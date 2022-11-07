Канадский вратарь-отморозок грозил смертью старику и бил в России врача. А в 38 нелепо погиб

Вспоминаем голкипера Рэя Эмери.

Любитель подраться

Улыбку вратаря «Оттавы» Рэя Эмери в момент, когда его пытается отчаянно поколотить тафгай «Баффало» Эндрю Питерс, забыть невозможно даже по прошествии многих лет. Настолько необычно и вызывающе вел себя канадец. Посмотрите фото и видео из той игры, состоявшейся в феврале 2007-го, если по какой-то причине не сделали этого раньше.

Эпизод, в котором Эмери сначала схлестнулся со своим коллегой Мартином Бироном, заслуживает внимания даже без привязки к конкретной персоне. «Это моя любимая часть игры, — сказал Рэй журналистам после окончания той встречи. — Но на трибуне была моя мама. Ее возмутил мой поступок, поэтому в ближайшее время от меня драк не ждите. Она будет злиться».

Эмери обожал кулачные бои с детства, с тех пор как дядя подарил ему на Рождество боксерские перчатки. Он лез в драки на льду с большой охотой, и на его шлемах были изображены знаменитые спортсмены прошлого. Не случайно, что после упомянутого выше побоища в Баффало в СМИ и среди болельщиков за ним закрепилось еще одно прозвище — Рэй Сахар (Ray Sugar). Рэй Шугар Робинсон и Рэй Шугар Леонард были величайшими боксерами.

Рэй Шугар Эмери такого же успеха в хоккее не добился, но в таком виде его имя и фамилия звучали сочно. Один из известных тафгаев того времени Брайан Макгрэттэн даже смело заявил, что вратарь спокойно вошел бы в пятерку самых крепких бойцов НХЛ, если бы решился выбрать себе другую роль на площадке. Ему можно верить. Он одно время приятельствовал с Рэем в «Оттаве» и проживал с ним в одном номере на выезде, но потом произошла ссора, завершившаяся потасовкой, и их дружба прекратилась.

Эпатаж и скандалы сопровождали экстравагантного голкипера по прозвищу Бритва, трагически ушедшего из жизни летом 2018-го в возрасте 35 лет, на протяжении всей карьеры. Игроков этого амплуа иногда выставляют людьми из космоса из-за своеобразной манеры держаться в коллективе и нестандартного отношения к обычным вещам. Эмери был именно таким человеком, который пробился на высочайший уровень и завоевал Кубок Стэнли, пусть и в качестве второго номера, вопреки ряду обстоятельств.

Управление гневом

О непростом жизненном пути вратаря несколько лет назад вышел большой материал на The Athletic, который для «СЭ» перевел мой коллега Иван Шитик. Это классическая история преодоления, которая часто встречается у добившихся успеха спортсменов из самых низов. Мать Эмери работала крановщицей на сталелитейном заводе в Гамильтоне и жила в небольшом городке Кайюга в двух часах езды от Торонто. Его биологический отец был против рождения сына и предложил своей подруге сделать аборт. Та категорически отказалась это делать, и пара рассталась. Позднее Шарлин вышла замуж за коллегу по профессии Пола, который усыновил Рэя. У супругов родилось двое сыновей, но маленький Эмери свою порцию любви получил. Именно отчим постоянно возил его на тренировки, ходил на игры и во всем поддерживал.

Взрывной характер передался мальчику, видимо, по наследству от настоящего отца. Он никогда не искал с ним встречи и со временем привык к Полу, которому посвятил проникновенное стихотворение. Рэй хорошо учился в школе, здорово играл в бейсбол, но отдал предпочтение хоккею, где начинал защитником. В воротах он оказался волей случая, поскольку в местной детской команде были проблемы с голкипером.

Пробиться на самый верх Эмери удалось, но контролировать свои эмоции как следует он так и не научился. Из-за его непростого характера не состоялась свадьба с известной канадской певицей Кишей Шанте. С ней Рэй встречался несколько лет и сделал предложение. Но подруга не выдержала вспыльчивого нрава своего любимого человека, который в один из моментов ярости угрожал ей оружием, и отменила свадьбу. Эмери пришлось пройти специальную программу по управлению гневом. Понять, насколько это ему помогло, нельзя. Хотя сам Рэй, наверное, все прекрасно понимал. У него на теле даже был вытатуирован девиз «Гнев — это дар».

Рэй Эмери на воротах «Чикаго». Фото Global Look Press

Скандальные истории

У меня сохранилось фото, сделанное моей хорошей знакомой, известным хоккейным и свадебным фотографом Еленой Колпаковой, — я беру небольшое интервью у Эмери после игры. Кажется, это был матч в Мытищах, в котором «Атлант» обыграл рижское «Динамо». В комментариях друзей и знакомых неизменно с шутливым подтекстом звучал один вопрос в духе «не боязно было подходить с расспросами к скандальному вратарю, известному своим непростым характером и крепкими кулаками?» Разумеется, ничего страшного не произошло, хотя сейчас нахожу свой взгляд на фотографии почему-то настороженным. Репутация у канадца на тот момент была неоднозначной.

