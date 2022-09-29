Драма таланта: канадца считали будущей звездой, но он может закончить карьеру в 25 лет

Драфт НХЛ 2017 года не стал супервыдающимся, тем не менее клубами были выбраны такие классные игроки, как Нико Хишир, Кейл Макар, Ник Сузуки, Элиас Петтерссон, Миро Хейсканен, Мартин Нечас и Роберт Томас. Особенное внимание уделялось канадскому нападающему Нолану Патрику, который почти весь год котировался первым номером драфта, но в последний момент уступил место Хиширу. Нолана под вторым номером выбрала «Филадельфия», считавшая, что сорвала куш, однако вместо этого клуб потратил свой высокий пик на проблемного и травматичного игрока.
Многие хоккеисты лукавят, когда говорят, что для них совершенно неважно, под каким номером их выберут на драфте НХЛ. Патрик мог стать первым в истории уроженцем провинции Манитоба, выбранным под первым номером. В своем дебютном интервью после церемонии в его словах чувствовалась небольшая обида. «Мне кажется, что Нико и я — совершенно разные игроки. Он более динамичен в атаке, а я более одарен в плане оборонительных действий. Так как мы разные, они захотели выбрать его. Я не расстроен тем, что не еду в Нью-Джерси. Они не захотели меня, но для меня это не имеет большого значения», — говорил Нолан.
У молодого канадца были все задатки стать большой звездой. Прекрасное видение площадки, чувство паса, габариты, дриблинг — все это было при нем. На бумаге «Филадельфия» действительно выбрала парня, который должен был вырасти в мощного центра-универсала. Генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл не мог нарадоваться своему выбору и неустанно расхваливал форварда журналистам: «Он очень умный игрок. Это его главный козырь. Патрик хорошо оснащен технически. Посмотрите на то, как он мягко ведет шайбу. Он хороший двусторонний игрок. Мы верим, что у этого парня неприлично высокий потенциал. У него хорошая скорость, и он читает игру намного лучше других».
Несмотря на большой перечень сильных игровых сторон, о повышенном травматизме Нолана было известно всем. Уже в 13 лет он получил первую серьезную травму — перелом ключицы. В 14 лет, в год драфта Западной хоккейной лиги, Патрик неудачно врезался в борт и получил аналогичное повреждение. Хекстолл лично привозил форварда в Филадельфию, где клубные врачи проводили свое обследование и уверяли, что поводов для беспокойства нет. Генеральный менеджер «Флайерз» прекрасно понимал, что рискует своей репутацией, но решил сыграть по-крупному. В итоге за четыре года в составе «Летчиков» Нолан сыграл всего 197 матчей, набрав в них 70 (30+40) очков и большую часть времени провел в лазарете.
Хекстолл ожидаемо подвергся критике, а в подкасте The Cam & Strick Podcast легендарный Бобби Кларк резко высказался по поводу работы генерального менеджера клуба: «Хекстолл совершил несколько больших ошибок... Для себя он сделал больше, чем для команды. У нас есть два-три хоккеиста из первых раундов драфтов, которые никогда не заиграют. Вот почему у команды серьезные проблемы. Потом у нас был второй выбор на драфте и мы забрали Патрика. Никто из наших скаутов не хотел выбирать Нолана Патрика. Скауты хотели Кейла Макара... Рон сам сделал этот выбор».
Негодование Кларка можно понять. В 2016-м при Хекстолле «Филадельфия» выбрала под 22-м номером россиянина Германа Рубцова, который сыграл в НХЛ всего четыре матча.
Свою первую шайбу в лиге канадец забросил 11 октября 2017-го, опередив в этом плане Хишира. Еще с церемонии драфта их очное противостояние расценивалось многими журналистами как украшение НХЛ. Города, в которых базируются их клубы, находятся по соседству, и более удачной рекламы для дуэли двух первых номеров драфта было трудно придумать. В плей-офф 2018 года и Хишир, и Патрик отличились забитыми голами за свои команды. В истории НХЛ было всего четыре случая, чтобы выбранные под первым и вторым номером игроки забивали в плей-офф в первом же сезоне. Последний из них — больше 30 лет назад, когда в розыгрыше Кубка Стэнли-1988 забрасывали Пьер Тюржон и Брендан Шенахан.
Вся эта история начиналась красиво, но в «Филадельфии» быстро поняли, что развивать Нолана будет непросто. К постоянным травмам добавилась хроническая мигрень, и на игрока стали выливать тонны критики. К такому давлению молодой форвард оказался не готов, и хоккейный инсайдер Энтони СанФиллипо летом 2021-го заявил следующее: «Причина, по которой Патрик сменил агента, в том, что он попросит клуб об обмене. Он совершенно не хочет оставаться здесь. Ему не нравится постоянное давление, с которым он сталкивается, и чрезмерное внимание, которое ему уделяют. Также ему не нравится и тренер». Вскоре канадец, выменянный «Нэшвиллом» в рамках трехсторонней сделки по защитнику Райану Эллису, отправился в «Вегас». «Предаторз» же взамен получили форварда Коди Глэсса.
В сентябре прошлого года «Голден Найтс» подписали с Патриком контракт на два года с зарплатой 1,2 миллиона долларов. Казалось бы, у игрока появился отличный шанс начать с чистого листа, но чуда не произошло и здесь. В прошлом сезоне нападающий провел всего 25 матчей за «Вегас», набрал 7 (2+5) очков, а на днях появились новости о том, что форвард не сыграет в грядущем чемпионате. Об этом сообщил генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон. За последние три сезона канадец из-за различных травм провел только 77 матчей. Летом Эллиот Фридман поделился слухом, что 24-летний Нолан может и вовсе закончить карьеру, но пока игрок не планирует сдаваться.
Нолан действительно любит хоккей и был пропитан им с самого детства. Еще два представителя семьи Патриков были выбраны в разное время в первых раундах драфта НХЛ. Речь идет о его отце, Стиве, который провел в лиге 250 игр, и дяде, Джеймсе, который сыграл больше тысячи матчей. Пока у Нолана еще есть шанс доказать на деле, почему о нем так много говорили. «Он всегда был на шаг впереди других и знал, что будет делать еще до того, как забирал шайбу. Это получается далеко не у всех. Он один из самых умных игроков, которых я встречал. Просчитывая ситуацию на льду, иногда можно замедлить темп игры. Лишь единицы способны на это», — рассказывал Якуб Ворачек. Уже вряд ли у Патрика получится стать большой звездой, но попробовать перезагрузить карьеру еще вполне реально.