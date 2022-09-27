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НХЛ

27 сентября, 18:00

Раб указывает плантатору. Из-за русских Чехия срывает пражские матчи НХЛ

Михаил Зислис
Обозреватель
Александр Барабанов.
Фото Global Look Press
Эван Бушар и Александр Барабанов.
Фото Global Look Press
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«Сан-Хосе» и лига решили защитить интересы россиян в составах двух клубов, которые должны играть выставочные матчи регулярного чемпионата в Праге. Чешский МИД не хочет их пускать, а НХЛ — ехать в Европу.

Сезон еще не успел начаться, а НХЛ не по своей вине оказалась в центре скандала. Из него заокеанские боссы вышли с высоко поднятой головой, не поддавшись политическому давлению. Чешские власти собственными руками угробили интересный проект, которого так ждали в Праге. Из-за позиции министерства иностранных дел, отказавшегося выдавать визы российским хоккеистам, проведение вынесенных матчей регулярного чемпионата 7 и 8 октября с участием «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» почти сорвано.

Русофобская позиция европейских партнеров никого не удивляет, включая Америку. С этим всему миру придется жить еще очень долго. Однако сейчас сложилась парадоксальная ситуация, сравнимая с фантастическим сюжетом, в котором раб указывает плантатору, что тому надо делать.

Эван Бушар и Александр Барабанов. Фото Global Look Press
Эван Бушар и Александр Барабанов.
Фото Global Look Press

В основании любого важного процесса лежит экономика. Применительно к НХЛ — конкретные деньги и сферы влияния. Лига давно демонстрирует приверженность чисто коммерческим принципам и даже на актуальную для США политическую повестку реагирует с сознательным запозданием, стараясь по минимуму влезать в эти проблемы и ограничиваясь поверхностными заявлениями. Лишь когда совсем отступать некуда и всплывают скандальные эпизоды по примеру секс-истории в «Чикаго», то НХЛ вынужденно вписывается в судебный и воспитательный процессы.

Александр Барабанов (в&nbsp;центре). «Едем все или никто». Клуб НХЛ вступился за русских и готов бойкотировать игры в Чехии

Менеджмент «Сан-Хосе» в лице генерального менеджера Майка Грира ранее заявлял, что команда при запрете на въезд для российского нападающего Александра Барабанова никуда не полетит и спокойно проведет матчи в США. Чехи Томаш Гертл и Радек Шимек также встали на сторону своего русского одноклубника. «Тяжелая ситуация, но это не ошибка игроков, и Барабанов не должен быть наказан, — приводит слова Гертла San Jose Hockey Now. — Он один из самых приятных парней, которых я когда-либо встречал».

Глядя на то единение, с которым каждый человек, имеющий отношение к НХЛ, защищает интересы корпорации, хочется этому по-хорошему завидовать. За океаном умеют считать каждый цент и не подвержены ненужным сантиментам. Дело с потенциальным участием русских игроков на Кубке мира-2024 подвисло — только потому, что лига будет тянуть до последнего, рассчитывая задействовать в турнире всех сильнейших. Тогда как чешские политики, включая бывшего вратаря Доминика Гашека, — пытаясь показать себя искренними борцами за правду и стараясь превзойти в святости Папу Римского. Хотя в действительности эти люди влезли на чужую бизнес-территорию, чем в конечном счете навредили своей стране и обычным болельщикам.

Александр Барабанов
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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