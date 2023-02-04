«В Финляндии мне сказали убрать российский флаг с шлема. Я не чувствовал себя в безопасности»

Интервью вратаря системы «Сент-Луиса» Вадима Жеренко.

Вратарь Вадим Жеренко считался один из самых талантливых воспитанников московского «Динамо» в своем возрасте, но в 20 лет решил отправиться в Финляндию. После удачного сезона в «Ильвесе» Жеренко подписал контракт новичка с «Сент-Луисом», в системе которого сейчас выступает в АХЛ. В интервью «СЭ» Вадим рассказал о жизни в Финляндии, проблемах при получении визы в США и отъезде в НХЛ

В молодежке — детский хоккей

— С чего начинался твой путь в хоккее?

— Мама отдала меня в хоккейную секцию. Она рассказывала, что изначально меня хотели отправить в фигурное катание, но в Ледовом дворце в Одинцово, рядом с которым мы жили, мест в этом виде спорта не осталось, поэтому маме предложили вариант с хоккеем. После этого я стал заниматься с ребятами, которые на год старше.

— Ты сам хотел стать вратарем?

— Изначально меня поставили в защиту, но у нашего года не было вратаря. Когда мы в конце тренировок играли, то я всегда вставал в ворота в своей форме, и у меня неплохо получалось.

— То есть тебе самому нравилось?

— Да. И мне мой первый тренер Сергей Полищук предложил попробовать стать вратарем. Родители сначала к этому отнеслись не совсем позитивно, они говорили, что быть вратарем — большая ответственность, не были уверены, что я справлюсь с ней. Но в итоге я их как-то уговорил, мы купили нужную форму — так стал вратарем.

— Сколько лет ты провел в «Одинцово»?

— Там я был примерно до 13 лет, получается — всего около шести.

— Кто был твоим первым вратарским тренером?

— Виталий Чумичев, он сейчас работает в ЦСКА. Возможно, благодаря ему я попал туда, потому что так совпало, что после «Одинцово» он ушел в «Атлант», потом его позвали в армейский клуб. Мне поступило предложение из ЦСКА, я пришел на просмотр, пару дней покатался, и мне сказали, что я им подхожу.

— Почему ты потом ушел из ЦСКА в «Динамо»?

— В ЦСКА я играл до окончания СДЮШОР, подписал контракт с «Красной Армией», а потом меня обменяли в «Динамо».

— В «Динамо» ты два года играл одновременно и в МХЛ, и ВХЛ. Как сказывался постоянный переход между лигами? Тебе было тяжело привыкать?

— У вратарей этот переход чувствуется намного ярче, особенно когда тебя то поднимают, то спускают. В молодежке более детский хоккей, люди совершают больше ошибок, случается больше курьезов, а в «вышке» более взрослый хоккей, там все играют более правильно, позиционно. Было тяжеловато иногда перестраиваться, но ничего, справился.

Вадим Жеренко. ХК «Динамо»

— В сезоне-2020/21 ты вместе с молодежной командой «Динамо» выиграл Кубок Харламова.

— У нас по именам была довольно хорошая команда, потому что много ребят приехали на плей-офф из «вышки», да и сама молодежка была очень хорошая. Это большая заслуга тренерских штабов в ВХЛ и МХЛ. В конце сезона я работал с Ильдаром Давыдовым, а всю регулярку провел с Антоном Зеленовым. Они всегда подсказывали, редактировали мою игру, делали видеоразборы. Сейчас Антон Евгеньевич работает в СКА. Насколько я помню, мы в плей-офф вообще всего один матчи проиграли, да и то в финале.

— Кого считаешь самым перспективным игроком из того состава?

— Много очень хороших ребят. Дима Рашевский: еще тогда было видно, что он в порядке, у него очень быстрые руки, классная техника. Еще тройка Махрин — Кисаков — Луховской разрывала всех, у них какая-то химия была невероятная. Гутик очень техничный парень. Если все будут продолжать работать, то у них все получится.

— Следишь сейчас за «Динамо»? Поддерживаешь связь с ребятами?

— В МХЛ пришли уже ребята 2004 и 2005 года, я их никого не знаю, а за КХЛ, конечно, слежу, там много играет ребят, с которыми мы вместе кубок брали. Стараюсь следить, смотрю хайлайты, когда время есть.

— Почему у Гутика в «Адмирале» пока не получается раскрыться в КХЛ, в отличие от того же Рашевского в «Динамо»?

— Я бы не сказал, что у него так уж не получается. Мне кажется, что Даня Гутик очень техничный игрок, он «powerplay player» (игрок для большинства. — Прим. «СЭ»). Тренеры должны ему больше доверять. Если его ставить в первые звенья и выпускать в большинстве, то он будет показывать что-то невероятное. Когда ты играешь в четвертом звене, нет такого игрового времени и доверия, тяжеловато.

Быть третьим вратарем в «Динамо» не хотелось

— После хорошего сезона в МХЛ тебя наверняка собирались подключать в основу «Динамо», но ты подписал контракт с «Ильвесом». Почему решил уехать в Финляндию?

