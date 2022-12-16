Клубу Овечкина не нужен Кубок Стэнли. Ему нужен рекорд Овечкина!

Владелец «Вашингтона» заявил, что подождет с перестройкой команды ради великого достижения русского капитана. И, похоже, он прав.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис — человек, который безгранично и беззаветно любит Александра Овечкина. Он верил, что рекордный 13-летний контракт россиянина окупит себя, даже когда Дэвид Стерн из баскетбольной НБА называл его сумасшедшим. Был готов отпустить своего капитана на Олимпиаду, когда НХЛ в очередной раз развернулась спиной к МОК и ИИХФ. Не боялся убирать тренеров, которые не могли найти общий язык с его главной звездой. И как мог поддерживал, когда североамериканская пресса пыталась уничтожить репутацию великого снайпера из-за его политической позиции. А позавчера американец с греческими корнями заявил, что клуб не будет начинать перестройку до тех пор, пока неломающаяся Русская Машина не побьет рекорд Уэйна Гретцки.

«Я не собираюсь повторять то, что было в прошлый раз в сезоне-2003/04, и обменивать всех лидеров. Да, в команду будут вливаться молодые игроки. Но мы не собираемся начинать перестройку. Для меня перестройка — это когда ты смотришь игрокам, тренерам и болельщикам в глаза и говоришь им о том, что мы будем очень, очень плохи. Если же мы будем играть очень плохо, я не думаю, что Алекс побьет рекорд», — сказал Леонсис в интервью ESPN.

То, что «Вашингтон» уже не будет прежним и ему неизбежно понадобится пресловутый ребилд, было понятно еще весной 2020-го. В «пузыре» команда Тодда Рирдена, будучи «сеяной» выше, без шансов отлетела 1-4 от «Айлендерс» старого знакомого Барри Тротца, второй год подряд покинув плей-офф на стадии первого раунда, и коллективный разум небезосновательно признал чемпионское окно «Столичных», в которое уместился всего один Кубок Стэнли, закрытым.

Всему виной слишком дорогое, возрастное и, как оказалось, хрустальное ядро «Кэпиталз», которое составляют сразу 10 хоккеистов из категории «30+». С таким набором вполне можно претендовать на выход в плей-офф и первый раунд, выше которого команда не поднимается уже четыре года подряд. Вот только при таком раскладе крайне тяжело получать достойные пики на драфте и вливать молодежь, о которой говорит Леонсис.

При стабильном вылете из четвертьфинала конференции все, на что может рассчитывать нынешний генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан в плане драфтовых перспектив — это выбор в районе 20-го пика. Собственно, примерно с этой позиции босс «Вашингтона» и вынужден был драфтовать Коннора Макмайкла, Хендрикса Лапьера и Ивана Мирошниченко. И если 18-летнего россиянина, по чьим позициям серьезно ударила злосчастная болезнь (молодой форвад перенес рак), еще можно назвать топ-проспектом, то от двух канадских нападающих больших чудес и полноценной замены постаревшим лидерам не ждут. Впрочем, сейчас эта парочка — самые ценные активы на контрактах за пределами основы. За ними же — зияющая пустота, образовавшаяся из-за многолетней погони за Кубком и регулярных обменов с участием драфт-пиков.

Рассчитывать, что «Столичные» выцепят стоящего игрока во второй половине первого раунда или ниже, пока не приходится — за семь лет работы Маклеллана на посту генменеджера клубные скауты под руководством племянника легендарного Скотти Боумэна Стива не нашли на драфте ни одного топ-юниора даже в топ-32.

Судите сами: магнитогорец Илья Самсонов (22-й) так и не стал номером один, сомнительный канадский защитник Райан Джохансен (28-й) за шесть лет в системе сыграл всего три матча в НХЛ и обманывает хоккей в «Херши», петербуржец Александр Алексеев (31-й) проиграл конкуренцию за место в топ-6 словаку Мартину Фехервари. Если скаутингу чемпионской «Тампы» во главе с Элом Мюрреем долгое время удавалось за счет четко налаженной системы находить золото под водой, то разведчики «Вашингтона» уже седьмой год подряд бьют по воробьям.

Выжать из действующей команды при таком количестве промахов на драфте и отсутствии грамотных решений на рынке от собственных боссов Питеру Лавиолетту будет нереально. Бьют по всем потугам американского коуча и постоянные травмы, из-за которых в начале ноября в лазарете собралось сразу восемь игроков основы. Однако Леонсис точно прав в одном — нынешнего уровня команды хватит, чтобы помочь Овечкину осуществить главную мечту и низложить рекорд Величайшего.

И, как бы это крамольно ни звучало, владельцу «Кэпиталз» сейчас абсолютно фиолетово на командные результаты и перспективы в плей-офф. Кубок Стэнли у него уже есть — этот гештальт он закрыл четыре года назад. Теперь у него есть возможность стать частью чего-то гораздо более легендарного. А главное — нехило на этом заработать.

Покуда у «Вашингтона» есть Великая Восьмерка, Леонсис стабильно может стричь прибыль со своего детища. Даже при текущих результатах «Кэпиталз» собирает аншлаг на каждом домашнем матче, а гости столицы США мечтают попасть на «Кэпитал Уан Арену». И чем ближе Овечкин будет к цифре «894», тем дороже будут билеты на игры с его участием, тем чаще клуб будет мелькать в медиа, тем больше мерча он сможет продать. Предприимчивый грек прекрасно помнит, кто вдохнул жизнь в некогда бедовую франшизу и сделал команду с крохотного рынка одной из самых узнаваемых в мире. Все эти годы Ови работал на клуб и создавал его бренд. Теперь пора клубу поработать на Ови и его погоню за рекордом. Тем более что он от этого окажется только в плюсе. Стоит ли говорить, что однозначно необходимую команде перестройку Леонсис откладывает с легким сердцем и без скрежета собственных зубов?