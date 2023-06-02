Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?

Скандал не утихает.

История с исчезновением Валерия Ничушкина из состава «Колорадо» в лучших традициях зарубежных детективов покрыта ореолом тайны и загадочности. Что за женщина была в номере россиянина, как она там оказалась, почему руководство «Эвеланш» решило отлучить нападающего от команды, если в деле нет криминального следа — на все эти вопросы мы до сих пор не получили ответы. Не добавила ясности произошедшему в отеле Сиэтла и сегодняшняя статья издания The Seattle Times, в которой появилось 40-минутное видео с регистраторов одного из полицейских.

На одном из первых фрагментов, предоставленных Департаментом полиции Сиэтла, можно увидеть, как врач «Колорадо» Брэдли Чангстром сообщает офицеру, что Ничушкин покинул гостиницу в центре города по соображениям здоровья и безопасности после того, как в его номере нашли пьяную женщину с явными признаками алкогольной интоксикации.

Из беседы становится понятно, что 28-летняя женщина была найдена с Ничушкиным сотрудниками команды за полтора часа до того, как в службу спасения 911 поступил звонок о медицинской помощи. Чангстром рассказал одному из полицейских, что официальные лица команды пытались поговорить с Валерием и участницей алкогольного инцидента в разных комнатах, прежде чем форвард покинул отель в сопровождении начальника службы безопасности команды. Также доктор «Лавин» поведал, как вместе с коллегами пытался вытащить неназванную девушку из номера и не имел возможности посадить ее в такси из-за сильнейшего опьянения. При этом Брэдли не смог ответить на вопрос о том, столько времени виновница инцидента провела в номере хоккеиста и каким образом оказалась в нем.

Именно Чангстром вместе с прибывшим на вызов фельдшером и пытался доставить девушку в машину скорой помощи на каталке из вестибюля отеля. Однако по пути она несколько раз пыталась спрыгнуть с нее, и во избежание проблем медики приняли решение вызвать полицию. При этом еще в номере она начала вести себя агрессивно и попыталась несколько раз ударить сотрудника службы безопасности «Колорадо» и действующего сотрудника полиции Тодда Фуллера, когда тот пытался надеть на нее одежду.

Следующее видео демонстрирует, как Фуллер дает свою визитную карточку прибывшему полицейскому и подтверждает ему, что Ничушкин покинул отель в сопровождении начальника службы безопасности команды, и заявляет, что инцидент «является скорее вопросом детоксикации, а не преступления».

А вот на кадрах из машины скорой помощи отчетливо видно, как девушка пытается идентифицировать свою личность. По ее словам, она родилась на Украине, но переехала в США из России для учебы в Университете Аризоны.

Другой не менее важный момент заключался в том, что опьяненная студентка с ярко выраженным русским акцентом настаивала на том, что некий мужчина из отеля забрал ее паспорт, и несколько раз спрашивала сотрудников полиции и медиков, сколько денег им заплатили, чтобы увезти ее из гостиницы.

Фото Global Look Press

«Я в порядке. Вы не должны ему верить! Он сумасшедший! Он очень плохой человек!» — несколько раз повторила девушка. Однако в итоге она так и не смогла ответить на вопрос, кого конкретно имеет в виду: Ничушкина или кого-то из персонала «Эвеланш».

Как сообщает журналист Джефф Бейкер, ни в одном из протоколов не указано, что впоследствии произошло с главной героиней истории после того, как ее доставили в больницу. Не увенчались успехом и попытки найти ее для интервью. И, похоже, снять завесу тайны должен будет сам Ничушкин, которому эта история испортила весь плей-офф.