот выбор».

Негодование Кларка можно понять. В 2016-м при Хекстолле «Филадельфия» выбрала под 22-м номером россиянина Германа Рубцова, который сыграл в НХЛ всего четыре матча.

Дуэль с Хиширом

Свою первую шайбу в лиге канадец забросил 11 октября 2017-го, опередив в этом плане Хишира. Еще с церемонии драфта их очное противостояние расценивалось многими журналистами как украшение НХЛ. Города, в которых базируются их клубы, находятся по соседству, и более удачной рекламы для дуэли двух первых номеров драфта было трудно придумать. В плей-офф 2018 года и Хишир, и Патрик отличились забитыми голами за свои команды. В истории НХЛ было всего четыре случая, чтобы выбранные под первым и вторым номером игроки забивали в плей-офф в первом же сезоне. Последний из них — больше 30 лет назад, когда в розыгрыше Кубка Стэнли-1988 забрасывали Пьер Тюржон и Брендан Шенахан.

Вся эта история начиналась красиво, но в «Филадельфии» быстро поняли, что развивать Нолана будет непросто. К постоянным травмам добавилась хроническая мигрень, и на игрока стали выливать тонны критики. К такому давлению молодой форвард оказался не готов, и хоккейный инсайдер Энтони СанФиллипо летом 2021-го заявил следующее: «Причина, по которой Патрик сменил агента, в том, что он попросит клуб об обмене. Он совершенно не хочет оставаться здесь. Ему не нравится постоянное давление, с которым он сталкивается, и чрезмерное внимание, которое ему уделяют. Также ему не нравится и тренер». Вскоре канадец, выменянный «Нэшвиллом» в рамках трехсторонней сделки по защитнику Райану Эллису, отправился в «Вегас». «Предаторз» же взамен получили форварда Коди Глэсса.

Нолан Патрик. Фото Global Look Press

Возможность перезагрузиться

В сентябре прошлого года «Голден Найтс» подписали с Патриком контракт на два года с зарплатой 1,2 миллиона долларов. Казалось бы, у игрока появился отличный шанс начать с чистого листа, но чуда не произошло и здесь. В прошлом сезоне нападающий провел всего 25 матчей за «Вегас», набрал 7 (2+5) очков, а на днях появились новости о том, что форвард не сыграет в грядущем чемпионате. Об этом сообщил генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон. За последние три сезона канадец из-за различных травм провел только 77 матчей. Летом Эллиот Фридман поделился слухом, что 24-летний Нолан может и вовсе закончить карьеру, но пока игрок не планирует сдаваться.