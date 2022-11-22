Он мог стать суперзвездой НХЛ, но погиб в 26 лет. Роковая вечеринка для шведского вратаря

Трагическая история Пелле Линдберга.

Начало пути

Пер-Эрик «Пелле» Линдберг родился в одном из рабочих кварталов Стокгольма и стал третьим ребенком в семье. В детстве Пер-Эрик занимался несколькими видами спорта, но хоккей он полюбил больше всего — уже в пять лет мальчик уверенно стоял на коньках, а на Рождество получил в подарок хоккейную форму. Осенью 1966 года, когда Пелле было семь лет, его отец увидел в газете объявление о наборе в хоккейную школу «Хаммарбю» и отвел туда будущую звезду. Линдберг был самым маленьким и подвижным в команде, поэтому первый тренер всегда ставил его в ворота. Впрочем, самого Пер-Эрика это не обижало, наоборот, ему нравилось быть голкипером, а в десять лет он заявил тренеру, что станет лучшим вратарем в мире. Любимой командой Линдберга была «Филадельфия», а кумиром — Берни Парент, защищавший ворота «летчиков» в то время.

Впервые заявить о себе юный хоккеист смог в 1975 году — на ежегодном юношеском турнире, в котором принимают участие сборные команды из разных областей Швеции. Пелле попал в состав сборной Стокгольма и выиграл золотые медали турнира. Также Линдберг был признан лучшим вратарем.

Благодаря уверенной игре и быстрому прогрессу Пелле стал регулярно вызываться в сборные Швеции различных возрастов. В 1976 и 1977 годах Линдберг признавался лучшим вратарем чемпионата мира среди юниоров, в 1979-м — среди молодежи. В этом же году Пелле впервые удостоился вызова в основную сборную Швеции и выиграл бронзовые медали мирового первенства, проходившего в Москве. На том турнире Пер-Эрик произвел хорошее впечатление на скаутов «Филадельфии» и вскоре был задрафтован «летчиками» под общим 35-м номером. Удивительно, но к тому моменту Линдберг не провел ни одного матча в элите шведского хоккея — «Хаммарбю» выступал во второй по силе лиге Швеции.

Несмотря на то что Линдберга задрафтовала «Филадельфия», следующий сезон он вновь начинал в Швеции, но уже в составе АИКа, выступавшего в главной лиге Швеции. По итогам регулярного чемпионата команда не попала в плей-офф, но для Пелле тот сезон нельзя назвать провальным — в феврале 1980 году 20-летний вратарь был вызван в сборную Швеции на Олимпиаду, проходившую в США. На том турнире Линдберг провел 5 матчей и стал бронзовым призером Игр, а сразу после него швед подписал контракт с «Филадельфией».

Переезд в Америку

В то время «летчики» обладали одним из мощнейших составов во всей лиге, поэтому сам вратарь понимал, что какое-то время ему придется провести в фарм-клубе «Филадельфии» — «Мэйн Маринерс». В сезоне-1980/81 Линдберг вместе с командой выиграл регулярный чемпионат АХЛ и вышел в финал Кубка Колдера. Стать чемпионом в дебютном сезоне у Пелле не получилось — в решающей серии «Мэйн» уступил «Адирондаку» со счетом 2-4. Зато сам Линдберг стал обладателем сразу трех индивидуальных наград. По итогам сезона Пелле был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата, лучшим новичком и лучшим вратарем.

После такого успешного сезона казалось, что следующий сезон вратарь должен начинать в НХЛ, но руководство «Филадельфии» думало иначе — после тренировочного лагеря Линдберг снова был отправлен в фарм-клуб. Это решение очень разозлило Пелле, потому что он считал, что своей игрой заслужил шанса в основном составе. Голкипер пошел к Киту Аллену (генеральный менеджер «Филадельфии» в то время) и начал требовать обмена в другую команду, но у функционера получилось успокоить Линдберга — он пообещал, что сделает все для скорейшего дебюта Пелле.