— Я очень трезво смотрел на вещи и понимал, что в КХЛ мне еще рано, в «Динамо» был тандем вратарей Бочаров — Еременко. До их уровня я не дотягивал, а быть третьим вратарем и ездить между «вышкой» и КХЛ мне не очень хотелось. Я до этого уже отыграл два сезона в ВХЛ, мне хотелось сделать шаг вперед в своем развитии. Мы с «Динамо» друг друга поняли, и я решил поехать в «Ильвес». Мне кажется, что я все правильно сделал, потому что финская лига на порядок выше ВХЛ.

— Как отнеслись к переходу твои родственники и партнеры по команде? Они поддержали твое решение?

— Конечно, они поддержали меня, пожелали удачи. Ребята некоторые говорили, что им жалко, что я уезжаю. Но я со всеми хорошо расстался — с руководством, с ребятами, со всеми попрощался.

— Как ты адаптировался к новой для себя стране? На тот момент в команде не было русских игроков, Иван Николишин приехал только к плей-офф.

— Я в тот момент уже неплохо говорил по-английски, сложностей особых не было. У нас вообще была довольно интернациональная команда: американец, канадец, пару шведов, из Венгрии парень был, поэтому я мог говорить с кем-то на английском. Правда, все установки давали на финском, но, если что-то непонятно было, то повторяли на английском. За этот год немного финский язык подучил, базовые знания у меня есть.

— Не было желания вернуться посреди сезона домой?

— Нет, мне очень повезло, потому что я с женой был в Финляндии, всегда было с кем поговорить по-русски, мне не было скучно.

— Квартиру снимал в Финляндии?

— Нет, у меня в контракте было прописано, что мне клуб сам снимает апартаменты и предоставляет машину.

— Можешь сравнить финскую лигу и ВХЛ в плане организации, переездов?

— В Финляндии вообще нет перелетов, мы всегда ездили на автобусах. «Ильвес» базируется в Тампере, а оттуда можно добраться почти до всех городов на автобусе. Только когда ездили на гостевые матчи с «Кярпятом», приходилось добираться на поезде, потому что Оулу находится на севере страны. А так мы всегда с утра раскатывались в Тампере, переодевались, кушали и ехали на выездной матч. В плане организации сложно сравнивать, потому что страна не такая большая, как Россия, у нас ведь в ВХЛ выезд занимает неделю, потому что команды друг от друга находятся далеко, много летаешь, а тут другая ситуация.

— Как тебе Тампере после Москвы? Что тебе ближе — небольшой городок или мегаполис?

— Мне не нравятся большие города. В Тампере, по-моему, население около 200 тысяч. Красивый маленький город, пробок вообще почти нет, один раз всего видел. Грубо говоря, ты можешь весь город за 15 минут объехать — очень удобно. Мы много с женой гуляли по центру города, смотрели достопримечательности, все было в пешей доступности. Если честно, мне такие города больше нравятся.

Понимал, что еду в АХЛ

— Контракт с «Ильвесом» ты заключил по системе «1+1». При каких обстоятельствах активировался «+1»?

— Я сам не знаю, но они этот «+1» активировали. Мне после Нового года генеральный менеджер сказал, что меня продлевают на следующий год.

— Как тогда получилось, что после первого сезона ты уехал в «Сент-Луис»?

— Когда начались все февральские события, мне сказали, что лучше убрать российский флаг с моего шлема. Стоит отметить, что у меня было на нем два флага — финский и наш, и мне сказали убрать оба, не только российский. Меня эта ситуация задела. Плюс в Финляндии в феврале-марте было очень много митингов с украинскими флагами, мы их видели, когда с женой гуляли.

В конце сезона я поговорил с генеральным менеджером и сказал, что я не чувствую себя в безопасности. К тому же он сказал, что они на следующий год будут искать третьего вратаря, а в Европе обычно принято, что в команде есть два. На протяжении десяти лет в «Ильвесе» всегда было так, я подумал, что они неспроста ищут третьего голкипера. Возможно, со мной могли быть какие-то проблемы, потому что я являюсь гражданином России. Кто знал, вдруг во время сезона российским игрокам запретят играть в Финляндии — тогда было бы очень тяжело искать себе клуб. В разговоре с генеральным менеджером ничего конкретного я не услышал, после этого я связался со своим агентом, чтобы искать новую команду.

Изначально я думал, что буду играть за «Динамо», но потом подключился «Сент-Луис» — мне предложили контракт, который я подписал. Но они до конца сами не понимали, поеду я в «Блюз» или в аренду в Россию. До последнего момента была неопределенность, мне из «Динамо» звонили, но от меня тогда ничего не зависело, я просто ждал ответа от «Сент-Луиса». В итоге они решили, что я буду полезен в Америке.

Вадим Жеренко. Фото Соцсети

— В «Ильвесе» после начала февральских событий к тебе не поменялось отношение?

— Нет, в команде партнеры абсолютно никак отношение не поменяли, они, наоборот, даже поддержали, когда мне сказали убрать флаг. Ко мне многие тогда подошли и сказали, что для них эта ситуация — шок, чтобы я держался. Они были совсем не в восторге от того, что мне сказали убрать флаг. Отношение осталось такое же, люди адекватно воспринимали все.

