Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:25

Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й

Кирилл Бурдаков
Статистик
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Новости
Ови сыграл 1283-й матч в НХЛ.

Матч против «Нэшвилла» стал для Александра Овечкина 1283-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский нападающий, выступающий в лиге с 2005 года, обогнал легендарного Фила Эспозито в списке главных гвардейцев НХЛ.

Теперь капитан «Вашингтона» делит 72-е место с канадским защитником Кеном Данейко.

Из действующих игроков Овечкина опережают только Эрик Стаал и Райан Сутер, из россиян — Алексей Ковалев и Сергей Гончар.

Лидеры НХЛ по матчам. Фото "СЭ"

Свой гол в ворота «Хищников» Овечкин забил в оставленные голкипером ворота.

По числу шайб, отправленных в пустую «рамку», Александр занимает второе место в истории, уступая только великому Уэйну Гретцки.

Россиянин огорчил снявших вратаря соперников 49 раз, канадец — 56.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота. Фото "СЭ"

В более значительной снайперской гонке расстояние между Овечкиным и Гретцки по-прежнему очень существенное. Александр Великий занимает третье место по числу голов в регулярных чемпионатах. От Горди Хоу его отделяет 17 точных бросков, от Гретцки — 110.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"

В другой снайперской гонке вечный рекорд для Овечкина еще ближе. Дело в том, что все свои голы российский снайпер забил в составе «Вашингтона».

Только Горди Хоу отличался чаще, выступая за одну команду. В составе «Детройта» Мистер Хоккей забросил 786 шайб.

То есть от повторения достижения легендарного канадца Александра Великого отделяет всего два гола.

Лидеры НХЛ по голам за одну команду. Фото "СЭ"

В бомбардирском рейтинге Александр с 1417 (784+633) очками занимает 20-е место в истории. От идущего 18-м вечного конкурента Сидни Кросби Овечкин отстает на три балла, от второго в истории европейца Теему Селянне — на 40, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 173.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото "СЭ"

Александр Овечкин. Овечкин продолжает погоню за Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил в пустые ворота
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Фил Эспозито
3
3
Читайте также
Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й
Русский нападающий поник в канадском клубе. Стоит ли возвращаться домой?
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
В Совфеде заявили о готовности заменить украинское зерно на рынке
Песков заявил о необходимости вести переговоры по Украине с Вашингтоном
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин приблизился к Гретцки по голам в пустые ворота
Овечкин превзошел достижение Гретцки по числу голов в пустые ворота в гостевых матчах НХЛ
Овечкин обошел Эспозито по количеству сыгранных матчей в НХЛ
Вайсфельд: «Если у Овечкина не будет травм, то он побьет рекорд Гретцки»
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Что за невезение! Овечкин дважды попал в перекладину, но так и не забил
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Русский форвард не готов к НХЛ — получил две травмы за четыре матча. Ему пора домой