Обладатель Кубка Стэнли, друг Овечкина и топ-снайпер: кто из россиян выходит на рынок свободных агентов НХЛ

1 июля открывается рынок свободных агентов НХЛ, и клубы начнут работу по усилению состава на следующий сезон. Сразу пять известных российских игроков на данный момент не подписали новые контракты и могут начать будущий регулярный чемпионат в составе новой команды.
Защитник Дмитрий Орлов, вратарь Семен Варламов и форварды Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Евгений Дадонов.
27 лет, форвард
Предыдущий контракт: 2,2 миллиона долларов за сезон
Регулярный чемпионат-2022/23: 82 матча, 45 (16+29) очков
Плей-офф-2022/23: 22 матча, 18 (7+11) очков
Один из самых обсуждаемых игроков из этого списка — Барбашев, который совсем недавно выиграл свой второй Кубок Стэнли в карьере. 27-летний нападающий провел яркий плей-офф, набрал 18 очков и вошел в пятерку лучших бомбардиров команды в плей-офф, а также является вторым игроком «Вегаса» в Кубке Стэнли по количеству силовых приемов (64). Россиянин был важной частью чемпионского коллектива, и ожидаемо за таким кандидатом выстроилась большая очередь.
Автор Daily Faceoff Скотт Максвелл в своем материале об игроках, которым наверняка предложат слишком много денег этим летом, поставил Барбашева на первое место. Причина: россиянин провел первый такой яркий и результативный плей-офф и преимущественно играл с краю, в то время как некоторые клубы могут рассматривать его на роль второго центра.
Ожидается, что Иван может получить контракт на 5 и более миллионов долларов, а это значит, что «Вегасу» для его подписания придется почистить состав.
Агент Барбашева Дэн Мильштейн в интервью The Athletic рассказал, что игроку было очень комфортно в Лас-Вегасе: «Уверен, что в какой-то момент мы поговорим с ними. Он хотел бы остаться, но я не знаю, могут ли они себе это позволить».
Кандидаты на возможное подписание соглашения с россиянином на данный момент не называются, однако очевидно, что игрок подобного плана подойдет любой команде, претендующей на трофей.
31 год, защитник
Предыдущий контракт: 5,1
Регулярный чемпионат: 66 матчей, 36 (7+29) очков
Плей-офф: 7 матчей, 8 (0+8) очков
Портал Daily Faceoff оценил российского защитника как лучшего свободного агента в своем рейтинге. Звездный ветеран Патрик Кейн, например, у них только восьмой.
Россиянин перешел в «Бостон» из «Вашингтона» по ходу сезона и наверняка грезил удачным выступлением в плей-офф. Однако победитель регулярного чемпионата проиграл уже в первом раунде будущему финалисту «Флориде» (3-4) в серии и поставил под вопрос свое существование в нынешнем виде.
В данный момент у «Бостона» свободно всего 5 миллионов долларов под потолком зарплат, а подписать новые контракты нужно с рядом важных игроков. Например, могут уйти капитан Патрик Бержерон, форварды Тайлер Бертуцци и Давид Крейчи, а также ограничено свободный агент вратарь Джереми Суэймен.
Генеральный менеджер «Брюинз» Дон Суини высказался о ситуации с контрактами этих игроков следующим образом: «Я не могу просто подписать этих игроков сегодня. Грядут изменения в составе. Мы не будем прежней командой».
Сам Орлов в интервью «СЭ» рассказывал, что надеется подписать долгосрочный контракт: «Конечно, хотелось бы длинный контракт, он дает стабильность и спокойствие. Но есть много нюансов, всего не учтешь». Эксперты из AFP Analytics считают, что игроку могут предложить зарплату от 6 миллионов за сезон.
Есть вероятность, что Орлов вернется в «Вашингтон», а портал The Athletic считает, что россиянин — отличный кандидат на первую пару в «Торонто».
31 год, форвард
Предыдущий контракт: 7,5
Регулярный чемпионат: 69 матчей, 50 (18+32) очков
Плей-офф: 7 матчей, 4 (3+1) очка
Россиянин был обменян в «Рейнджерс» из «Сент-Луиса» по ходу сезона, и на бумаге это была яркая атакующая компания, которая должна была здесь и сейчас давать результат. Панарин, Кейн, Зибанежад, Крайдер. Но ничего не вышло: ньюйоркцы вылетели в первом раунде от «Нью-Джерси».
Владимир впервые с сезона-2013/14 провел в регулярке больше 60 матчей и забросил меньше 30 шайб. В составе двух команд он записал на свой счет всего 18. И это при таких ярких партнерах по звену. Учитывая неудачные показатели минувшего сезона, упавшую скорость и возраст, рассчитывать на большой новый контракт форварду не стоит. По данным AFP Analytics, Тарасенко могут предложить соглашение с зарплатой в 5 миллионов.
Портал The Hockey News считает, что Владимир — отличный игрок для «Эдмонтона» и мог бы играть в звене с Коннором Макдэвидом. Однако в данный момент, до подписания соглашений с несколькими игроками (Клим Костин, Райан Маклеод и Эван Бушар ждут предложений от клуба) и, как ожидается, выкупа контракта Кайлера Ямамото (3,1 млн), такое сотрудничество представить можно, но с трудом.
С другой стороны, Тарасенко наверняка и сам понимает, что время зарабатывать деньги прошло и теперь можно согласиться на меньшие деньги ради возможности еще раз побороться за Кубок Стэнли.
Также есть слух, что российский игрок может оказаться в «Питтсбурге» или «Вашингтоне».
34 года, форвард
Предыдущий контракт: 5
Регулярный чемпионат: 73 матча, 33 (7+26) очка
Плей-офф: 16 матчей, 10 (4+6) очков
Возрастной форвард с большим контрактом преобразился только после обмена: «Монреаль» в дедлайн отправил Дадонова в «Даллас», и там россиянин показал, что еще не сдулся.
В 23 играх регулярки за «Старз» он набрал 15 (3+12) очков, а потом ярко проявил себя в плей-офф. Возможно, если бы не травмы и пропуск последних игр серии против «Вегаса», статистика была бы еще лучше.
По информации журналиста Bally Sports Southwest Брайана Ри, генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл заинтересован в подписании нового контракта как с Дадоновым, так и с другим приобретенным в дедлайн форвардом — Максом Доми.
Болельщикам понравилась игра Евгения в плей-офф, и в голосовании на The Athletic 78 процентов выбрали вариант «переподписать игрока«.
35 лет, вратарь
Предыдущий контракт: 5
Регулярный чемпионат: 23 матча, 91,3 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,7
Плей-офф: не играл
Ветеран проиграл конкуренцию более молодому соотечественнику Илье Сорокину и только со скамьи наблюдал за тем, как «Айлендерс» проигрывает «Каролине» в первом раунде плей-офф.
Сам 35-летний голкипер заинтересован в заключении нового соглашения с нынешней командой. «Я хочу остаться. Ничего не изменилось. У меня хорошее предчувствие насчет перспектив команды. Я хочу быть ее частью», — сказал он в мае порталу Eyes On Isles.
Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло уже выразил заинтересованность в продлении контракта с Варламовым. Однако на данный момент у клуба под потолком зарплат всего 5,3 миллиона, а соглашений ожидает минимум четыре игрока команды.
Конечно, ради продолжения карьеры на Лонг-Айленде Варламов может пойти на сокращение зарплаты. Но многие команды, по данным The Athletic, интересуются российским вратарем и могут дать больше «Айлендерс» в случае выхода на рынок свободных агентов.