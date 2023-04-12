Капризов забил 40 голов во втором сезоне подряд. Чаще это делали только пять россиян

Очередное достижение нападающего «Миннесоты».

Кирилл Капризов забросил единственную шайбу «Миннесоты» в матче против «Виннипега» (1:3) и, несмотря на травму, во второй раз подряд добрался до отметки 40 голов за сезон. Форвард «Миннесоты» сравнялся с Никитой Кучеровым и Алексеем Яшиным. Чаще 40 голов выбивали Алекандр Могильный, Евгений Малкин (по три раза), Павел Буре (пять), Илья Ковальчук (шесть) и Александр Овечкин (13).

Капризов — первый нападающий в истории «Миннесоты», которому удалось забить 40 голов в двух сезонах. По разу юбилейную отметку преодолевали Мариан Габорик и Эрик Стаал. При этом по средней результативности в нынешнем сезоне (0,60 гола за матч) россиянин установил рекорд команды, превосходя свой прошлогодний темп (0,58).

Также 25-летний форвард первым в истории команды дважды набрал по 75 очков за сезон. По одному такому сезону было у Кевина Фиалы, Мариана Габорика, Брайана Ролстона и Матса Зуккарелло. Рекорд франшизы удерживает как раз Капризов. В прошлом сезоне он принял участие в 108 результативных атаках команды.

Капризов — 16-й нападающий, которому в нынешнем сезоне покорилась отметка в 40 голов. Этот результат — второй для НХЛ XXI века. Больше снайперов было только в прошлом году — аж 17 человек. Правда, на данный момент четыре человека (в том числе и Андрей Кузьменко из «Ванкувера») имеют в активе по 39 голов, еще у четверых — по 38.