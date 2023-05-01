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Сегодня, 00:00

Вылет «Тампы» был неизбежен. Постоянно выигрывать в современной НХЛ нереально

Михаил Зислис
Обозреватель
Фото USA Today Sports
Андрей Василевский.
Фото Global Look Press
Хоккеисты «Тампы».
Фото USA Today Sports
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Главные причины неудачи «Лайтнинг» в серии с «Торонто».

В НХЛ нет своего Романа Ротенберга, который бы мог смело сказать что-нибудь про чемпионское окно «Тампы». После трех подряд выходов в финал Кубка Стэнли команда вылетела в первом раунде от, казалось бы, навечно проклятого «Торонто». Однако такой исход нельзя назвать сенсацией. Перед стартом серии шансы южан оценивались пониже по двум очевидным причинам — груз самого большого количества игр, проведенных за последние годы, и сила собравшего все ресурсы соперника.

Голкипер &laquo;Тампы&raquo; Андрей Василевский пропускает решающий гол от &laquo;Торонто&raquo; в&nbsp;овертайме. «Торонто» — во втором раунде плей-офф впервые за 19 лет! Кучеров и Василевский прервали мощную серию

«Тампа» проиграла в серии все три овертайма, что нельзя объяснить банальным невезением. В плей-офф побеждают те, кто способен выжать из собственного организма максимум. Игроки «Болтс» не боги и не роботы, чтобы спокойно это делать четвертый год подряд. Команды-династии в эпоху жесткого потолка и выросшей конкуренции невозможны. «Тампа» и так держала свой уровень максимально долго. Никакие современные методики восстановления и новейшие медицинские препараты не помогут. Соперники, которые их используют, свежее и по сумме мастерства не уступают.

Хоккеисты «Тампы».
Фото USA Today Sports

Год назад в первом раунде именно «Торонто» смотрелся в целом интереснее как по игре, так и по продвинутым показателям. Сейчас была обратная картина. «Мэйпл Ливз» действовали попроще, поаккуратнее и терпеливее. Мужики вышли добывать результат, уйдя от тонких кружев и хитрых перепасовок как доминанты, и в нужный момент проявляли характер.

Команда Джона Купера на фоне соперника обладает большими сыгранностью и опытом, но ее результаты все время зависели от одного человека — лучшего в мире вратаря Андрея Василевского. Его идеальная игра делала недостатки «Лайтнинг» едва заметными.

Илья Самсонов, Андрей Василевский. Голодный до побед Самсонов переигрывает сытого Василевского. Лидерам «Тампы» нужна перезагрузка

Интересный статистический сайт moneypuck обсчитывает действия вратарей по разным показателям. Самый весомый и одновременно показательный — количество предотвращенных голкипером голов по сравнению со средними данными по лиге. В прошлых розыгрышах плей-офф у Василевского все было в этом плане великолепно — второй (2022), первый (2021), первый (2020). Когда он становился лучшим, то его команда побеждала в Кубке Стэнли. Корреляция очевидна. В нынешнем плей-офф у него всего лишь 23-я строчка из 24 вратарей.

Андрей Василевский.
Фото Global Look Press

Самоотверженность и ум защитника Виктора Хедмана, скоростные забеги центрфорварда Брэйдена Пойнта, убийственные щелчки Стива Стэмкоса, гениальные передачи Никиты Кучерова оказались бесполезными без должной помощи со стороны Василевского. Возможно, российскому вратарю в межсезонье надо что-то поменять в подготовке и просто как следует отдохнуть.

Его соотечественник из «Торонто» Илья Самсонов приятно удивил. Это была еще не выдающаяся, но уже очень качественная игра. С учетом поддержки от полевых хоккеистов ему пришлось проще. «Торонто» впервые за 19 лет вышел во второй раунд и хочет большего. Без надежных действий Самсонова этого добиться будет невозможно.

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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