Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен

Но кто ответит за его отстранение от ОИ-2018? Видимо, уже никто.

В то время, когда сам вопрос возращения хоккейной России на международную арену в обозримом будущем ставится под большое сомнение, ей удалось одержать небольшую победу. ИИХФ сняла обвинения с нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина в нарушении антидопинговых правил. Форвард «Эвеланш» теперь абсолютно чист перед законом и сможет выступать за национальную команду, как только ей вернут право на участие в крупнейших турнирах.

Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. Международная федерация уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с него сняты. В успешном исходе дела велики заслуги самого челябинца и его окружения, сделавших все, чтобы восстановить честное имя нападающего.

Данные последнего исследования показали, что в истории Ничушкина нельзя сделать однозначный вывод из-за несоблюдения критериев при анализе. Только один из четырех тестов показал повышенный уровень тестостерона. Однако использованный для этого метод анализа был признан некорректным.

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports

Еще летом Валерий дал большое интервью «СЭ», подробно рассказав о нюансах скандального дела. В 2013 году нападающий, тогда выступавший за «Трактор», сдал пробу, в которой было зафиксировано превышение допустимой нормы тестостерона. Остальные тесты отклонений не выявили. Из этого можно было легко сделать вывод о пристрастном отношении к Ничушкину со стороны ВАДА. Объяснения челябинца мне показались правдивыми и логичными. На фоне допинговых скандалов, сотрясавших после Олимпиады-2014 российский спорт, форвард попал в оборот за компанию. Никто из западных «охотников за головами» не собирался разбираться в нюансах и предлагал ему сразу признать вину, чтобы как можно быстрее закрыть дело. Ничушкин именно по этой причине не попал на Олимпиаду-2018, упустив шанс выиграть золото и вписать себя в историю. Теперь всем понятно, что его отстранили абсолютно не по делу. Кто ответит за произвол? Вопрос отправляется в пустоту.

Нынешнее решение — приятная новость не только для самого игрока, но и для ФХР. Ничушкин вернул себе приличную репутацию и одновременно напрямую поспособствовал шагам на пути к возврату доверия российскому хоккею. Понятно, что данный процесс полноценно начнется не сегодня и не завтра. Политическая обстановка сейчас слишком обостренная. На нее постоянно приходится обращать внимание. В таких условиях важнее создавать из маленьких дел положительную кредитную историю, чтобы позднее, когда хоккейное сообщество будет принимать важнейшее решение, у функционеров не оставалось сомнений — Россия умеет делать правильные выводы и ее надо возвращать на международную сцену с распростертыми объятиями.