— В «Сент-Луисе» сразу сказали, что ты будешь в АХЛ играть, или говорили, что могут дать шанс в НХЛ?

— Я объективно понимал, что к НХЛ я еще не готов. Понятное дело, если не дай бог кто-то из вратарей получит травму, то я все сделаю для того, чтобы сыграть хорошо и приносить команде пользу, но я понимал, что еду конкретно в АХЛ.

— Тебе ведь очень долго делали визу в США?

— Да, я полетел в Грузию, чтобы сделать визу, и мне в американском посольстве отказали. Я провел в Грузии два месяца, потому что мне посольство не отдавало паспорт. Не знаю почему, там даже «Сент-Луис» со своей стороны пытался что-то сделать. Потом мне вернули паспорт, «Сент-Луис» нанял юриста, который посоветовал ехать в США через Канаду.

Сначала мне сделали канадскую визу в Грузии за две-три недели, а в Канаде американскую визу — за день. У меня не было предсезонки, потому что эти два месяца я занимался только в зале. Был на связи с тренерами по физической подготовке, они мне давали советы. Но когда я приехал в Сент-Луис, было тяжеловато.

— Ты успел потренироваться с основной командой перед сезоном?

— Да, я даже сыграл один период против «Чикаго» в предсезонном матче.

— И ни разу не пропустил.

— Да, там еще так получилось, что Биннингтон отыграл два периода, а я вышел на третий при счете 1:1, в итоге мы победили 4:1.

— Против кого тебе было сложнее всего играть?

— Сложный вопрос. Один период я против Кейна и Тэйвза сыграл, Кейн в штангу попал — мне немножко повезло. Ну или я все ворота перекрыл и оставил для него только ее.

— Адаптация в Америке тебе далась проще, чем в Финляндии? Все-таки столько русских ребят играет в системе.

— Да, конечно, хотя я бы не сказал, что в Финляндии мне было как-то тяжело адаптироваться. Но здесь было все-таки попроще, повеселее. Когда есть с кем поговорить на свои темы — это очень здорово.

— Когда подписал контракт с «Сент-Луисом», кто-нибудь из основной команды писал тебе? Тарасенко, Бучневич, Барбашев?

— Нет, никто не писал.

— Сейчас не поддерживаешь связь с кем-то из основы?

— Нет, я же сейчас в Спрингфилде, а не в Сент-Луисе. Со своими ребятами из АХЛ, конечно, общаемся. Мы тут своей русской компанией Новый год встречали, иногда собираемся на ужины.

— То есть с игроками основы связи вообще никакой нет?

— Конечно, я же только на предсезонке побывал всего две недели, а потом меня сюда отправили. «Спрингфилд» — возможно, самый дальний фарм-клуб в НХЛ, потому что дорога на машине занимает 17 часов, а прямых рейсов на самолете нет.

Вадим Жеренко с братом. Фото Соцсети

— Можешь сравнить уровень финской лиги и АХЛ?

— Уровень примерно одинаковый, но мне очень тяжело сравнивать из-за разного размера площадок. На маленьких совершается больше ошибок, потому что все происходит гораздо быстрее.

— Где ты сейчас живешь? Снимаешь квартиру или тебе клуб предоставляет жилье?

— Нет, я решил первый год жить в отеле, потому что тут не принято помогать игрокам с жильем. А если ты что-то снимаешь, то это просто голые апартаменты, нельзя снять квартиру с мебелью, ты должен ее сам закупать. Поэтому я решил пока так, у меня же еще и машины нет. Клуб помог сделать проживание немного дешевле. Я заключил с отелем договор, что буду здесь жить до конца сезона. До арены мне идти пять минут, все в шаговой доступности.

— Жена с тобой приехала?

— Нет, пока что не приехала, для нее сейчас делают визу. Так получилось, что когда мне отказали в американской визе, она меняла свой паспорт, поэтому у нас не получилось улететь вместе.

— Чем занимаешься в свободное время?

— Люблю слушать аудиокниги, фильмы смотреть, ничего необычного.

— Какой последний фильм смотрел?

— Недавно закончил смотреть комедийный сериал «Офис». Пересмотрел все сезоны.

— Изучаешь сейчас английский язык?

— Если честно, то нет. В принципе, понимаю все, что надо, плюс, когда ты находишься в англоязычной стране, у тебя язык все равно улучшается. Если что-то не понимаю, то могу просто в переводчике посмотреть.

— Скучаешь по России?

— Конечно, скучаю, тем более из-за ситуации с визой я не успел со всеми попрощаться. Уезжал ведь всего на неделю, а остался в Грузии на два месяца.

— Кто-нибудь из родственников не планирует приехать к тебе в США?

— Нет, у меня папа работает, а мама с младшим братом занимается, времени нет. Они бы хотели, но своих дел очень много.

— А ты в межсезонье планируешь в Россию прилететь?

— Да, конечно, хочу с родственниками повидаться, а еще я в магистратуре учусь, нужно экзамены будет сдавать.

— На кого учишься?

— На спортивного менеджера.