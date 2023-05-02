Остановит ли Бобровский мощную атаку «Торонто» и что ждет команду Макдэвида?

Превью второго раунда плей-офф НХЛ.

Не успели поклонники НХЛ перевести дух после громких сенсаций, как уже сегодня ночью стартует второй раунд Кубка Стэнли. Нынешний плей-офф в очередной раз доказал, что прогнозы в этом турнире — дело неблагодарное. Чемпионы НХЛ последних 16 сезонов не сыграют во втором раунде, и уже совершенно точно в этом году трофей достанется кому-то впервые за 17+ лет или вообще впервые в истории. Хоккейный праздник продолжается, и это не может не радовать.

Восточная конференция

«Торонто» — «Флорида»

После победы над «Тампой» болельщики «Торонто» громко скандировали фразу: «Мы хотим «Флориду!». Пожалеют ли фанаты «листьев» о своих желаниях — вопрос открытый. Обе команды прошли в первом раунде через настоящие испытания и сейчас находятся на сильном моральном подъеме. Номинально фаворитом выглядит «Торонто», но «Пантерз» уже доказали, что готовы столкнуться с любыми трудностями. Статистика «регулярки» мало о чем говорит, но три матча между этими клубами закончились в овертаймах.

В этой паре много ярких персональных противостояний, однако вратарская дуэль выходит на первый план. Сергей Бобровский восстал, словно Феникс из пепла, и показал свою лучшую игру, которую так давно от него ждали болельщики. Илья Самсонов выглядел немного скромнее, но выиграл все три выездных матча, выстоял в овертаймах, что лишь подчеркивает его возросший психологический уровень. Российские вратари уже давно стали знаком качества в НХЛ, и можно не сомневаться, что в этой серии от их игры будет зависеть многое.

«Наша игра немного похожа на структуру «Тампы», а «Торонто» во многом действует в стиле «Бостона». Здесь действительно много пересечений. С этой точки зрения тренерам будет проще объяснить игрокам, что от них требуется. Тем не менее это будет очень трудная серия», — считает наставник «Флориды» Пол Морис. «Пантерам» просто необходимо наладить игру в обороне, иначе у Бобровского будет невероятно много работы. В минувшей «регулярке» «Флорида» пропустила больше голов (272), чем остальные семь, оставшихся в Кубке Стэнли команд. В плей-офф это недопустимо.

«Каролина» — «Нью-Джерси»

«Девилз» пробились во второй раунд плей-офф впервые с 2012 года, когда клуб дошел до финала. О повторении сценария думать еще слишком рано, но «дьяволы» уже при любых раскладах могут занести себе нынешний сезон в актив. Команда Линди Раффа продемонстрировала характер, сенсационно выбив «Рейнджерс», а также проявила умение перестраиваться по ходу серии. Это ценное качество, которое играет определяющую роль на такой важной стадии. Психологического давления на «Нью-Джерси» нет, в то время как «Каролине» давно пора подкрепить свои амбиции на деле. Однако в этом «ураганам» могут помешать травмы, сильно ударившие по топ-6.

Победа над «Айлендерс» далась «Харрикейнз» очень непросто, а многие ожидали от команды Рода Бриндамора более внятной игры. Уже не первый год «Каролина» удивляет своей прямолинейностью в атаке, и зачастую именно это служит причиной вылета. Исключать такой ход событий в этой паре не стоит. «Дьяволы» засушили два матча с «Рейнджерс», а у команды появился новый герой. Голкипер Акира Шмид заменил в воротах Витека Ванечека и показал феноменальный результат — четыре победы в пяти играх при 95,1% сейвов.

За всю историю команды четыре раза встречались в плей-офф, и «Каролина» смогла забрать три серии. В последний раз это произошло в 2009-м, когда все решилось в седьмом матче. Сейчас у «Нью-Джерси» есть хороший шанс прервать неприятную тенденцию, тем более с самоотдачей и характером у команды нет проблем. «Нас ждет очень сложный соперник. «Харрикейнз» показывают отличный атакующий хоккей, но нам нужно использовать важный опыт, который мы получили в серии с «Рейнджерс». Не стоит нас недооценивать», — говорит форвард Ондржей Палат.

Западная конференция

«Даллас» — «Сиэтл»

Парни из столицы гранжа сотворили мегасенсацию и отправили в отпуск действующих чемпионов. У «Кракена» невероятно сбалансированный состав, а в первом раунде голами отличились 15 игроков! Потрясающий прогресс показывает «Сиэтл», который в прошлом сезоне занял 30-е место в лиге, а сейчас поборется за финал конференции. В любом случае для этого придется очень сильно постараться. «Даллас» показал, что не испытывает особых проблем даже в отсутствие опытнейшего Джо Павелски.

Американский форвард получил травму в серии с «Миннесотой», но может выйти против «Сиэтла» уже в первой игре. Пока атакой «Старз» успешно заправляет Роопе Хинтц. Финский нападающий набрал 12 (5+7) очков и лидирует в списке лучших бомбардиров нынешнего плей-офф. «Даллас» реально прибавляет, а их главный тренер Питер Дебур за последних десять лет выводил в финал Кубка Стэнли две команды («Нью-Джерси» и «Сан-Хосе»). Техасцы прошли во второй раунд впервые с 2020 года и обладают сейчас большим потенциалом.

«Сиэтлу» придется крайне непросто, и особенно все усложнит возможное отсутствие форварда Джареда Маккана. Канадец с 70 (40+30) очками стал главным бомбардиром команды в регулярном чемпионате, и в такой серии он просто необходим «кракенам» здоровым. В любом случае игроки «Сиэтла» полны оптимизма. «Невероятно, что сейчас мы здесь. Передаю привет всем тем людям, кто списывал нас со счетов в начале сезона или вообще с самого начала. Мы весь сезон доказывали, что можем играть с лучшими и побеждать их», — говорит голкипер Филипп Грубауэр.

«Вегас» — «Эдмонтон»

Ужасное меньшинство против лучшего большинства в истории лиги. Если «Вегас» планирует пренебрегать дисциплиной, то пройти «Эдмонтон» будет почти невозможно. Проходной двор в обороне «Ойлерз» никто не отменял, но канадская команда уже перестала быть объектом насмешек в плей-офф. «Нефтяники» могут второй сезон подряд выйти в финал конференции, и это отличный результат. Сбалансированность звеньев «Вегаса» намного предпочтительней, но это не гарантирует им статус очевидного фаворита.

Для «рыцарей» хорошей новостью является возвращение форварда Марка Стоуна. Капитан «Голден Найтс» отсутствовал три месяца из-за травмы спины, но в первом раунде набрал 8 (3+5) очков, разделив лидерство с Чендлером Стивенсоном. «Марк — это наш козырь в рукаве. Мы благодарны ему, что он приложил столько усилий для того, чтобы вернуться на лед. Он сыграет огромную роль в этой серии. Вот увидите», — говорит Джек Айкел, который проводит свой первый плей-офф в карьере.

Американец был выбран на драфте НХЛ-2015 под вторым номером, а выше него ушел только Коннор Макдэвид. Противостояние двух звездных форвардов станет изюминкой этой серии и добавит антуража. Многие ставили под сомнение способности Айкела в плей-офф, но он хорошо провел первый раунд и набрал 5 (3+2) очков в пяти играх. Его команда не забывает про игру в своей зоне и в серии с «Виннипегом» заблокировала 101 бросок. В регулярном чемпионате по этому показателю «Вегас» был лучше всех (1494).