«В свой первый сезон Пелле не мог остановить и волейбольный мяч. Его отправили в «Мэйн». На следующий год он вернулся совершенно другим игроком. У него был великолепный психологический настрой», — вспоминал Марк Хоу.

Аллен свое обещание выполнил — 2 ноября 1981 года Пер-Эрик провел свой первый матч в НХЛ. Правда, дебют получился ужасным — «Филадельфия» с разгромным счетом (2:6) проиграла «Баффало», а сам Линдберг после матча попал в больницу с тяжелыми обезвоживанием. Это произошло из-за того, что во время игры Пелле пил слишком мало воды. После этого инцидента вратарь первым в НХЛ стал класть бутылку с водой на ворота, чтобы во время матча можно было попить.

Пелле Линдберг.

Покорение НХЛ

Закрепиться в составе «летчиков» у молодого шведа получилось только в сезоне-1982/83. В регулярном чемпионате Линдберг провел 40 матчей, а в плей-офф — 3. Несмотря на неудовлетворительные результаты команды (вылет в первом раунде от «Нью-Йорк Рейнджерс»), Пелле вошел в символическую пятерку лучших новичков сезона, а также был признан лучшим шведским игроком в НХЛ.

Настоящий прорыв у Линдберга случился в начале сезона-1984/85 — «Филадельфию» возглавил Майк Кинэн, который поверил в Пелле и сделал его первым номером. Это решение позволило шведу поверить в себя и выдать лучший сезон в карьере — за весь сезон Линдберг провел 83 встречи, дважды признавался лучшим вратарем недели, получил приглашение на матч звезд, дошел с «Филадельфией» до финала Кубка Стэнли и стал обладателем «Везина Трофи» — награды лучшему голкиперу сезона НХЛ. Пелле стал первым европейцем, удостоенным этого трофея.

Следующий сезон фанаты и сами игроки ждали, как никогда раньше — у «Филадельфии» собрался звездный состав, в команде была отличная атмосфера, а ворота должен был защищать лучший вратарь, подписавший с клубом новый шестилетний контракт. Многие считали «летчиков» одними из главных претендентов на Кубок Стэнли.

«Я никогда не забуду, как вечером выходил из «Спектрума» (домашний дворец «Филадельфии»). Думал, что у нас подобралась лучшая команда за всю историю клуба. Она должна была стать даже лучше, чем «Разбойники с большой дороги». Пелле был хребтом команды», — вспоминал бывший президент «Филадельфии» Эд Снайдер.

Неожиданная смерть

Регулярный чемпионат начался для «летчиков» великолепно — команда выигрывала почти все матчи, а в начале ноября победная серия насчитывала десять матчей. 9 ноября «Филадельфия» встречалась с «Бостоном», ворота в той встрече защищал сменщик Линдберга — Боб Фрезе.

«Я разговаривал с Пелле за пару часов до того, как он умер. В тот субботний вечер они играли с «Бостоном». Боб Фрезе играл, потому что его собирались обменять в «Лос-Анджелес», и они хотели увидеть, как он играет еще раз», — вспоминал Брюс Купер.

Игра закончилась победой «летчиков», поэтому Майк Кинэн решил дать своей команде выходной. Некоторые игроки, среди которых был и Пелле, решили устроить в честь такого события вечеринку на своей тренировочной арене. Несмотря на то, что Линдберг приехал на праздник на машине, от спиртного он не отказался. Ранним утром 10 ноября Пелле вместе с двумя друзьями уехал на своем «Порше».

Вратарь, находившийся за рулем машины, не справился с управлением и на большой скорости влетел в бетонную стену школы. Линдберг был доставлен в больницу и подключен к аппарату жизнеобеспечения, но через несколько часов была констатирована смерть мозга. Оба пассажира получили серьезные травмы, но сумели выжить после той катастрофы.

«Тот факт, что был задействован алкоголь, был удивительным. Тот факт, что в дело была вовлечена машина, не был удивительным», — рассказывал друг хоккеиста.

Линдбергу было всего 26 лет.