Эмери неоднократно влипал в различные истории, дрался с партнерами на тренировках, связывался с сомнительными компаниями, обвинялся в чрезмерном пристрастии к алкоголю и даже наркотикам. Еще он обожал гонять на своем «Хаммере», неоднократно превышая разрешенную скорость. Однажды полицейские за многочисленные нарушения даже временно изъяли у него любимый автомобиль. В марте 2007-го вратарь на дороге поскандалил с 65-летним мужчиной и угрожал убийством, посчитав, что тот его подрезал, и в результате опоздал к отлету командного чартера, которым «Оттава» отправлялась на очередную выездную игру.

На многочисленные художества руководство клуба закрывало глаза до тех пор, пока Эмери был в порядке на площадке. В сезоне-2006/07 команда со звездным составом красиво и уверенно дошла до финала Кубка Стэнли, но уступила «Анахайму» в пяти матчах. Рэй решающую серию провел неудачно, но после трудных переговоров подписал новый трехлетний контракт с «Сенаторами». Однако уже через год с ним расстались без особого сожаления, выкупив оставшуюся часть соглашения.

Рэй Эмери с Кубком Стэнли. Фото Global Look Press

Нападение на врача

Взбалмошное поведение Эмери, видимо, достало всех. Ходили упорные слухи о разделенной на группировки раздевалке. Убедительнее всего в пользу того, что вратарь творил безобразия как на льду, так и за его пределами, говорит его дальнейший этап карьеры. Бритва оказался никому не нужен и на сезон отправился в КХЛ.

По информации канадских СМИ, Эмери подписал соглашение на два миллиона долларов. Постоянный эксперт «СЭ» Леонид Вайсфельд, тогда занимавший пост генменеджера «Атланта», называет совсем другие цифры. «О миллионах речь тогда идти не могла, поскольку лидер нашей команды Сергей Мозякин зарабатывал 700 тысяч в год, — рассказал бывший функционер. — Оклад Эмери составлял примерно 800 тысяч. Мы были наслышаны об околохоккейных проблемах вратаря и при подписании шли на определенный риск. Все опасения оказались мнимыми. Рэй быстро вписался в наш коллектив и вел себя профессионально. Может, поначалу он боялся проявлений расизма и даже хотел нанять себе охранника, но потом отказался от этой идеи. Запомнился мне еще тем, что привез несколько чемоданов с одеждой «Луи Виттон», но ходил в основном в спортивном костюме Bosco, который ему отдал Мозякин.

— Об истории в Ярославле, когда Эмери сорвался и бросился на доктора команды с кулаками прямо на скамейке, разве можно забыть?

— Он потом извинился при всех за свой поступок. Инцидент был быстро исчерпан. Эмери заменили после нескольких пропущенных шайб, и врач настойчиво пытался дать ему бейсболку, чтобы вратарь не простыл, сидя мокрым с непокрытой головой. Оба друг друга не поняли в том моменте, а Рэй, находясь на эмоциях от неудачной игры, вспыхнул.

— Он же уехал по ходу сезона в Канаду и не хотел возвращаться.

— Эмери, пообщавшись с вратарем СКА Робертом Эшем, хотел, чтобы ему тоже платили в долларах из-за падения курса рубля. Но «Атлант» такого себе позволить не мог. Рэй задержался на несколько дней в Канаде, но после общения с агентом все-таки решил вернуться.

Рэй Эмери в «Филадельфии». Фото Global Look Press

Нелепая смерть

После годичной командировки в «Атлант» и приглашения на Матч звезд КХЛ о прежних проступках Эмери в Северной Америке успели подзабыть — он подписал соглашение с «Филадельфией». Стать большой звездой у него так и не получилось, чему помешал не только скверный характер, но и сложности со здоровьем. В декабре 2008-го ему предстояла операция на поврежденных мышцах живота. Однако детальное обследование выявило более серьезную проблему. У вратаря обнаружили аваскулярный некроз тазобедренного сустава — состояние, при котором происходит омертвение части кости из-за плохого кровоснабжения.

Сложнейшая операция (ему пересадили кусок длиной 13 сантиметров из правой малоберцовой кости), долгое восстановление, яркое возвращение на большую сцену в составе «Анахайма» и номинация на «Билл Мастертон Трофи» (приз за верность хоккею). В 2013-м Эмери с «Чикаго», где был сменщиком Кори Кроуфорда, выиграл Кубок Стэнли. Возраст со временем давал о себе знать, хотя вратарь цеплялся за любимую игру до последнего и завершил карьеру в 2016-м кратким выступлением за немецкий «Мангейм».

Рэй пытался найти себе дело и, возможно, преуспел бы, но нелепо погиб. Он после насыщенного событиями дня в компании друга решил показать молодецкую удаль и проплыть под водой 30 метров на озере Онтарио от яхты до пирса. Эмери был прекрасным пловцом, но на этот раз тренированный организм его подвел.