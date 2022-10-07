В НХЛ не перестанут любить русских. Несмотря ни на что

Сегодня вынесенным пражским матчем «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» стартует новый сезон НХЛ

Легкий скандал с возможным недопуском российских игроков на вынесенные матчи «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» в Праге добавил немного огня перед стартом нового сезона. Главный вывод из этой истории очевиден — отношение к русским в НХЛ в худшую сторону не меняется. Интересы бизнеса стоят превыше всего.

Продолжающаяся погоня лидера «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, острая конкуренция в борьбе за «Везина Трофи» с участием Андрея Василевского, Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина, шансы Кирилла Капризова и Артемия Панарина дотянуться до отметки 100 очков в регулярном чемпионате, новая страница в истории «Тампы», попытка Андрея Кузьменко закрепиться в «Ванкувере» и другие сюжеты, связанные с нашими хоккеистами, будут крайне интересны вне зависимости от самого негативного политического фона.

В отличие от прошлого чемпионата предстоящий турнир лишен большой исторической интриги. Год назад все предвкушали охоту «Тампы» за третьим подряд Кубком Стэнли — невиданным достижением с момента введения в НХЛ жесткого потолка зарплат. Южане с огромными трудностями добрались до решающей серии и остановились на расстоянии протянутой руки от того, чтобы стать легендами уже при жизни.

Теоретически можно допустить, что команде удастся исправить прошлогоднюю неудачу. Однако после трех финалов подряд даже у таких монстров своего дела, как Василевский, Кучеров и Хедман, запас сил заканчивается. К тому же из-за травм и ухода нескольких игроков «Болтс» объективно стали слабее. Если «Тампе» в острейшей конкуренции на «Востоке» удастся хотя бы повторить последний результат, то ее ключевых игроков надо поголовно записывать в категорию «супергероев».

Никита Кучеров. Фото Global Look Press

«Колорадо» не только завоевал Кубок Стэнли, но и почти полностью сохранил находящийся в самом расцвете костяк своей чемпионской команды. На настоящий момент именно «Эвеланш» различные эксперты почти единодушно считают основным претендентом на титул. Повторный успех не станет большой сенсацией. Во-первых, команда из Денвера уже года три ходит в фаворитах, и на «Западе» из серьезных оппонентов выделяется только «Сент-Луис» с пятью русскими игроками в составе. Тогда как в другой конференции на пути к финалу любому фавориту придется пройти девять кругов ада. Во-вторых, два Кубка Стэнли подряд в новейшую эпоху клубы уже выигрывали — ранее это сделали «Питтсбург» и «Тампа».

В прошлом году дополнительным и приятным бонусом стало возвращение полноценного регулярного чемпионата со всеми 82 играми и забитыми трибунами, а также дебют очередного новичка лиги в лице «Сиэтла». Сейчас, когда времена «короны», кажется, остались в прошлом, эффект новизны от возвращения привычного формата завершился. Новые интригующие сюжеты придется искать в более рутинных вещах. Например, кто выиграл от громкого обмена с участием «Калгари» и «Флориды» и расстанется ли нырнувший в глубокую перестройку «Чикаго» со своей главной звездой Патриком Кейном.

Евгений Малкин. Фото Global Look Press

Овечкин, Кросби, Малкин, Бержерон, Павелски, несмотря на переход в возрастную категорию «35+», продолжают держать высокий уровень, опровергая законы природы. Сколько энергии у них осталось в запасе — это крайне интересный вопрос в преддверии нового сезона.

Один крайне революционный шаг для консервативной НХЛ уже состоялся и не имеет прямого отношения к игре. Дело снова в деньгах. Впервые в истории лиги на свитерах команд можно будет размещать спонсорские нашивки регламентированного размера. Это совсем не разноцветная мозаика европейских клубов. Но с одной старинной традицией теперь покончено — новые времена требуют непопулярных решений.

В межсезонье сразу десять клубов назначили новых главных тренеров. При этом дело не ограничилось перетасовкой старой колоды. Дерек Лалонд («Детройт»), Люк Ричардсон («Чикаго») и Лейн Ламберт («Айлендерс») дебютируют в самостоятельной роли на уровне НХЛ. Пока кажется, что больше всех от перестановок приобрел «Вегас». Брюс Кэссиди, уволенный из «Бостона», обладает хорошими репутацией и качествами, которые должны помочь «Голден Найтс» вернуться в список фаворитов «Запада» после непопадания в плей-офф в прошлом чемпионате.